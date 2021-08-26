«Мы можем стать одним из лидеров Запада КХЛ». Что рассказали в «Сочи» перед сезоном

ХК «Сочи» сейчас находится на турнире в Санкт-Петербурге, где завершает свою подготовку к новому чемпионату КХЛ. Сегодня главный тренер команды Евгений Ставровский и заместитель гендиректора по хоккейным операциям Алексей Бадюков провели пресс-конференцию, в ходе которой ответили на вопросы журналистов.

Об итогах предсезонной подготовки

Алексей Бадюков: Сегодня поймал себя на мысли, что ещё далеко не тот день, когда можно подводить какие-то итоги летней работы. Трансферная кампания началась ещё в прошлом сезоне, она планомерно велась в это межсезонье, когда я пришёл, было сделано порядка 90%, а остальное — дело техники.

По сравнению с прошлым сезоном наша команда обновилась на 16 человек, это довольно ощутимо. Если говорить по персоналиям, то нужно сказать о Хелльберге, это высококвалифицированный вратарь, который усилил бы любую команду КХЛ. Также у нас остался Давид Рундблад — праворукий защитник на большинство, отмечу приобретение Бакоша, броскового нападающего, умеющего завершать моменты. Сейчас он приболел, но должен быть готов к началу чемпионата.

Янис Якс — гибридный защитник с хорошим катанием, уже зарекомендовал себя на турнире в Сочи. Мы на него рассчитываем. Также сейчас уже подтвердился переход Джей Си Липона. Это тот парень, у которого прекрасные рекомендации отовсюду, мы много работали по нему.

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Евгений Ставровский: Мы ещё в марте спланировали всю работу, и сейчас можно сказать, что выполнили всё, что хотели. На оставшихся матчах турнира в Санкт-Петербурге всё до конца отладим. Самое важное, что сейчас идёт работа по завершению атак: были с этим проблемы, и мы их решаем.

О целях на сезон

А.Б.: Минимум — это попадание в плей-офф, причём желательно занять место не ниже шестого, чтобы реально бороться за попадание в следующий раунд. При этом нельзя не отметить, что у «Сочи» очень тяжёлый старт регулярки, 28 матчей проведём до первого перерыва на Кубок Карьяла. Это полчемпионата, и за это время можно как решить задачу-минимум, так и всё потерять. Кроме того, наша задача — это развитие молодых игроков, об этом тоже нельзя забывать, и мы ведём постоянно работу в этом направлении.

Мои слова о том, что «Сочи» реально сделать одним из претендентов на Кубок Гагарина? Прежде всего, я имел в виду, что мы можем стать одним из лидеров Запада. Для нас главное — создать боеспособный коллектив, который может достигать результата и воспитывать молодых игроков. Мы должны стремиться создать систему, которая стабильно будет вырабатывать личностей высокого уровня, и я действительно верю в реализацию этого плана. У нас есть все условия для этого.

О взаимоотношениях со СКА

А.Б.: Ещё раз скажу, что у нас взаимоотношения со всеми клубами одинаковые. Мы обмениваемся игроками и с «Локомотивом», и с московским «Динамо», и с «Северсталью». СКА — не исключение. Просто надо понимать, что у СКА очень мощная система, одна из лучших в России, там много высококвалифицированных игроков, в том числе молодых, так как у них выбран вектор на омоложение состава. Когда мы берём игрока из СКА, который не проходит там в состав, то у нас банально меньше риска, что он не заиграет, так как он отлично подготовлен.

О рокировке Зюзин — Мамашев на посту спортивного директора

А.Б.: Зюзин хорошо выполнял свою работу, но это было решение руководства. Просто сложилась такая ситуация, что он нужен был больше возле льда, в тренерском штабе.



Е.С.: Зюзин будет моим первым помощником, помогать непосредственно, подсказывать, а также осуществлять связь по трансферным вопросам, чтобы я на это не отвлекался.

О готовности к сезону Павла Шэна и Кирилла Пилипенко

Е.С.: Шэн нам понравился ещё в прошлом году, сейчас на турнире в Санкт-Петербурге он выглядит лучше, чем на Sochi Open. Он в отличной физической форме, но мы ждём от него больше остроты. Он очень технически оснащённый парень, умный хоккеист, но ждём больше голов и передач. Пилипенко пока ещё перестраивается к КХЛ, есть к нему вопросы определённые, постараемся его подвести для игры к этой лиге.

А.Б.: У Кирилла великолепные руки, ему пока не хватает завершающего броска, который нужен в КХЛ. Надо пореще всё делать, поувереннее. Если у Кирилла это придёт, то у него будет всё хорошо в карьере. Шэн старательный, пластичный, многофункциональный хоккеист, но он центральный нападающий и, например, на вбрасываниях ему есть над чем работать. Однако самое главное сейчас, что у Павла есть желание становиться лучше.

О ситуации с Даниилом Миромановым

А.Б.: Мы с ним пока не разговаривали. Позиция «Сочи»: если игрок принял решение уезжать за океан, мы не будем его уговаривать остаться. Пока на нас никто не выходил, будем решать проблемы по мере поступления.