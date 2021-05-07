Талантливейшая сборная России — без золота. Дело в канадцах или это тренерское поражение?

Сборная России по хоккею проиграла финал канадцам на ЮЧМ. Проиграла достойно, в борьбе, доставив «кленовым листьям» больше всего проблем на этом турнире. Но золото крупного международного турнира опять не приедет в нашу страну. 14 лет без медалей высшей пробы на ЮЧМ, 10 лет нет побед на МЧМ, с 2014 года не выигрываются взрослые чемпионаты мира. У нашего хоккея есть большие проблемы, и разговорами про «Красную машину» и локальные успехи системы тотальное отсутствие результата не перекрыть.

14 лет без золота. Россия дважды вела в счёте, но проиграла Канаде главный матч ЮЧМ Всё решили второй период и шикарные броски форвардов «кленовых листьев».

Имеет ли эта печальная статистика какое-то отношение к сегодняшнему финалу и как относиться к очередному российскому незолоту? Тут как посмотреть… С одной стороны, Россия провела отличный, яркий турнир, наше поколение 2003-2004 годов рождения блеснуло и мастерством, и задором, и характером. Финал канадцам проигран, но это спорт. Одна сильная команда проиграла другой в равной борьбе, что же тут убиваться? Можно только посочувствовать ребятам, которым немного не хватило, чтобы переиграть монструозную на этом турнире Канаду. Шведы, например, «отлетели» от «кленовых листьев» со счётом 2:20 за две игры, а наши парни в финале дважды вели в счёте и по игре ни в чём не уступали Бедарду и Ко.



Но давайте посмотрим на ситуацию с другого ракурса. Знали мы до турнира, что в Техас едет невероятно талантливая российская команда? Знали. Ждали, что Мичков, Мирошниченко, Чибриков, Свечков будут наголову превосходить большинство оппонентов? Ждали. Понимали, что невыход в финал такой команды будет грандиозным провалом? Понимали. По крайней мере, те, кто хоть немного следит за юниорским хоккеем.



Не было ничего удивительного в том, что эта команда добралась до решающего матча. Во многом исключительно на таланте хоккеистов. Но в финале Россия впервые встретилась с соперником, который не уступал нашим в индивидуальном мастерстве. И сразу проиграла, что весьма показательно.

Весь турнир мы практически не вспоминали про тренеров этой команды. Российские ребята играли весело и куражисто, много забивали, немало пропускали — юниорский хоккей во всей красе. Таланта парней хватало для побед (хотя в матче группового этапа с финнами прозвенел небольшой тревожный звоночек), но в финале им понадобился тренер. Тот, который бы успокоил, направил, привёл в чувство. Вот у тех же канадцев было не меньше задора и эмоций, но они играли как-то правильнее, организованее, чем наши. Хотя больше половины состава «кленовых листьев» весь год просидели без игровой практики из-за пандемии.

Россияне же до самого конца уповали на своё индивидуальное мастерство (как во дворе), и в результате на финише основного времени финального матча при счёте 3:4 просто упёрлись в стену, и не создали ни единого опасного момента. А канадцы всего лишь перестроились и стали действовать чуть проще и плотнее. Наши, например, так не смогли в обоих матчах этого турнира с финнами.



Я веду к тому, что это был не проигрыш России в битве талантов, а тренерское поражение. И вот тут мы обращаемся к фигуре наставника наших юниоров. Альберт Лещёв — отличный в прошлом хоккеист, но как тренер ещё нигде не добивался более-менее положительного результата. Вопрос, почему и за какие заслуги именно ему доверили столь талантливую команду, разбирающиеся люди задавали ещё до ЮЧМ.

Почему, скажем, не Владимиру Филатову или Сергею Голубовичу? Это лучшие российские тренеры современности по работе с юниорами. Но первый попал в штаб Лещёва лишь помощником, второго и вовсе не было в Техасе.

