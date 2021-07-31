По стопам Кита и Сутера. Кто ещё из ветеранов НХЛ начнёт сезон в других клубах

В середине июля мы уже выпускали материал, в котором рассказывали, кто из ветеранов НХЛ начнёт следующий сезон в новых клубах. На тот момент другим местом работы обзавёлся только Данкан Кит, перешедший из «Чикаго» в «Эдмонтон» в результате обмена. К концу месяца трудоустроились и почти все другие остальные герои той статьи. Так, к примеру, защитник Кейт Яндл теперь будет пытаться превзойти рекорд по количеству проведённых матчей в регулярных чемпионатах НХЛ подряд в «Филадельфии», в то время как его коллеги по амплуа Райан Сутер и Александр Эдлер будут выступать за «Даллас» и «Лос-Анджелес» соответственно.

Состоявшиеся недавно драфт расширения, по итогам которого сформировал состав новичок лиги «Сиэтл», и открытие рынка свободных агентов спровоцировали ряд переходов, которые затронули и возрастных игроков. Рассказываем, кто ещё из старожилов НХЛ начнёт следующий сезон в других клубах.

Картер Хаттон, 35 лет

В сезоне-2020/2021: 13 матчей, 88,6% ОБ, 3,47 КН



Некогда один из лучших запасных голкиперов лиги в «Баффало» не справился с возложенной на него ролью основного вратаря в сезоне-2019/2020, а затем долгое время пробыл в лазарете — из-за недостаточности конвергенции его левый глаз двигался медленнее правого.



После трёхлетнего пребывания в составе «Сейбрз» Картер отправился в «Аризону», где в следующей регулярке будет бороться за место в составе с другим новичком команды Джозефом Коренаром.

Крэйг Андерсон, 40 лет

В сезоне-2020/2021: 6 матчей, 92,2% ОБ, 2,35 КН



Вратарская линия «Баффало» осиротела из-за ухода не только Хаттона, но и шведа Линуса Улльмарка, перебравшегося в «Бостон». Корпус голкиперов, состоящий из Майкла Хаузера, Дастина Токарски и Укко-Пекка Луукконена, мягко говоря, не внушает доверия, поэтому «клинкам» было необходимо подписать кого-то с более серьёзным опытом выступлений в НХЛ. И из всех имевшихся на рынке вариантов «Сейбрз» договорились с Аароном Деллом и 40-летним Крэйгом Андерсоном.



В предыдущем сезоне американец выступал за «Вашингтон», хотя изначально казалось, что шансов появиться на льду у него не будет — бригада стражей ворот «Кэпиталз» включала в себя Илью Самсонова, Витека Ванечека и Хенрика Лундквиста, поэтому Андерсон был лишь четвёртым выбором Питера Лавиолетта. Тем не менее тяжёлая кадровая ситуация позволила Крэйгу шесть раз занять место в воротах «столичных», включая два появления в плей-офф, где он не выделялся особой надёжностью, но и погоды не портил.



По словам генменеджера «Вашингтона» Брайана Маклеллана, Андерсон собирался завершить карьеру, однако, судя по всему, у вратаря ещё осталось немного пороха в пороховницах.

Давид Крейчи, 35 лет

В сезоне-2020/2021:62 матча, 53 (10+43) очка, «+16»

Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Чешский центрфорвард провёл внушительную карьеру в НХЛ, отыграв 14 лет в «Бостоне». За 962 матча Крейчи набрал 730 очков, стал обладателем Кубка Стэнли и лучшим бомбардиром и снайпером победного розыгрыша и ещё дважды дошёл с «мишками» до финала. Вопрос о продлении контракта висел в воздухе до самого открытия рынка свободных агентов, но после активной работы «Брюинз» на рынке стало понятно, что нового соглашения с Давидом не будет — слишком мало места осталось под потолком зарплат.



А вчера и сам нападающий сообщил о решении вернуться на родину, красиво обратившись к болельщикам «Бостона»: «Это не прощание, я не буду чужаком. Я останусь «мишкой» навсегда. Скоро увидимся в «Ти-Ди Гарден», моя кровь всегда будет чёрно-золотой».

