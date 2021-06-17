СКА активизировался на рынке. Начали с молодёжи и чистят платёжку под Гусева?

СКА ждал до середины июня, чтобы залпом выстрелить целым ворохом трансферных новостей. Команду покинули сразу несколько опытных легионеров, а на их место взяли очередную порцию перспективной молодёжи и злого гения петербуржцев — Ларса Юханссона.

Шведская рокировка

Магнус Хелльберг не стал для СКА вторым Микко Коскиненым и в последний год своего контракта перешёл в «Сочи» в обмен на денежную компенсацию. Швед допускал ключевые ошибки в ключевых матчах — в решающей встрече финала Запада в этом году он, например, сам подарил шайбу ЦСКА, которая и стала победной.

На место Хелльберга СКА приобрёл своего злого гения Ларса Юханссона, который не раз оказывался неразрешимой загадкой для петербуржцев на пути к финалу Кубка Гагарина. Юханссон был безупречен и в плей-офф-2018, когда Илья Сорокин немного поплыл в серии со СКА, и в этом году. Да и вообще против петербуржцев у него потрясающая статистика — девять побед в 13 матчах!

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Уход легионеров

Ещё два иностранных хоккеиста покинули команду. С Миро Аалтоненом это решение напрашивалось — прошлый плей-офф он провалил, в этом году играл немного, а потом вообще выпал из состава и в розыгрыше Кубка Гагарина не провёл ни одного матча. Изначально было неясно, зачем он был нужен СКА, и решение с ним расстаться абсолютно логичное. К тому же в следующем году должен полноценно заиграть в основе другой центрфорвард Марат Хуснутдинов — он, собственно, уже заиграл, и очень здорово, но его сезон закончился досрочно из-за серьёзной травмы руки.

Другое дело — защитник Лукас Бенгтссон, к нему сложно предъявить большие претензии. Великолепное катание, умение как разогнать, так и поддержать атаку, взять игру на себя в решающие моменты.

Но тут скорее причина в том, что в СКА есть кому исполнять функции Бенгтссона. Атакующие порывы готовы поддержать и Ожиганов, и Токранов с Хафизуллиным, да и новичок из минского «Динамо» Степан Фальковский. Он моложе Бенгтссона на четыре года и сочетает в себе внушительные габариты и неплохую результативность, к тому же не считается легионером. Перспективный защитник, который должен будет вычищать свой пятачок и раскидывать соперников силовыми приёмами.

Расставание с защитниками и новый приток перспективной молодёжи

СКА расстался с двумя опытными защитниками — Антоном Беловым и Виктором Антипиным. Белов провёл в Петербурге семь плодотворных лет, помог армейцам выиграть два Кубка Гагарина, причём был одним из ключевых игроков в обоих чемпионских сезонах. Но годы начинают брать своё, в последнее время обычно надёжный Белов играл уже не так стабильно и часто выпадал из состава.

Антипин в СКА тоже не показал того, чего от него ожидали, смена обстановки должна пойти ему на пользу — защитник в самом расцвете сил, с двумя Кубками Гагарина за плечами. Для него этот переход — шанс перезагрузить карьеру.

Вместе с этим СКА продолжает аккумулировать на берегах Невы перспективную молодёжь. Ещё весной из «Лады» перешёл 18-летний Фёдор Свечков, один из лидеров сборной России на ЮЧМ-2021 и топовый проспект ближайшего драфта НХЛ. Сейчас к нему присоединились ещё четыре молодых игрока из «Витязя» — Захар Бардаков, Данила Моисеев, Даниил Пыленков и Юрий Паутов. И это уже серьёзно — все эти ребята играли в Подольске немаловажные роли и все уже были опробованы Валерием Брагиным на весенних сборах перед чемпионатом мира.

Теперь немного поимённо: Паутов — самый старший из этой четвёрки (26 лет), несколько лет провёл между КХЛ и ВХЛ, но в этом сезоне по-настоящему выстрелил, выходил в первой-второй паре, стабильно набирал очки и был одним из лучших в «Витязе» по показателю полезности.

20-летний Пыленков успел поработать с Брагиным ещё на МЧМ-2020, а в «Витязе» с 19 очками стал вторым бомбардиром среди защитников после Линуса Хультстрёма. 22-летний Моисеев уже который год показывает большие скачки прогресса и в этом сезоне начал расцветать и набрал 26 (8+18) очков. 20-летний Бардаков — этакий моторчик с характером, который всегда бесстрашно лезет в самую гущу событий и частенько выходит из неё победителем. В этом году он был одним из номинантов на приз лучшему новичку КХЛ.

СКА расчистил платёжку под Гусева?

Судя по селекции, если у кого-то ещё и оставались вопросы, продолжит ли Валерий Брагин работу в СКА, то теперь они должны были окончательно отпасть. Вектор трансферной политики армейцев говорит о том, что уходят игроки, которые не устраивали Валерия Николаевича, и приходят те, с которыми он хочет работать дальше. Не хватает только одного.

Мы уже писали, что в плей-офф в СКА не нашлось признанных лидеров — тащить в серии с ЦСКА пришлось молодёжному звену во главе с Василием Подколзиным, который, впрочем, уже уехал в «Ванкувер».

Так что на нынешних усилениях СКА вряд ли остановится, к тому же молодые игроки до 21 года (те же Пыленков с Бардаковым) не учитываются под потолком зарплат. От нескольких увесистых контрактов петербуржцы избавились и явно расчистили место в платёжке не просто так. Трансферные бомбы ещё будут, и в первую очередь напрашивается вариант с возвращением Никиты Гусева. Нападающий, который провёл не лучший сезон в «Нью-Джерси» и «Флориде», рассчитывает остаться в НХЛ, но если там вариантов не найдётся, то его ждут в Петербурге.