Лучшему тренеру юниоров страны не по пути с Профессором. Голубович уходит из молодёжки? Он и Ларионов оказались слишком разными. Разбираемся, почему тренер покидает молодёжную сборную.

И тут мы как раз и приходим к главной проблеме системы. Принадлежность к структуре СКА открывает людям все двери в институте сборных России, а посторонних туда уже практически не пускают. Лещёва взяли в оборот в Санкт-Петербурге в 2019-м, через два года он, не показав ничего толком в МХЛ, повёз лучших юниоров страны на чемпионат мира, а теперь мы ещё и узнаём, что проваливший главный матч ЮЧМ тренер войдëт в штаб Валерия Брагина в первой сборной страны.



Филатов и Голубович, не вхожие в систему петербуржского базового клуба, при этом остаются в стороне. А про тренеров из других структур, типа Дмитрия Красоткина или Ярослава Люзенкова, в ФХР вообще не вспоминают, будто их и нет.



Это большая проблема сборных России. Объединение тут вполне уместно, так как все национальные команды управляются из одного штаба. В последнее время мы на каждом уровне сборных видим засилье людей, связанных со СКА, и всё тяжелее его оправдывать тем, что в Санкт-Петербурге действительно собирают лучшие кадры со всей страны. Нет, всё чаще заметно притягивание за уши, фанатичное следование идеи обязательного совмещения должностей в СКА и национальной команде.



Сборная России, к сожалению, становится закрытым клубом, в который всё труднее попасть людям без армейской прописки. И это тоже одна из причин того, что мы забыли, как выглядит золото чемпионатов мира, ведь при таком подходе национальная команда просто не может формироваться из сильнейших.



Надо сказать, что победа России в финале ЮЧМ не отменила бы все эти рассуждения, просто их не было бы смысла публиковать в момент триумфа. Но мы проиграли, талант поколения не смог замаскировать проблему. Поэтому мы снова об этом говорим.

Российский хоккей в плену иллюзий и самообмана. Что не так с идеологией нашей сборной? Совмещение постов главного тренера национальной команды и СКА в эпоху потолка зарплат КХЛ утратило последний смысл.

Что же касается ребят, то критиковать их совсем не хочется. Все они выложились в этом финале, отдали всё, что могли. Многие из них доказали, что на них не зря уже в 16-17 лет ставят скауты по всему миру. Мичков ещё раз продемонстрировал, что у Александра Овечкина в НХЛ есть достойная русская смена. В Мирошниченко мы увидели будущего топового универсала, умело сочетающего физику, интеллект и мягкость в руках. Настоящим лидером проявил себя Никита Чибриков, высокий уровень хоккейного ума явил Фёдор Свечков, а Прохор Полтапов хоть и нечасто отличался в протоколе, но покорил сердца болельщиков самоотдачей, движением и умением создавать моменты. И это мы ещё не сказали про Данилу Юрова, про Дмитрия Бучельникова.



Да, в составе этой команды был перекос в сторону нападения. Во вратарской линии и в защите возникали проблемы. Переехавший в Петербург из Магнитогорска Сергей Иванов пока и близко не напоминает Ярослава Аскарова или Андрея Василевского, а среди игроков обороны не было новых Романовых или Кирсановых.

Россия проиграла финал из-за ошибок вратаря? Канадцы слишком легко забивали Иванову Сергей Иванов старался, но атаки на его ворота получались слишком мощными и настырными.

Но тут уж как получилось. Вообще потенциал юниорских сборных максимально зависит от «урожая» тех годов, которые выходят на чемпионаты мира. Если есть талантливое поколение, то мы едем на турнир только за золотом. Если нет — то пытаемся выжимать из состава хоть какие-то медали. На ЮЧМ-2021 у России была «золотая» команда, но радовались после сирены на техасском льду канадцы. И если вы полагаете, что причина исключительно в силе «кленовых листьев», то вашему оптимизму можно только позавидовать.