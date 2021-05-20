Перед матчем с Чехией сборная России заявила на ЧМ 17 хоккеистов! Удивил выбор вратаря

Планировалось, что в состав попадёт Иван Федотов, но вместо него в списке значится его тёзка Бочаров.

Сборные России и Чехии провели плановые тренировки перед завтрашним очным матчем на старте группового этапа чемпионата мира в Риге. Первой на льду занималась команда Филипа Пешана, а затем тренировались хоккеисты Валерия Брагина.

«У нас нет выбора, с кем начинать, — с топ-командой или нет. Это начало турнира, нам надо быть готовыми. Это большая проверка для нас на самом старте турнира, не терпится начать.

Я моложе предыдущих тренеров Чехии? Спасибо, что назвали меня молодым. Не думаю, что уважение приходит с годами, скорее с результатами и подходом в работе. Возможно, я чуть ближе к игрокам и они воспринимают меня больше как партнёра, чем тренера. Что касается хоккейного стиля, то я хочу играть в активный открытый хоккей.

Чехи давно не выигрывали медали? Я оглядываюсь на то, что было раньше, всё, чего я хочу сейчас, — выиграть первый матч завтра. Это будет здорово. Моя большая мечта — привезти домой медаль, но я не смотрю на то, что было раньше», — заявил журналистам главный тренер чехов.

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В свою очередь хорошо известный болельщикам «Спартака» нападающий Лукаш Радил не считает, что у сборной России слабые вратари.

«На бумаге у нас очень сильная команда, но важно, что мы покажем на льду. У нас отличный настрой, посмотрим, как всё сложится. Мы в отличном настроении, все счастливы и ждут начала турнира. Будет хороший чемпионат мира, поглядим, насколько хорошим он получится для нас.

Неважно, с кем первый матч, — с Россией или кем-то другим. Возможно, это и хорошо, ведь Россия является одной из лучших сборных на турнире. Мне кажется, лучше начинать с таким соперником.

Чехи давно без медалей? Я в курсе, нас об этом уже пару раз спрашивали. Каждый турнир отличается от другого, мы хотим начать с победы, будем идти шаг за шагом.

Возможно, Россия и пропускала лёгкие шайбы в пражском матче, но я не считаю, что у неё плохие вратари. Мы их уважаем. Мы будем готовиться к этому матчу, как и ко всем остальным, постараемся давить на ворота, бросать как можно чаще», — отметил Радил.

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Ближе к вечеру интересные новости пришли из стана россиян. В нашей команде заявили на турнир 17 (15+2) игроков. Примечательно, что в списке оказался голкипер Иван Бочаров. При этом в заявку не попал Иван Федотов. Завтра перед матчем с Чехией заявка будет дополнена.

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Сама тренировка прошла на льду Олимпик-центра. До неё состоялось командное фотографирование. Игроки занимались в следующих сочетаниях:

Группа 1

Вратари: Самонов, Бочаров.

Белые: Зуб – Задоров, Барабанов – Шалунов – Окулов.

Синие: Гавриков – Проворов, Слепышев – Карнаухов – Григоренко.

Красные: Ожиганов – Рафиков, Галимов – Морозов – Бурдасов.

Чёрные: Дронов – Марченко, Швец-Роговой – Каменев – Воронков.

Группа 2

Вратари: Бочаров, Федотов.

Толчинский – Сафонов, Тимкин, Кузьменко.

Нападающий Василий Подколзин занимается в Риге по индивидуальной программе.

После занятия российские хоккеисты поделились впечатлениями от предстоящей встречи.

«Всё отлично, не было такого ощущения, будто мы долго не катались. В первый день попробовали лёд — он получше, чем в Чехии. Конечно, не идеальный, но намного лучше, чем тот, на котором в Чехии играли. Съездили мы и на другую арену на автобусе, но она, как я понимаю, только тренировочная, игр там не будет. Но лёд одинаковый.

Думаю, вспоминать предыдущую игру с чехами не стоит, потому что Евротур и чемпионат мира — это совсем разные турниры. И много ребят подъехало новых — думаю, будет намного лучше, намного интереснее игра.

Конечно, ожидаем победы — чего ещё можно ожидать? Для этого мы сюда и приехали — только за победой», — поделился своими впечатлениями после тренировки нападающий сборной России Владислав Каменев.

Далее защитник Рушан Рафиков оценил условия для тренировок и игры в Риге и признался, что без волнения на первой игре не обойтись.

«Конечно, пандемия вносит свои коррективы, и морально, и физически тяжело, но мы приехали на самое главное событие в нашей жизни, поэтому ничто не должно нам помешать, даже такие жёсткие условия. В принципе, карантин провели хорошо, два дня сидели в номере, занимались ОФП, потом приступили к ледовым тренировкам, так что всё неплохо прошло.

Условия здесь отличные, всё на высшем уровне: и лёд, и дворец хороший. Жаловаться не на что. У нас много дебютантов в этом году, и на первой игре, конечно, будет волнение. Но, думаю, с первой смены, с первого вбрасывания это волнение уйдёт на второй план, и мы будем играть в свою игру.

Здесь собрались все сильнейшие сборные, каждая сильна по-своему, поэтому жду очень яростной борьбы за золото. Все хотят выиграть, поэтому будет тяжело.

Для меня это первый чемпионат мира, поэтому родители и родственники были очень рады за меня, пожелали большой удачи и сказали: «Без золота не возвращайтесь», — сказал Рафиков.