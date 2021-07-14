«Сочи» перезапустит карьеру Шэна? 8 российских хоккеистов, вернувшихся в КХЛ из Америки

Любое хоккейное межсезонье характеризуется переездами наших хоккеистов из России в Америку и в обратном направлении. Месяц назад мы рассказывали, кто отправился покорять НХЛ этим летом, сейчас же поговорим о тех ребятах, кто уже точно вернулся домой из-за океана.

Михаил Григоренко (ЦСКА)

Григоренко — пока главный «возвращенец» этого межсезонья. Прошлый сезон Михаил провёл в «Коламбусе», но за год так и не смог найти общий язык с тренерским штабом, разочаровался в клубе и вернулся в практически родной ЦСКА, заключив трёхлетний контракт.

У Григоренко провалилась уже вторая попытка заиграть в НХЛ, но на уровне КХЛ Михаил наверняка вновь будет звездой и станет ведущим нападающим армейцев.

Василий Пономарёв («Спартак»)

Два года назад 17-летним талантом Пономарёвым всерьёз интересовались российские топ-клубы, но Василий, послушав отца, отправился развиваться за океан, подписав контракт с клубом юниорской лиги Квебека «Шавиниган». В QMJHL Пономарёв провёл два неплохих сезона, добился достаточно высокого выбора на драфте («Каролина»), а на международном уровне проявил себя на МЧМ-2020.

Пономарёв мог и дальше выступать в лиге юниоров, пытаясь пробиться в АХЛ или даже НХЛ, но следующий сезон Василий решил провести в России и подписал контракт со «Спартаком», который владел правами на него. Годичное соглашение носит двусторонний характер, так что 19-летний форвард сможет получать игровую практику и в «Химике», но будет здорово, если перспективный хоккеист всё же сможет закрепиться на уровне КХЛ и привлечь внимание скаутов «Харрикейнз».

Александр Елесин («Локомотив»)

После двухлетней североамериканской командировки в родной Ярославль вернулся защитник Елесин. У Александра совсем не получилось закрепиться в «Калгари»: за два сезона он провёл в НХЛ лишь четыре матча, да и в ахловском «Стоктоне» не всегда проходил в состав.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

По матчам КХЛ мы помним Елесина как жёсткого, обученного защитника, специализирующегося на выполнении своих прямых обязанностей, но также умеющего иногда подключаться в атаку. В «Локомотиве» Александр наверняка перезагрузится, станет одним из лидеров обороны железнодорожников и, возможно, вернётся в обойму национальной команды.

Павел Шэн (ХК «Сочи»)

Шэн — один из самых интересных хоккеистов, которые этим летом вернулись в Россию из Америки. Павел — талантливый, габаритный игрок, умеющий сыграть в центре нападения, в своё время он подавал огромные надежды, выступая в МХЛ за «Мамонтов Югры», но переход во взрослый хоккей даётся Шэну с огромным трудом. Павел не смог заиграть в Уфе (правда, там его не баловали временем на льду), затем перебрался в систему «Бостона», но за два сезона выше АХЛ так и не поднялся.

При этом Павлу всего 21 год, с ним ещё можно и нужно работать, и сейчас развитием Шэна попробуют заняться в ХК «Сочи». Южане получили права на хоккеиста в прошлом декабре, Павел даже поиграл немного в минувшем сезоне на пробном контракте за «леопардов», а сейчас перебрался на берег Чёрного моря на постоянной основе. Годичный контракт Шэна носит двусторонний характер, но заместитель гендиректора «Сочи» Алексей Бадюков в интервью «Чемпионату» заявил, что Павел должен начать сезон в КХЛ.

Ринат Валиев («Ак Барс»)

Воспитанник «Ак Барса» Ринат Валиев всё-таки добрался до столицы Татарстана. Защитник очень долго выступал в Северной Америке (с 2013 года), при этом никакими успехами заокеанская карьера Валиева не сопровождалась, практически всё время он проводил в АХЛ, но возвращаться на родину Ринат долгое время не хотел.

Однако, видимо, полностью пропущенный прошлый сезон всё-таки заставил хоккеиста поменять мнение. 26-летний Валиев подписал с «Ак Барсом» пробное соглашение и на ближайших сборах казанцев постарается доказать, что списывать его пока рано.

Василий Демченко («Авангард»)

Болельщики КХЛ вряд ли успели забыть Демченко. Василий в родном Челябинске прошёл путь от детской школы до «Трактора», подавал большие надежды, но в какой-то момент прогресс голкипера затормозился. Он не смог стать железным первым номером в родном клубе, а в позапрошлом сезоне последовал обмен в Магнитогорск, где Демченко не задержался.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В межсезонье-2020 в разгар пандемии Василий неожиданно подписал контракт с «Монреалем», но уже тогда было понятно, что это весьма авантюрное решение. В итоге Демченко за весь сезон провёл 4 матча в АХЛ и при первой же возможности вернулся в Россию, заключив соглашение с «Авангардом». В Балашихе Василий будет страховать Шимона Грубеца и пытаться перезагрузить карьеру.

Виталий Абрамов («Трактор»)

Абрамов в 17 лет уехал из Челябинска в Северную Америку, там поиграл в юниорской лиге Квебека, АХЛ, в 2018-м дебютировал в НХЛ за задрафтовавшую его «Оттаву», но закрепиться в составе «сенаторов» за 3 года у Виталия не получилось.

Прошлый сезон Абрамов на правах аренды начал в финском «Юкурите», где показал великолепную статистику (7 (5+2) очков в 8 матчах), вернулся в систему «Оттавы», но вновь осел в АХЛ. Сейчас 23-летний форвард стал игроком «Трактора», подписав контракт на 2 года. Вполне возможно, что в России ему удастся, наконец, выйти на новый уровень и стать одним из открытий сезона КХЛ.

Иван Налимов («Адмирал»)

27-летний Налимов за свою карьеру сменил немало клубов в России, при этом так и не став элитным вратарём, а в прошлом сезоне Иван, поиграв в тонущем рижском «Динамо», доехал-таки до Северной Америки, где подписал контракт с «Чикаго». За «Блэкхоукс» Налимов, конечно, не сыграл, зато было 5 матчей в АХЛ за «Рокфорд», но о статистике в них Ивану лучше не вспоминать. 3,43 пропущенных шайб в среднем за игру и 88,5 % отражённых бросков — после этого Налимов вполне логично вернулся в Россию, заключив соглашение с возрождённым «Адмиралом». Именно во Владивостоке Иван провёл лучшие годы карьеры.