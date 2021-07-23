Девять главных свободных агентов этого лета в НХЛ. Что будет с Овечкиным и Ландескогом?

28 июля в НХЛ откроется рынок свободных агентов, и, как всегда, на него готовится выйти немало игроков. «Чемпионат» отобрал самые громкие имена, которые находятся в поисках нового клуба или контракта.

Александр Овечкин

Все в НХЛ знают, что Овечкин неразрывно связан с «Вашингтоном», так что тут никаких пересудов быть не может. Лучший снайпер и бомбардир в истории «столичных» не раз подчёркивал свою преданность клубу и выражал уверенность в том, что стороны придут к новому соглашению.

13-летний контракт Александра Великого на $ 124 млн подходит к концу, нынешние переговоры, как и прошлые, он ведёт сам, без агента. В этом нет надобности – у него отличные отношения с владельцем клуба Тедом Леонсисом, все в «Вашингтоне» прекрасно понимают важность лучшего снайпера современности для команды.

За океаном уверены, что контракт уже готов, осталось только поставить под ним подписи, а «кэпс» взяли паузу, чтобы не надо было защищать Овечкина на драфте расширения. Если всё так, то о сделке должны объявить совсем скоро. Хотя есть ещё небольшой шанс, что Овечкин ждёт решения НХЛ по Пекину – ведь олимпийское золото осталось его главной, ещё не осуществлённой, мечтой.

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Габриэль Ландеског

Шведский нападающий провёл всю заокеанскую карьеру в «Колорадо», который когда-то задрафтовал его под общим вторым номером, но, судя по всему, этим летом их пути разойдутся. «Колорадо» не хочет (и не может – денег не так много, на длинных контрактах только два игрока, без контракта на следующий сезон – Джост, Макар, Грубауэр) заплатить шведу столько, сколько он хочет ($ 9-10 млн). Ландеског готов сделать скидку, что понятно – он пустил в Денвере корни и не собирался никуда уезжать, но даже так пока договориться не получается.

Недавно нападающий выразил недовольство ходом переговоров: «Разочарован тем, что мы, зайдя так далеко, приблизились к такому исходу. Посмотрим, что произойдёт. Я всё ещё надеюсь, что мы сможем о чём-то договориться и прийти к соглашению. Но если бы это зависело от меня, я бы хотел, чтобы это было сделано 8-10 месяцев назад», — сказал он.

Если переговоры с «лавинами» никуда не приведут, по сообщениям инсайдеров, Ландеског будет заинтересован в таких клубах, как «Флорида», «Тампа», «Вегас», «Торонто», «Айлендерс» и «Сент-Луис».

Филип Грубауэр

Если Ландескога «Колорадо» не стал защищать на драфте расширения, то своего вратаря номер один защитил. Потому что понимал, что Грубауэр – очень лакомый кусочек. В этом сезоне он выиграл 30 из 39 матчей, был лидером лиги по «сухарям» и стал финалистом «Везина Трофи».

Грубауэр говорил, что предпочёл бы остаться в «Колорадо», тем более что тут всегда собирается сильная команда. Он рассчитывает на солидное повышение зарплаты в районе $ 5-6 млн в год. Переговоры идут, но никакой конкретики до сих пор нет.

Дуги Хэмилтон

Быть может, отношения яркого атакующего защитника с «Каролиной» ещё не закончены, хотя клуб разрешил Хэмилтону вести переговоры с другими клубами, не дожидаясь открытия рынка свободных агентов. Если защитнику предложат подходящие условия, то «ураганы» могут подписать с ним контракт на восемь лет и сразу же обменять. Однако прошло уже больше месяца, а Хэмилтон ещё не нашёл себе подходящую команду.



Клубы может отпугивать требуемая зарплата (более $ 8 млн в год) – «Кракен» уже пытался договориться с защитником, но не получилось. Возможно, не хотят что-то отдавать, чтобы получить лишний год и, таким образом, «размазать» сумму контракта на больший срок. Возможно, что Хэмилтон не найдёт ничего лучше, и в итоге договорится с «Каролиной».

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Кит Яндл

«Флорида» ещё перед стартом сезона-2021/2022 обозначила, что не планирует держаться за возрастного защитника, его даже не собирались ставить в состав в матче открытия. И хотя Яндл в итоге сыграл все 56 матчей, в плей-офф его отправили в запас впервые с 2009 года. И несколько дней назад выкупили последние два года контракта, сделав его свободным агентом.

Тем не менее, покупатели на защитника, который отлично умеет дирижировать большинством, точно найдутся, тем более на гораздо меньшую зарплату, чем у него была во «Флориде». Интерес к Яндлу проявляют «Бостон», «Монреаль» (где без Ши Уэбера придётся тяжко), «Рейнджерс», «Айлендерс», «Вашингтон», «Питтсбург» и «Каролина».

Давид Крейчи

С Тэйлором Холлом «Бостон» уже договорился, осталось лишь уладить формальности, а вот с центром второго звена ещё нет. 35-летний чешский нападающий взял долгую паузу, чтобы обдумать своё будущее. По сути, варианта два – либо остаться в «Бостоне», где его готовы принять с распростёртыми объятиями, либо завершить карьеру в НХЛ и вернуться доигрывать на родину.

«Верю, что Давид хочет продолжить карьеру, и мы хотим внести полную ясность. «Бостон» — место, в котором он должен продолжать играть, если решит остаться в НХЛ», — говорил после окончания сезона генменеджер клуба Дон Суини. Дело за игроком.

Тайсон Бэрри

Перед прошлым сезоном Бэрри пошёл на понижение зарплаты и заключил однолетний контракт с «Эдмонтоном», чтобы перезагрузить карьеру и добавить себе вистов в новых переговорах. Он стал лучшим бомбардиром НХЛ среди защитников и всё шло к тому, что «Ойлерз» его не оставят. Однако эти планы нарушил «Сиэтл», уведя у «нефтяников» из-под носа Адама Ларссона.

Кен Холланд решил вернуться к варианту с Бэрри. «Основным предметом спора для игрока станет срок соглашения. Не думаю, что «Ойлерз» захотят подписывать пятилетний контракт. Получится ли согласовать контракт на четыре года с зарплатой $ 5 млн?» — пишет инсайдер Даррен Дрегер. Сам Бэрри после сезона заявил, что с удовольствием останется в «Эдмонтоне» на долгий срок.

Райан Сутер

Весть о выкупе контракта стала для Сутера как гром среди ясного неба, в сердцах он даже бросил трубку, не дослушав своего бывшего генменеджера Билла Герина. Но опытный защитник, отдавший «Миннесоте» последние девять лет, без работы точно не останется. Несмотря на солидный возраст (36 лет), к Сутеру уже проявляют большой интерес по всей НХЛ, среди них «Бостон», «Айлендерс», «Колорадо», «Даллас» и «Флорида». И это наверняка далеко не полный список.

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Зак Паризе

Вместе с Сутером «Миннесоту» покинул и Зак Паризе. Ему тоже 36 лет, и на свою зарплату в $ 7,5 млн он уже не играет. А за небольшие деньги вполне ещё может приносить пользу и помогать во втором эшелоне атаки. Паризе тут же сосватали в «Айлендерс», ведь он начинал свой путь в НХЛ под началом нынешнего генменеджера «островитян» Лу Ламорелло.