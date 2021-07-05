Василевский или Кучеров? Самым ценным игроком Кубка Стэнли должен стать русский

Решающее противостояние Кубка Стэнли – 2021 близко к завершению – действующие чемпионы из «Тампа-Бэй Лайтнинг» ведут в серии с «Монреаль Канадиенс» со счётом 3-0, и им осталось одержать всего одну победу, чтобы во второй раз подряд завоевать главный клубный трофей всего мирового хоккея. Едва ли кто-то всерьёз предполагает, что канадцам удастся переломить исход финала и в четырёх следующих матчах взять верх в борьбе с такой командой, как «Тампа». Единственный подобный случай в истории произошёл в далёком 1942 году, когда «Торонто» отыгрался в серии с «Детройтом». Сегодня представить такое невозможно.

Кажется, что сказка «Хабс» кончилась – даже во второй встрече, где подопечные Доминика Дюшарма смотрелись сильнее соперника, им не удалось добиться положительного результата.

Игроки «Лайтнинг» становились сильнее с каждой серией, и всё идёт к тому, что «молния» второй год подряд ударит в то же место. Вот только на этот раз в качестве жертвы окажется пока что беспомощный «Монреаль», который, как и предыдущие соперники «Тампы», всё никак не может найти оружия против разбушевавшейся стихии.

И если в том, в чью пользу завершится финал, практически нет никаких сомнений, то один вопрос об итогах плей-офф – кто же в итоге будет признан самым ценным игроком в текущем розыгрыше Кубка Стэнли – до сих пор остаётся открытым. До начала финальной серии в тройку претендентов на «Конн Смайт Трофи» входили голкиперы Андрей Василевский и Кэри Прайс, а также нападающий «молний» Брейден Пойнт. Вопиющая несправедливость по отношению к Никите Кучерову, не правда ли? Звёздный форвард «Лайтнинг» уже по итогам предыдущих трёх раундов опережал канадского одноклубника на семь результативных баллов. Однако в финале Пойнт поумерил свой снайперский пыл, отличившись тремя голевыми передачами, в то время как 86-й номер «Тампы», наоборот, стал забивать гораздо чаще и сделал это уже три раза, добавив к этому два результативных паса. Теперь отрыв Никиты составляет девять очков, что приближает нашего соотечественника к очередному историческому достижению.

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Сейчас на счету Кучерова 32 очка. Теперь он имеет шансы повторить свой прошлогодний результат (34 очка) и даже превзойти показатель Евгения Малкина, который в 2009 году отметился 36 результативными действиями – лучший результат в плей-офф в XXI веке, а также лучший показатель для россиян в рамках одного розыгрыша Кубка Стэнли.

В 2020 году Кучеров завершил постсезон в качестве лучшего бомбардира и был в числе главных кандидатов на приз самому ценному игроку плей-офф. Однако тогда он с большим отрывом уступил Виктору Хедману, которого члены Ассоциации хоккейных журналистов признали MVP, и Брейдену Пойнту, ставшему лучшим снайпером. На этот раз невключение его хотя бы в топ-2 станет настоящим преступлением. Влияние Никиты на игру «Тампы» сложно переоценить. Именно он является главным действующим лицом в организации атак «Лайтнинг», постоянно создавая моменты для партнёров по команде.

Единственным игроком, который может опередить Кучерова в борьбе за «Конн Смайт», является его одноклубник и соотечественник Андрей Василевский.

Российского голкипера обделили «Везиной», но это, кажется, не только не расстроило первого номера «Тампы», но и придало ему дополнительную мотивацию. В первом же матче после объявления обладателей главных личных наград по итогам регулярного чемпионата НХЛ – 2020/2021 Андрей показал крайне надёжную игру и принёс «Лайтнинг» вторую победу в серии, отразив 42 из 43 бросков и став первой звездой встречи.

Василевский вчистую выигрывает противостояние со своим визави Кэри Прайсом, который также рассматривался в качестве претендента на звание самого ценного игрока текущего плей-офф. К финальной серии оба стража ворот подходили с практически идентичными показателями, однако по прошествии трёх матчей дела у обоих идут совершенно по-разному. Коэффициент надёжности канадца в противостоянии с «Тампой» составляет 4,39 при 83,5% отражённых бросков. Василевский же пока что демонстрирует феноменальные 94,8% ОБ и 1,67 КН, опережая свои средние показатели в этом плей-офф. При этом по воротам россиянина было нанесено на 18 бросков больше, чем по воротам Прайса.

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Не стоит забывать, что и на протяжении всех предыдущих раундов российский вратарь был оплотом надёжности, ровно пройдя всю дистанцию розыгрыша Кубка Стэнли. Андрей записал на свой счёт уже четыре сухих матча, три из которых пришлись на заключительные матчи в сериях, и может повторить рекорд НХЛ, если оформит шат-аут и в последнем матче финала.

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Если финал завершится в пользу «Тампы», очевидно – судьбу «Конн Смайт Трофи» будут решать два россиянина. Других вариантов попросту нет и быть не может – Кучеров и Василевский проводят плей-офф (и финал) на голову сильнее тех, кто ранее был в списке претендентов на трофей. И если не случится ничего неординарного, то вскоре к Евгению Малкину и Александру Овечкину, которые являются единственными россиянами, становившимися самыми ценными игроками Кубка Стэнли, присоединится ещё один наш соотечественник.