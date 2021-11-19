Усилили или ничего не изменили? Как работают трансферы КХЛ, сделанные в ходе сезона

Несколько часов назад уфимский «Салават Юлаев» официально подтвердил вчерашний инсайд «Чемпионата» о произведённой сделке с подмосковным «Витязем», в результате которой в Уфу проследовал двукратный обладатель Кубка Гагарина защитник Виктор Антипин, а в обратном направлении отправился защитник Евгений Лисовец. Оценить эффективность этого перехода нам ещё только предстоит, а пока «Чемпионат» изучает, как работают другие ключевые трансферы, сделанные клубами КХЛ уже в ходе нынешнего сезона.

н. Владислав Каменев (СКА – ЦСКА), 25 лет

Начинал сезон в СКА: 7 матчей – 1 (0+1) очко



Статистика в ЦСКА: 11 матчей – 8 (3+5) очков



Главный на данный момент обмен нынешнего сезона произошёл с участием СКА, ЦСКА и «Сибири». В результате большой трёхсторонней сделки центрфорвард Каменев оказался в московском клубе, и с первых матчей Владислав начал давать результат в новой команде. Уже в дебютной игре за московских армейцев он отметился голевой передачей, а свой лучший матч в КХЛ выдал во встрече с бывшим клубом, передав привет СКА в виде дубля в ворота Ларса Юханссона. В своих интервью 25-летний форвард даже не пытается скрыть обиды от действий руководителей санкт-петербургской команды, всячески подчёркивая нехоккейные мотивы постоянного отправления в запас в период игры за СКА.

н. Валентин Зыков (права из ЦСКА — в СКА), 26 лет

Начинал сезон вне КХЛ. Статистика в СКА: 5 матчей – 3 (3+0) очка



Ещё одним участником той сделки стал один из самых загадочных российских хоккеистов – Валентин Зыков. К своим 26 годам воспитанник ЦСКА не имел за плечами ни одного матча на уровне КХЛ. На протяжении долгого времени Зыков пытался пробиться в НХЛ, но допинговый скандал поставил крест на заокеанских перспективах Валентина. Права на игрока в России принадлежали ЦСКА, но за родной клуб Зыков играть не хотел.



В начале октября московские армейцы транзитом через «Сибирь» обменяли права на форварда в СКА, и нападающий наконец-то вернулся в Россию. Старт карьеры в КХЛ сложился для Валентина как нельзя лучше – три шайбы в пяти матчах, но уже на протяжении трёх недель мы не видим форварда в составе СКА. Официальная причина – болезнь.

Фото: Смирнов Илья, photo.khl.ru

н. Никита Гусев (возвращение в СКА из Северной Америки), 29 лет

Начинал сезон вне КХЛ. Статистика в СКА: 11 матчей – 10 (1+9) очков



Неплохо, но ждали большего, не правда ли? Кажется, что именно такой фразой можно описать первые впечатления от возвращения в армейский клуб Никиты Гусева. Формально россиянин идёт по практически гроссмейстерскому графику, выбивая 0,91 очка за матч. Но если внимательным образом изучить статистику 29-летнего нападающего, то она выглядит уже не столь привлекательным образом.



Свою единственную шайбу в этом сезоне Гусев отправил в ворота «Куньлунь Ред Стар» (7:0). В этом же матче Никита отметился ассистентским хет-триком, таким образом завершив встречу с четырьмя результативными действиями. Ещё две передачи он записал на свой счёт в игре с рижским «Динамо», тогда как в матчах с сильными соперниками проявить себя пока не получается. В последних пяти встречах в активе Никиты 1 (0+1) результативная передача, и это явно не тот темп набора очков, которого ждали от столь именитого хоккеиста.

н. Александр Волков (приезд в СКА из Северной Америки), 24 года

Начинал сезон вне КХЛ. Статистика в СКА: 3 матча – 1 (0+1) очко



История карьеры 24-летнего Волкова довольно схожа с жизненным путём Зыкова. С той лишь разницей, что Александр добился успеха на уровне НХЛ, сумев в составе «Тампы» завоевать Кубок Стэнли. В нынешнем сезоне нападающий не смог пробиться в главную команду системы «Анахайма» и принял решение перебраться в КХЛ, подписав четырёхлетний контракт со СКА.



В первых матчах в российской лиге форвард получил солидное игровое время (20,5 минут за встречу), но вау-эффекта не произвёл. Армейцы проиграли все три матча, начали ротировать состав, и Волков стал одной из жертв перестановок, потеряв место в заявке. В условиях огромного количества хоккеистов, находящихся на контрактах в системе СКА, ему придётся серьёзно поработать, чтобы завоевать стабильное место в основе клуба.

н. Никита Сошников (ЦСКА — «Авангард»), 28 лет

Начинал сезон в ЦСКА: 11 матчей – 1 (0+1) очко



Статистика в «Авангарде»: 8 матчей – 4 (1+3) очка



28-летний Сошников во второй раз за последние несколько сезонов занимается перезапуском своей карьеры. Игровые проблемы форварда начались ещё в «Салавате», когда он сетовал на отсутствие понимания с главными тренером уфимской команды. Затем у Сошникова не пошла игра в ЦСКА при Игоре Никитине, и даже перестановки на тренерском мостике московского клуба ничего не изменили для нападающего.



