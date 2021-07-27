Клубам пора раскошеливаться. Все наши игроки НХЛ без контрактов

Межсезонье НХЛ в самом разгаре – идут обмены, заключаются сделки, а накануне клубы делали квалификационные предложения своим игрокам. «Чемпионат» представляет обновлённый список россиян, которые до сих пор находятся без контрактов.

Неограниченно свободные агенты

Александр Овечкин

По заверениям генерального менеджера «Вашингтона», сделка с Овечкиным должна быть оформлена в течение следующих суток. Последние приготовления (то бишь обмен Брендена Диллона и разгрузка платёжной ведомости) выполнены, условия уже тоже примерно известны – $ 40 млн на четыре года. Ждём официального объявления.

Артём Анисимов

О 33-летнем центрфорварде, у которого закончился контракт с «Оттавой», практически ничего не слышно. Он практически не играл (всего 19 матчей), дважды проходил через драфт отказов, а самым ярким событием сезона стало экстренное переодевание во вратарскую форму. И хотя Анисимова ещё до окончания регулярки слухи отправляли в КХЛ, его агент заявил, что приоритетом для игрока является продолжение карьеры в НХЛ.

Никита Гусев

Ещё один нападающий, только моложе и с нерастраченным потенциалом, который, несмотря на неудачный сезон в «Нью-Джерси» и затем во «Флориде», рассчитывает остаться в НХЛ. 28 июля он выйдет на рынок свободных агентов и будет изучать предложения. КХЛ остаётся запасным вариантом.

Дмитрий Куликов

Защитник перезагрузил карьеру в «Нью-Джерси», в дедлайн был обменян в «Эдмонтон», где тоже произвёл неплохое впечатление, но концовка в плей-офф вышла смазанной. Несколько ошибок в обороне стоили Куликову места в составе. В «Эдмонтоне», похоже, его обратно не ждут, но свои предложения на рынке свободных агентов Куликов получить должен.

Евгений Свечников

Свечников стал жертвой плоского потолка зарплат – «Детройт» не стал делать ему квалификационное предложение и, таким образом, сделал его неограниченно свободным агентом. «Ред Уингз» готовы предложить нападающему двустороннее соглашение, но Евгений планирует рассмотреть и другие варианты на рынке.

Ограниченно свободные агенты

Павел Бучневич

О новом контракте Бучневич договаривается уже не с «Рейнджерс», а с «Сент-Луисом», куда его недавно обменяли. Генменеджер клуба высоко оценивает потенциал россиянина: «У него хорошие габариты, левый хват, он может играть справа. В последнее время он много забивал. Ему 26 лет, то есть мы владеем правами на него ещё год и хотим подписать контракт на долгий срок. Он точно игрок для топ-6 и только начинает добиваться успеха».

У Бучневича заканчивается двухлетний контракт-мостик, по которому он получал $ 3,25 млн в год. Этот сезон был для него лучшим в карьере как по очкам, так и по возросшей роли в на льду. При заключении долгосрочного контракта он может рассчитывать на зарплату около $ 6 млн в год.

Никита Задоров

Весной «Чикаго» и Никита Задоров говорили о том, что хотят продолжить сотрудничество, потом россиянина не стали защищать на драфте расширения, но в «Сиэтл» он не ушёл и получил квалификационное предложение от «Блэкхоукс». Хотя слухи о возможном обмене не утихают.

По данным The Athletic, Задоров изначально хотел долгосрочный контракт с зарплатой более $ 5 млн, но «Чикаго» был на такое не согласен. Сейчас, как отмечает издание, защитник рассчитывает на зарплату около $ 4 млн, в то время как квалификационное предложение у него на $ 3,2 млн (такая же зарплата была в этом сезоне). При этом если не удастся договориться полюбовно, у россиянина есть право идти в арбитраж. И всё это не означает, что Задорова теперь не обменяют – очень даже могут, тем более что «Чикаго» довольно стеснён под потолком зарплат.

Илья Сорокин

Интересный случай с Сорокиным – по первому однолетнему контракту он не играл, хотя и поехал с «Айлендерс» в торонтовский «пузырь» на плей-офф-2020. И уже на новый сезон заключил однолетнее соглашение с зарплатой $ 2 млн, с которым и дебютировал за океаном.

Илья пока оправдывает все ожидания «островитян», которые рассчитывают, что вскоре он станет первым номером, но при этом прямо сейчас Сорокин — не стартер, а делит ворота с опытным и проверенным Семёном Варламовым. И хоть статистика Сорокина очень приличная, он провёл всего 22 матча в НХЛ и в плей-офф не был основным вратарём.

Думается всё же, что с Сорокиным пока не будут спешить заключать долгосрочные отношения, да и россиянину такой вариант выгоднее, чтобы потом, уже в статусе НСА, сорвать куш. А пока, пожалуй, можно ожидать контракт на два-три года с зарплатой около $ 3 млн.

Игорь Шестёркин

Шестёркин переехал в Нью-Йорк на год раньше Сорокина и уже показал свою ценность для «Рейнджерс». В клубе планируют заключить с ним многолетний контракт на пять-шесть лет, который подразумевает существенное повышение зарплаты. До $ 5,5 млн, а может даже и $ 6 млн в год.

Иван Барбашёв

«Сент-Луис» защитил Барбашёва на драфте расширения, предпочтя его Владимиру Тарасенко, и это действительно ценный актив для «Блюз». Зарплата небольшая, трудолюбия и рабочей этики – выше крыши, а в перспективе нападающий может продвинуться выше в составе троек. Однако статистика у него практически идентичная той, что была годом ранее, и вряд ли он сейчас может рассчитывать на большое повышение зарплаты, если такое вообще будет. В сезоне-2020/2021 Иван заработал $ 1,55 млн.

Кирилл Капризов

О будущем лучшего новичка НХЛ в прошлом сезоне написано уже немало. Вкратце, Капризов настаивает на коротком контракте, «Миннесота» же продвигает многолетнее соглашение. Переговоры идут, и в конце концов кому-то придётся пойти на уступки, но нет сомнений, что Кирилл останется в стане «дикарей» и будет получать намного больше, чем по контракту новичка. Наверное, около $ 7 млн в год.

Илья Самсонов

Вера «Вашингтона» в Илью Самсонова поистине безгранична. Российскому вратарю простили все прегрешения, защитили на драфте расширения и продолжают вести работу, чтобы он стал первым номером команды. Собственно, можно сказать, у него уже нет конкурентов, должен появиться только опытный наставник-бэкап. При этом на большие деньги Самсонову ещё рано рассчитывать, и, очевидно, его ждёт контракт-мостик на два-три года с зарплатой около $ 2 млн.

Андрей Свечников

Свечников, несомненно, является частью молодого костяка «Каролины», но контрактный год провёл не так ярко, как предыдущие. При этом любопытно, что перед стартом этого сезона «Каролина», по сообщению инсайдера Эллиотта Фридмана, была готова предложить Андрею восьмилетний контракт с зарплатой $ 7,5 млн, но он решил рискнуть и нацелился на контракт-мостик. Так что ждём соглашения на два-три года с зарплатой около $ 6 млн.

Анатолий Голышев

Не успел Голышев сменить «Автомобилист» на «Айлендерс», как его однолетний контракт истёк, и надо подписывать новый. Но не зря же его приглашали, так что ждём новое соглашение с сопоставимой зарплатой (около $ 1 млн).