Россия — Канада на ЧМ-2021: прямая трансляция Первого канала, видео, время матча

Дата и время матча
3 июня сборная России проведёт четвертьфинальный матч чемпионата мира – 2021, проходящего в Латвии. Соперником наших ребят станет команда Канады. Начало встречи в 20:15 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
Прямая трансляция
Встречу в прямом эфире будет транслировать Первый канал. Начало – в 20:15 мск.
Права на видео принадлежат «Первому каналу». Посмотреть видео можно будет на официальном сайте канала.
Материалы о матче
Цитата
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира Россия — Канада.
«Команда сделала то, что надо. Победила уверенно, сыграла солидно, главное, что без травм. Канада — раненый зверь. Раненый зверь всегда опасен. Надо выходить и биться. Играть с полной концентрацией и самоотдачей. Четвертьфинал — самый опасный матч. Если ты вылетаешь, то всё. В полуфинале в случае поражения у тебя хотя бы остаётся матч за третье место, а здесь — нет. Тем более играть нам против Канады.
На нас они в любой ситуации будут настраиваться. Это как ЦСКА — «Спартак». В каком бы состоянии ни был «Спартак», они всегда выходили на нас заряженными. Поэтому надо играть в свою игру и очень дисциплинированно. Будем болеть», – сказал Третьяк.
- 2 июня 2021
-
23:56
-
23:41
-
23:23
-
22:51
-
22:45
-
22:19
-
21:43
-
21:34
-
21:23
-
21:19
-
20:52
-
20:45
-
20:35
-
20:18
-
19:31
-
19:13
-
19:04
-
18:46
-
18:30
-
18:12
-
18:00
-
17:33
-
17:27
-
17:16
-
16:58
-
16:36
-
16:30
-
15:53
-
15:45
-
15:33
-
14:40
-
14:16
-
14:00
-
13:22
-
13:05