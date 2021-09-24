Как дела у россиян, вернувшихся из Америки? Валиев насмешил комментатора, Шэн почти в ВХЛ

Ежегодно в КХЛ возвращаются российские игроки, у которых по разным причинам не получилось заиграть в Северной Америке. Таким хоккеистам обратный переезд даёт возможность перезагрузиться и сделать новый виток своей карьеры. Рассказываем, как идут дела у россиян, вернувшихся в Россию накануне и в течение этого сезона.

Артём Загидулин

Статистика: -

Спустя почти две недели после начала сезона Артём, проведший пять не самых удачных, мягко говоря, матчей в аренде в «Металлурге» по ходу предыдущего чемпионата, не сумев закрепиться в «Калгари» (всего одна игра в НХЛ), вернулся в Магнитогорск, подписав полноценный контракт. Однолетнее соглашение носит двусторонний характер – Артёму ещё нужно набрать форму, чтобы попытаться вытеснить кого-либо из дуэта Олкинуора – Кошечкин. Пока игра основных голкиперов не вызывает у тренерского штаба нужды обратиться к услугам Загидулина – 26-летний вратарь ещё ни разу не появлялся даже в заявке «сталеваров».

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Владислав Котков

Статистика: 1 матч

На следующий день после перехода Загидулина ещё одно возвращение устроил ЦСКА, подписав двухлетний двусторонний контракт с воспитанником клуба Владиславом Котковым. Габаритный форвард (194 см, 95 кг) радовал результативностью в главной юниорской лиге Квебека, забросил в дебютном матче в АХЛ, но, успев провести там ещё одну игру, был выставлен «Сан-Хосе» на драфт отказов.

Возможно, возвращение в родной клуб поможет Коткову выйти на новый уровень. После двух матчей за «Звезду» Владислав дебютировал в КХЛ во вчерашней встрече армейцев с «Трактором», но провёл на льду всего пять минут и восемь секунд, поэтому о его игре судить пока рановато.

Иван Чехович

Статистика: 9 матчей, 4 (1+3) очка, «-3»

Решение «акул» выставить на драфт отказов другого россиянина – Ивана Чеховича – было довольно неожиданным. После отличного отрезка в «Торпедо» нападающий вернулся в расположение «Сан-Хосе», принял участие в четырёх матчах в НХЛ и даже успел набрать первое очко, отметившись голевой передачей.

Фото: photo.khl.ru

В сложившейся ситуации нижегородцы молниеносно среагировали, вернув Ивана в свои ряды на постоянной основе. Но до прежней результативности пока далековато. Связка Чеховича с Энди Мили и Дамиром Жафяровым не давала таких плодов, как в прошлом сезоне, поэтому в последних матчах первые двое играют в звене с Даниэлем Зааром. Но и это пока не помогает. Даже несмотря на большое количество игрового времени, Иван мало чем полезен и, как и всё «Торпедо», не впечатляет.

Виталий Абрамов

Статистика: 9 матчей, 2 (1+1) очка, «-1»

От Виталия ожидали более яркого начала – он отлично проявил себя на предсезонном турнире в «Сочи», где его признали самым ценным игроком. Там Абрамов играл преимущественно в звене с Лукашем Седлаком и Никитой Тертышным или Томашем Гикой, но в начале регулярного чемпионата Анвар Гатиятулин использует его в третьем сочетании с Алексеем Бывальцевым и Кириллом Капустиным.

Результаты «Трактора» от этого, похоже, не страдают – челябинцы отлично начали сезон и идут в лидерах Востока, — но по атакующему потенциалу Виталия это явно бьёт. В компании с далеко не самыми креативными игроками он периодически стремиться сотворить что-нибудь неординарное самостоятельно, как, например, попытку забросить в стиле «лакросс» в ворота «Северстали», но пока на его счету всего два результативных действия.

Павел Шэн

Статистика: 7 матчей

Перед началом регулярки в интервью «Чемпионату» Павел назвал предстоящий сезон определяющим для себя, но пока дела складываются далеко не в пользу 22-летнего форварда. Шэн уже провёл за «Сочи» на один матч больше, чем прошлой осенью, но, как и тогда, до сих пор не набрал ни одного результативного балла.

Павел практически незаметен на площадке – редко бросает и обостряет игру, не лучшим образом действует на вбрасываниях. Как следствие – игровое время стремительно падает. Если в первых матчах Шэн получал 14-15 минут на льду, то в последних трёх всё совсем плохо – 3.32 и «минус» в игре со СКА, 11.05 во встрече с «Ак Барсом» и 6.46 и «минус» в матче с московским «Динамо». Форварду нужно срочно улучшать качество игры, иначе ссылки в ВХЛ не миновать.

Иван Налимов

Статистика: 5 матчей, 87,7% ОБ, 4,06 КН

Иван не отличился надёжностью за четыре матча в фарм-клубе «Чикаго» «Рокфорде», не задаётся пока у него и возвращение в «Адмирал», где голкипер имел лучшие показатели в карьере. Хотя вешать всех собак на него тоже не стоит – защита дальневосточного клуба не позволяет Налимову надолго оставаться без работы.

