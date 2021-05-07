«Серебро сборной России — не достижение». Эксперты — о поражении наших от Канады

Сборная России по хоккею на юниорском чемпионате мира проиграла сверстникам из Канады в матче за золотые медали со счётом 3:5. Своим мнением относительно игры россиян поделились известные эксперты.
«Нельзя обвинять Иванова в двух шайбах, пропущенных во втором периоде»
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков призвал не критиковать голкипера российской сборной Сергея Иванова.
«Второй год подряд быть в медалях — это хороший результат. Обидно, что сейчас получилось завоевать только серебро. Эта сборная была готова выиграть у канадцев. Встречались две равные, сильнейшие команды по игре и атакующей мощи. И у канадцев, и у нашей сборной есть звёзды и будущее мирового хоккея: пятнадцатилетний Коннор Бедард, Матвей Мичков.
Нюансы, которые привели к заброшенным шайбам во втором периоде, решили исход состязания. Ребята очень хорошо начали матч, играли агрессивно. Было достаточно возможностей реализовать свои моменты: ключевой момент в том, что нам не хватило заброшенных шайб в большинстве, которое могло бы очень помочь. Канадцы — лучшая команда по меньшинству на этом чемпионате: они очень быстро катаются, успевают всё накрывать даже в средней зоне — нам было тяжело войти в зону соперника.
Категорически не согласен с тем, что Сергей Иванов провёл слабую игру. Нельзя обвинять Иванова в двух шайбах, пропущенных во втором периоде. В обеих командах есть бросающие игроки — уровень бросков был очень хорош, и канадцы сумели этим воспользоваться. Иванов, да и все наши пацаны провели очень хороший чемпионат мира».
«Не считаю серебро сборной России на ЮЧМ-2021 достижением
Олимпийский чемпион Александр Пашков выступил в привычной для себя жёсткой манере.
«Проблемы есть, за это будет отвечать Лещёв. Вот пускай он их и ищет. Слабая игра вратаря Иванова? Я никогда не критикую вратарей. У него есть свои сильные и слабые стороны. Об этом надо говорить не в интернете.
Серебро нашей сборной можно оценивать по-разному. Я, например, не считаю это достижением. Да я и не рассчитывал на золото, потому что команда, несмотря на хороший состав, совершенно не имела опыта с канадцами. Поэтому обыграть Канаду в этих условиях было бы чудом».
«Можно сказать, что Иванов не выручил, но я бы не стал делать его антигероем»
Хоккейный эксперт «Матч ТВ» и КХЛ ТВ Сергей Гимаев-младший заявил, что у сборной России есть проблемы во вратарской линии и линии защитников.
«Россия всегда стремится к золоту. На этот чемпионат мира мы, конечно, ехали за золотом: у нас была сильнейшая команда за последние годы. Сегодня ребята были крайне близки к золотым медалям, играли здорово. У канадцев тоже собрался очень мощный состав, при этом он необычайно ровный, чего не скажешь про нашу сборную. У нас есть перевес в линии нападения, но существуют вопросы по игре защитников и вратарской линии. В этом году мы увидели огромное количество талантов в нашей сборной и с оптимизмом смотрим в будущее.
Не стал бы винить во всём Иванова — это всегда проще всего. Можно сказать, что он не выручил, но я бы не стал делать его антигероем. На этот чемпионат мира он ехал третьим номером, а по ходу турнира стал нашим первым вратарём — он смог очень хорошо себя проявить. Где-то ему не хватило опыта, но странно требовать опыта в таком возрасте — Сергей очень молодой парень. Пропущенные голы — это следствие наших ошибок в обороне, поэтому виноваты все.
Мы не смогли реализовать большинство, но зато забили в других моментах, которые не были стопроцентными. К сожалению, где-то сегодня что-то не сложилось. Тем не менее я рад за нашу сборную: мы провели достойный финал и отличный турнир в целом. Многие ребята раскрыли себя с лучшей стороны».
«На протяжении всего чемпионата мира наши хоккеисты выглядели достойно»
Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов удовлетворён серебряными медалями российской сборной.
«Я, как и многомиллионные болельщики сборной России, удовлетворён результатом наших юниоров на прошедшем чемпионате мира. Ребята — молодцы! Они хорошо играли против Канады, проявили себя и сделали всё, чтобы победить. Но немножко не хватило — соперник был сильнее.
На протяжении всего чемпионата мира наши хоккеисты выглядели достойно, сражались до последней минуты. Могу сказать лишь ободряющие слова в их адрес. При серьёзной работе они могут вырасти в перспективных и замечательных хоккеистов.
Что касается дальнейшей работы Альберта Лещёва, его команда дошла до финала… У каждого есть свои недостатки, но торопиться с решениями не стоит. Есть общий штаб национальной сборной, они и будут определять, как выступила сборная под его руководством. Как я оцениваю работу Лещёва? Положительно. Разве второе место на чемпионате мира — это не положительный результат? Тем более в дебютном чемпионате мира».
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