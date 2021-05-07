«Серебро сборной России — не достижение». Эксперты — о поражении наших от Канады

Сборная России по хоккею на юниорском чемпионате мира проиграла сверстникам из Канады в матче за золотые медали со счётом 3:5. Своим мнением относительно игры россиян поделились известные эксперты.

Талантливейшая сборная России — без золота. Дело в канадцах или это тренерское поражение? Наша команда становится закрытым клубом, и это мешает ей побеждать.

«Нельзя обвинять Иванова в двух шайбах, пропущенных во втором периоде»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков призвал не критиковать голкипера российской сборной Сергея Иванова.

«Второй год подряд быть в медалях — это хороший результат. Обидно, что сейчас получилось завоевать только серебро. Эта сборная была готова выиграть у канадцев. Встречались две равные, сильнейшие команды по игре и атакующей мощи. И у канадцев, и у нашей сборной есть звёзды и будущее мирового хоккея: пятнадцатилетний Коннор Бедард, Матвей Мичков.

Нюансы, которые привели к заброшенным шайбам во втором периоде, решили исход состязания. Ребята очень хорошо начали матч, играли агрессивно. Было достаточно возможностей реализовать свои моменты: ключевой момент в том, что нам не хватило заброшенных шайб в большинстве, которое могло бы очень помочь. Канадцы — лучшая команда по меньшинству на этом чемпионате: они очень быстро катаются, успевают всё накрывать даже в средней зоне — нам было тяжело войти в зону соперника.

Категорически не согласен с тем, что Сергей Иванов провёл слабую игру. Нельзя обвинять Иванова в двух шайбах, пропущенных во втором периоде. В обеих командах есть бросающие игроки — уровень бросков был очень хорош, и канадцы сумели этим воспользоваться. Иванов, да и все наши пацаны провели очень хороший чемпионат мира».

«Типичные удары исподтишка от русских в концовке. Никогда не надоест их обыгрывать» В Канаде ликуют от золота ЮЧМ, а один хоккейный историк недоволен поведением наших ребят.

«Не считаю серебро сборной России на ЮЧМ-2021 достижением

Олимпийский чемпион Александр Пашков выступил в привычной для себя жёсткой манере.

«Проблемы есть, за это будет отвечать Лещёв. Вот пускай он их и ищет. Слабая игра вратаря Иванова? Я никогда не критикую вратарей. У него есть свои сильные и слабые стороны. Об этом надо говорить не в интернете.

Серебро нашей сборной можно оценивать по-разному. Я, например, не считаю это достижением. Да я и не рассчитывал на золото, потому что команда, несмотря на хороший состав, совершенно не имела опыта с канадцами. Поэтому обыграть Канаду в этих условиях было бы чудом».

«Нереальные чувства от последнего гола!» О чём говорили наши и канадцы после финала ЮЧМ Последняя минута для чемпионов длилась дольше, чем весь матч, и, когда капитан забил в пустые, все выдохнули.

«Можно сказать, что Иванов не выручил, но я бы не стал делать его антигероем»

Хоккейный эксперт «Матч ТВ» и КХЛ ТВ Сергей Гимаев-младший заявил, что у сборной России есть проблемы во вратарской линии и линии защитников.

«Россия всегда стремится к золоту. На этот чемпионат мира мы, конечно, ехали за золотом: у нас была сильнейшая команда за последние годы. Сегодня ребята были крайне близки к золотым медалям, играли здорово. У канадцев тоже собрался очень мощный состав, при этом он необычайно ровный, чего не скажешь про нашу сборную. У нас есть перевес в линии нападения, но существуют вопросы по игре защитников и вратарской линии. В этом году мы увидели огромное количество талантов в нашей сборной и с оптимизмом смотрим в будущее.

Не стал бы винить во всём Иванова — это всегда проще всего. Можно сказать, что он не выручил, но я бы не стал делать его антигероем. На этот чемпионат мира он ехал третьим номером, а по ходу турнира стал нашим первым вратарём — он смог очень хорошо себя проявить. Где-то ему не хватило опыта, но странно требовать опыта в таком возрасте — Сергей очень молодой парень. Пропущенные голы — это следствие наших ошибок в обороне, поэтому виноваты все.

Мы не смогли реализовать большинство, но зато забили в других моментах, которые не были стопроцентными. К сожалению, где-то сегодня что-то не сложилось. Тем не менее я рад за нашу сборную: мы провели достойный финал и отличный турнир в целом. Многие ребята раскрыли себя с лучшей стороны».

Сборная России смотрела на канадцев со слезами на глазах. Главная боль финала ЮЧМ Канадцы в четвёртый раз в истории стали чемпионами мира среди юниоров. Впервые это произошло за пределами России.

«На протяжении всего чемпионата мира наши хоккеисты выглядели достойно»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов удовлетворён серебряными медалями российской сборной.

«Я, как и многомиллионные болельщики сборной России, удовлетворён результатом наших юниоров на прошедшем чемпионате мира. Ребята — молодцы! Они хорошо играли против Канады, проявили себя и сделали всё, чтобы победить. Но немножко не хватило — соперник был сильнее.

На протяжении всего чемпионата мира наши хоккеисты выглядели достойно, сражались до последней минуты. Могу сказать лишь ободряющие слова в их адрес. При серьёзной работе они могут вырасти в перспективных и замечательных хоккеистов.

Что касается дальнейшей работы Альберта Лещёва, его команда дошла до финала… У каждого есть свои недостатки, но торопиться с решениями не стоит. Есть общий штаб национальной сборной, они и будут определять, как выступила сборная под его руководством. Как я оцениваю работу Лещёва? Положительно. Разве второе место на чемпионате мира — это не положительный результат? Тем более в дебютном чемпионате мира».