Несмотря на это, последний матч можно занести 27-летнему вратарю в актив. В игре с магнитогорским «Металлургом» Иван сменил Никиту Серебрякова при счёте 0:4 в конце первого периода и пропустил всего одну шайбу после 15 бросков. Не сказать, что «сталевары» сильно давили на Налимова, но эта игра может вселить в голкипера немного уверенности.

Ринат Валиев

Статистика: 1 матч, 1 забавное интервью, «+1»

После пропущенного сезона-2020/2021 Ринат всё-таки вернулся в родные пенаты из пучины небытия, в которой он застрял во время пребывания в АХЛ. Воспитанник «Ак Барса» дебютировал в КХЛ в матче с нижегородским «Торпедо» и заработал «плюс», присутствовав на льду во время того, как Дмитрий Кагарлицкий забрасывал первую шайбу в составе казанского клуба и единственную для татарской команды в той встрече.

Однако запомнился Валиев совсем не этим. Ещё в первом перерыве защитник подарил всем любителям хоккея один из самых забавных моментов текущего сезона КХЛ. Во время флэш-интервью Ринат произносил фразы с явным американским акцентом, чем насмешил комментатора матча Романа Скворцова, тут же спародировавшего манеру речи 26-летнего игрока.

К слову, та игра пока является единственной для Валиева в этом сезоне. Больше защитник на льду не появлялся.

Василий Пономарёв

Статистика: 6 матчей

Дела в «Спартаке» у Василия пока идут не лучшим образом. В первом матче сезона Пономарёв получил самое большое игровое время – 7.52. Ещё в пяти встречах 19-летний нападающий проводил на льду не более трёх минут, а в своей последней на сегодняшний день игре в КХЛ с ЦСКА вышел всего на одну 12-секундную смену, после чего отправился в воскресенский «Химик».

«Пономарёву нужна игровая практика. Желание огромное, но пока у него не всё получается. Где-то иногда его перехлёстывают эмоции, он делает ненужные ошибки. Это придёт с опытом, будем потихоньку его подводить», — рассказал главный тренер красно-белых Борис Миронов.

Александр Елесин

Статистика: 6 матчей, «-2»

У Александра, как и у всего «Локомотива», начало сезона не клеится. Елесин не всегда попадает в состав команды и не так надёжен, как от него ждут. В матче с «Витязем», к примеру, он стремительно побежал в атаку, когда железнодорожники ещё толком не вышли из своей зоны, и позволил Даниэлю Одетту легко ворваться в финальную треть площадки и отдать пас на победный гол Нико Оямяки.

Однако в самоотдаче защитнику не откажешь. Даже несмотря на ограниченное игровое время, Александр является лидером команды по силовым приёмам и входит в топ-3 лиги по этому показателю.

Фото: photo.khl.ru

Василий Демченко

Статистика: 3 матча, 96,7% ОБ, 0,92 КН

После неудачной поездки в Канаду Василий вернулся в КХЛ на роль сменщика Шимона Грубеца в омском «Авангарде». Россиянин просидел на скамейке почти семь матчей, но в концовке игры с «Металлургом» вышел на заключительные 10 минут и 42 секунды и с тех пор рамку ворот не покидает.

Причина этому – невероятно надёжная игра Демченко на ленточке. 27-летний голкипер не позволил хоккеистам «Автомобилиста» вернуться в игру при счёте 2:1, а в следующей игре и вовсе «засушил» московский «Спартак», отразив 32 броска в створ. И по проценту отражённых бросков, и по коэффициенту надёжности Василий опережает всех остальных голкиперов лиги. Однако, справедливости ради, времени на льду он провёл существенно меньше. Поэтому его способность держать такой уровень на длинном отрезке ещё необходимо проверить.

Михаил Григоренко

Статистика: 6 матчей, 4 (3+1) очка, «-1»

Ожидалось, что после возвращения из «Коламбуса» Михаил будет одной из главных звёзд не только ЦСКА, но и всей лиги, в реальности же дела обстоят немного иначе.

Пока что Григоренко набирает результативные баллы исключительно в большинстве, но по возвращении в состав после почти двухнедельного отсутствия из-за повреждения он в целом смотрится куда более полезно и эффективно. Возможно, именно поэтому он и стал получать больше игрового времени. Нападающему армейцев нужно слегка подтянуть реализацию – тогда соперникам ЦСКА точно придётся несладко.

Никита Нестеров

Статистика: 10 матчей, 9 (1+8) очков, «-1»

Почти ни одно результативное действие Григоренко не обошлось без участия Никиты Нестерова. В двух случаях передачи защитника предваряли голы Михаила, ещё в одном они вместе ассистировали Сергею Плотникову. В отличие от бывшего форварда «Блю Джекетс», Нестеров провёл все 10 матчей ЦСКА на льду, и за это время ему удалось набрать ещё несколько очков, в результате чего он делит второе место среди бомбардиров армейцев с Константином Окуловым.

При этом Никита заметно превосходит остальных игроков команды по игровому времени. В Москве ему доверяют явно больше, чем в «Калгари». Это отражается и на другой, не самой приятной статистике. Нестеров занимает первое место в ЦСКА по штрафным минутам (14), а также делит «первенство» по «минусам» с Антоном Слепышевым и Лукасом Валльмарком – таких у каждого набралось уже по семь.