Россия — Швеция на МЧМ-2022: прямая трансляция Первого канала, дата и время матча

Главное, что нужно знать перед стартовым матчем нашей команды на молодёжном чемпионате мира — 2022.

Дата и время матча

27 декабря молодёжная сборная России по хоккею проведёт стартовый матч МЧМ-2022. Соперником наших ребят станет команда Швеции. Начало встречи в 00:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Прямая трансляция

Встречу в прямом эфире будет транслировать «Первый канал». Начало в 00:25 мск.



Права на видео принадлежат «Первому каналу». Посмотреть видео можно будет здесь.

Материалы о матче

Мнения экспертов

«МЧМ — это яркий хоккей, бесшабашный. Там совсем другая психология. Я играл на трёх молодёжных турнирах. Это совсем другая философия. Всегда остаётся много эмоций. С удовольствием буду смотреть. Надеюсь, результат будет положительный. Давно не выигрывали турнир. Хотя в Канада всегда непросто играть.

Что касается Мичкова, я не сторонник возлагать надежды заранее. Всё зависит от него. Я видел многих крутых молодых игроков, которые потом не становились великими. Для становления хоккеиста это максимально интересное время. Многое зависит от психологии и работы тренеров. Дай бог, чтобы у Мичкова всё сложилось удачно.

Аскаров? Вратарь — это вообще особенная роль в хоккее. У него есть незаменимая вещь — опыт. В трёх молодёжных чемпионатах мира мало кто принимал участие. Если справится с волнением, то наличие Аскарова в рамке может стать нашим преимуществом», — сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

«Я не гадалка, просто хочу пожелать ребятам удачи, чтобы они заняли первое место. Мне удалось посмотреть игру с канадцами, и наши мне очень понравились. Что касается первого периода, в жизни всё бывает, но потом наши собрались и выиграли вчистую второй период. Могли даже больше забить. Думаю, что в первом периоде ребята просто не разобрались.

Если говорить о Мичкове, один игрок не выигрывает чемпионат мира. Матвей забивной и дай бог, чтоб забивал ещё. Но, чтобы победить, мы должны играть в пять человек. Я согласен с тем, что Мичков — лидер нашей команды, и пусть он забивает побольше», — сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.