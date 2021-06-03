Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

ЧМ по хоккею — 2021, четвертьфинал Россия — Канада, прямой эфир, Первый канал, где смотреть, время по Москве

Россия — Канада на ЧМ-2021: прямая трансляция Первого канала, видео, время матча
Егор Торишный
ЧМ по хоккею 2021, четвертьфинал Россия – Канада
Комментарии
Главное, что нужно знать перед четвертьфинальным матчем нашей команды на чемпионате мира — 2021.

Дата и время матча

3 июня сборная России проведёт четвертьфинальный матч чемпионата мира – 2021, проходящего в Латвии. Соперником наших ребят станет команда Канады. Начало встречи в 20:15 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Расписание игр и сетка плей-офф ЧМ-2021
ЧМ-2021. 1/4 финала
03 июня 2021, четверг. 20:15 МСК
Россия
Не начался
Канада

Прямая трансляция

Встречу в прямом эфире будет транслировать Первый канал. Начало – в 20:15 мск.

Права на видео принадлежат «Первому каналу». Посмотреть видео можно будет на официальном сайте канала.

Материалы о матче

Новость по теме
Известен рейтинг команд, на основе которого будут образованы полуфинальные пары ЧМ-2021
Новость по теме
Брагин — о вратаре на 1/4 ЧМ с Канадой: по Бобровскому будем думать, серьёзный вопрос
«Раненый зверь всегда опасен». Что говорят в сборной России о матче с Канадой в 1/4 финала «Раненый зверь всегда опасен». Что говорят в сборной России о матче с Канадой в 1/4 финала
Канада была близка к провалу, а теперь сыграет с Россией! Все четвертьфинальные пары ЧМ Канада была близка к провалу, а теперь сыграет с Россией! Все четвертьфинальные пары ЧМ
Молитвы канадцев были услышаны! Немцы не стали играть «договорняк» и выбили Латвию с ЧМ Молитвы канадцев были услышаны! Немцы не стали играть «договорняк» и выбили Латвию с ЧМ

Цитата

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира Россия — Канада.

«Команда сделала то, что надо. Победила уверенно, сыграла солидно, главное, что без травм. Канада — раненый зверь. Раненый зверь всегда опасен. Надо выходить и биться. Играть с полной концентрацией и самоотдачей. Четвертьфинал — самый опасный матч. Если ты вылетаешь, то всё. В полуфинале в случае поражения у тебя хотя бы остаётся матч за третье место, а здесь — нет. Тем более играть нам против Канады.

На нас они в любой ситуации будут настраиваться. Это как ЦСКА — «Спартак». В каком бы состоянии ни был «Спартак», они всегда выходили на нас заряженными. Поэтому надо играть в свою игру и очень дисциплинированно. Будем болеть», – сказал Третьяк.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021