Райан Ривз, 34 года

В сезоне-2020/2021: 49 матчей, 6 (1+5) очков, «+1»



Концовка предыдущего сезона в очередной раз продемонстрировала хоккейному миру одну из главных проблем «Рейнджерс» — недостаток физической мощи. Отсутствие защиты для ведущих игроков часто ставило «синерубашечников» в неудобное положение, когда на жёсткую и порой грубую игру соперников им было попросту нечем ответить.



Это вынудило боссов «рейнджеров» всерьёз задуматься об изменении ситуации, и для её исправления команда с Манхэттена выменяла у «Вегаса» одного из самых жёстких игроков лиги Райана Ривза, который должен стать той силовой угрозой, которой так не хватало нью-йоркцам. Матчи «Рейнджерс» с «Вашингтоном» теперь обещают быть ещё интереснее.

Кори Перри, Пьер-Эдуар Белльмар и Брайан Эллиотт, 36 лет

В сезоне-2020/2021: 71 матч, 31 (13+18) очко, «-9»

63 матча, 14 (9+5) очков, «+7»

30 матчей, 88,9% ОБ, 3,06 КН, 2 шат-аута



В последние годы «Тампа» не славилась приобретением возрастных игроков, однако давящий потолок зарплат вынудил действующих чемпионов обратиться к услугам ветеранов, которые готовы играть за относительно небольшие деньги.



После двух неудачных попыток подряд обыграть «молний» в финале Кубка Стэнли Кори Перри понял, что его лучшая возможность завоевать второй титул будет именно в составе «Лайтнинг». Вместе с Пьером-Эдуаром Белльмаром он, вероятно, будет формировать новое третье звено «Тампы», предыдущие игроки которого уже покинули клуб. С каким успехом у них получится это сделать, покажет время, но пользу команде эти хоккеисты точно способны принести.

Брайан Эллиотт же, очевидно, станет для «молний» чуть более молодой альтернативой покинувшего команду Кёртиса Макэлинни и будет исполнять функции бэкапа Андрея Василевского, что, согласитесь, не самая тяжёлая задача.

Марк Джиордано, 37 лет

В сезоне-2020/2021: 56 матчей, 26 (9+17) очков, «+5»

Фото: Derek Leung/Getty Images

Всю свою карьеру в НХЛ незадрафтованный защитник провёл в составе «Калгари», а пиком стал сезон-2018/2019, когда «Флэймз» заняли первое место в Западной конференции, а Джиордано набрал невероятные 74 очка в 78 матчах и завоевал «Норрис Трофи» — приза лучшему игроку обороны.



Однако и для «огоньков», и для Марка настало время двигаться дальше. «Калгари» не стал защищать канадца перед драфтом расширения, и «Сиэтл» не отказался от такого хоккеиста, забрав его к себе в состав и освободив $ 6,75 млн под потолком зарплат «Флэймз».



В свои 37 Джиордано является самым опытным игроком «Кракен», и именно он будет главным претендентом на капитанскую нашивку, которую носил и в «Калгари». У защитника остался всего один год по действующему контракту, поэтому интересно понаблюдать, как дальше сложится его карьера.

Марк-Андре Флёри, 36 лет

В сезоне-2020/2021: 52 матча, 92,53% ОБ, 2,00 КН, 7 шат-аутов



Пожалуй, главный и самый сенсационный обмен текущего межсезонья. Такого развития событий абсолютно ничего не предвещало, поэтому неудивительно, что переход Флёри в «Чикаго» стал шоком не только для любителей хоккея, но и для самого Марка-Андре.



Удивляет и тот факт, что «лицо франшизы», как назвал канадского голкипера генменеджер «рыцарей» Келли МакКриммон, узнало о состоявшейся сделке из «Твиттера». Разве так обращаются с легендами клуба?

Теперь Флёри предстоит серьёзно подумать о своём будущем. По сообщениям источников, близких к игроку, 36-летний вратарь не хочет выступать за «Блэкхоукс», и это может оказать влияние на продолжение его карьеры. Возможно, «Питтсбургу», учитывая его проблемы с вратарской позицией, стоит подключиться и устроить главное возвращение последних лет?