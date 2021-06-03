Россия — Канада на ЧМ-2021: прямая трансляция Первого канала, видео, время матча

Главное, что нужно знать перед четвертьфинальным матчем нашей команды на чемпионате мира — 2021.

Дата и время матча

3 июня сборная России проведёт четвертьфинальный матч чемпионата мира – 2021, проходящего в Латвии. Соперником наших ребят станет команда Канады. Начало встречи в 20:15 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Прямая трансляция

Встречу в прямом эфире будет транслировать Первый канал. Начало – в 20:15 мск.

Права на видео принадлежат «Первому каналу». Посмотреть видео можно будет на официальном сайте канала.

Материалы о матче

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Цитата

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира Россия — Канада.

«Команда сделала то, что надо. Победила уверенно, сыграла солидно, главное, что без травм. Канада — раненый зверь. Раненый зверь всегда опасен. Надо выходить и биться. Играть с полной концентрацией и самоотдачей. Четвертьфинал — самый опасный матч. Если ты вылетаешь, то всё. В полуфинале в случае поражения у тебя хотя бы остаётся матч за третье место, а здесь — нет. Тем более играть нам против Канады.

На нас они в любой ситуации будут настраиваться. Это как ЦСКА — «Спартак». В каком бы состоянии ни был «Спартак», они всегда выходили на нас заряженными. Поэтому надо играть в свою игру и очень дисциплинированно. Будем болеть», – сказал Третьяк.