Теперь он играет за «Авангард», где получается пока на троечку. В последнем матче с «Куньлунем» российский нападающий прервал свою худшую безголевую серию в КХЛ, забив впервые за 38 игр. До этого Сошников последний раз отличался заброшенной шайбой ещё 2 февраля 2021 года, когда поразил ворота рижского «Динамо», выступая за ЦСКА.

Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

н. Антон Ведин («Сибирь» — «Динамо» Москва), 28 лет

Начинал сезон в «Сибири»: 14 матчей – 2 (1+1) очка



Статистика в «Динамо»: 9 матчей – 4 (2+2) очка



Во время предсезонной подготовки в «Сибири» Антон отлично смотрелся в сочетании с Ником Шором и Олегом Ли, но в конце лета Ведин подхватил вирусное заболевание, по причине которого был вынужден пропустить старт сезона. Когда шведский форвард вернулся в состав «Сибири», его команду уже сильно лихорадило и 28-летнему игроку понадобилось значительное количество времени на первый гол в сезоне. Только 20 сентября Ведин размочил «баранку» в графе заброшенных шайб, став автором победного гола в ворота «Куньлуня». Но игра в «Сибири» у шведского нападающего так и не пошла.

В начале октября новосибирский клуб расторг контракт с хоккеистом, и его услуги моментально пришлись ко двору в московском «Динамо». Переход Ведина вызвал большой скепсис в среде болельщиков бело-голубых, которые задавались резонным вопросом – чем может помочь команде игрок, набравший только 2 очка в 14 матчах за «Сибирь». Но игра Антона не вызывает никакого отторжения. Он не показывает чудес с точки зрения результативности, но выполняет на льду очень много черновой борьбы, серьёзно помогая своим партнёрам по звену – Вадиму Шипачёву и Станиславу Галиеву. А именно в первой тройке нападения «Динамо» играет Ведин после заключения контракта.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

з. Антон Белов (свободный агент — «Динамо» Москва), 35 лет

Начинал сезон в статусе свободного агента. Статистика в «Динамо»: 5 матчей – показатель полезности «+4».



Антон Белов – «Динамо» (Москва) – номер 77-й. На протяжении всей карьеры защитника казалось, что такого словосочетания не может быть просто потому, что не может быть никогда. В течение последнего десятилетия опытный защитник считался одним из самых ненавистных игроков в среде динамовского фан-движения. Казалось, что и сам Белов в ответ не скрывал враждебного отношения.

Однако в этом сезоне защитник надел на себя динамовский свитер, сначала на условиях пробного контракта, а затем и подписав уже полноценное соглашение. 35-летний защитник сразу же добавил солидности динамовской обороне, плотно и надёжно застолбив за собой место в топ-4. Неслучайно, что динамовцы выиграли четыре матча из пяти, в которых Белов появился на льду, а сам защитник на этом отрезке отметился одним из лучших показателей полезности в команде.



Успел Антон с положительной стороны проявить себя и в имиджевой плоскости. Белов не стал бегать от неудобных вопросов и изложил свою позицию по скандальным ситуациям, в которых ранее фигурировало его имя в отношениях с болельщиками «Динамо». Верить или нет словам защитника, каждый решает сам для себя, но не отметить его достойное поведение в данном вопросе точно нельзя.

Новость по теме Белов выступил с обращением, в котором объяснил ситуацию со скандальными жестом и видео

з. Мэт Робинсон (свободный агент — СКА), 35 лет

Начинал сезон вне КХЛ. Статистика в СКА: 16 матчей – 7 (1+6) очков

з. Микко Лехтонен (приезд в СКА из Северной Америки), 27 лет

Начинал сезон вне КХЛ. Статистика в СКА: 6 матчей – 3 (1+2) очка



СКА наиболее коренным образом изменил свой состав уже в ходе сезона. Защитную линию армейцев пополнили два легионера – канадец Мэт Робинсон перешёл в клуб на правах свободного агента, тогда как за финна Микко Лехтонена была заплачена денежная компенсация «Йокериту». Оба защитника не могли не прийтись ко двору в обороне команды Валерия Брагина.

Фото: Кокшаров Роман, photo.khl.ru

Пусть лучшие годы Робинсона и остались позади, и он уже не столь эффективен в большинстве, канадец всё равно остаётся очень хорошим защитником. Более молодой Лехтонен как раз таки и должен был взять на себя основную функцию при розыгрыше лишнего, что он и сделал в первых матчах за клуб. Микко проводил на льду в среднем за матч невероятные для КХЛ 30 минут, уверенно действуя на обоих концах площадки. Но во время паузы на Евротур оборона СКА понесла большой удар – Лехтонен получил травму в игре за сборную Финляндии и выбыл из строя на длительный срок.



P. S. Ещё один новичок СКА Лео Комаров сыграл за армейский клуб всего один матч, что является крайне маленьким показателем для оценки того, как работает данный трансфер. Практически аналогичные слова можно адресовать и на счёт новичков «Барыса» — Линдена Вея и Томаша Юрчо. Слишком мало времени они провели в клубе из Нур-Султана, чтобы делать далеко идущие выводы.