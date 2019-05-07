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Ждать ли Радулова? Скоро сборная России объявит состав на чемпионат мира

Календарь чемпионата мира по хоккею – 2019

20:15. 8 мая штаб сборной России по хоккею объявит состав национальной команды на чемпионат мира – 2019, который пройдёт с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. На 11:00 запланирована открытая тренировка сборной в Новогорске, а в 14:00 должна начаться презентация состава на ЧМ.

В заявку на турнир может быть включено максимум 25 хоккеистов (3 вратаря и 22 полевых игрока). Состав сборной России известен на 90%. Точно попадут в заявку следующие игроки:



Вратари: Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин.

Защитники: Дмитрий Орлов, Никита Зайцев, Михаил Сергачёв, Никита Нестеров. Владислав Гавриков.

Нападающие: Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Никита Кучеров, Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Никита Гусев, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Евгений Дадонов, Артём Анисимов, Сергей Плотников, Сергей Андронов.



На оставшиеся места в команде претендуют:



Защитники: Богдан Киселевич, Александр Елесин, Артём Зуб, Артём Блажиевский.



Нападающие: Александр Барабанов, Иван Телегин.



Плюс не исключаем появления в составе Александра Радулова, который через несколько часов в составе «Далласа» сыграет с «Сент-Луисом» в седьмом матче серии плей-офф Кубка Стэнли. Будем следить за матчем и итоговым составом на чемпионат мира.

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