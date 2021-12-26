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Александр Хованов поцеловал герб России в полуфинале со сборной Швеции на молодёжном чемпионате мира по хоккею — 2020

«Целовать герб у нас на глазах? Типичная Россия». Матч, который больно вспоминать шведам
Дмитрий Сторожев
Матч, который больно вспоминать шведам
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Жест Александра Хованова на МЧМ-2020 неожиданно разозлил всю шведскую скамейку.

Уже предстоящей ночью сборная России по хоккею начнёт свой путь на молодёжном чемпионате мира – 2022, который пройдёт в двух канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир. Первым соперником подопечных Сергея Зубова, который готовится провести дебютный официальный матч у руля национальной команды, станет сборная Швеции, во второй раз подряд попавшаяся россиянам на стадии группового этапа. Встречи этих команд традиционно получаются яркими и попадают в историю. Недавно мы уже вспоминали события матчей первенств 2013 и 2021 годов, сегодня же обратимся к игре, состоявшейся 4 января 2020 года.

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Турнир в Чехии стал последним для Валерия Брагина в качестве главного тренера российской молодёжки. Многие болельщики наверняка до сих пор с болью вспоминают финал упущенных возможностей и плохой дисциплины с канадцами, но и полуфинал получился достаточно драматичным. Его до сих пор больно вспоминать шведам.

Начало выдалось для россиян ошеломляющим – уже на 16-й секунде Расмус Сандин после удачного для «Тре Крунур» вбрасывания в зоне атаки зарядил от синей линии точно в верхний угол, открыв счёт в матче. Однако радость шведских хоккеистов была недолгой – меньше чем через две минуты Иван Морозов реализовал большинство и восстановил равновесие.

Вскоре сборная России получила ещё одну возможность разыграть лишнего – один из ключевых игроков скандинавов Нильс Хёгландер получил матч-штраф за удар в голову и оставил свою команду в меньшинстве на целых пять минут. Россиянам хватило чуть больше минуты, чтобы выйти вперёд – на добивании после броска Никиты Александрова сыграл Александр Хованов.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ИИХФ.

Однако после матча гол нашего нападающего оказался в тени его празднования, которое вызвало большой резонанс среди хоккейной общественности. Дело в том, что Александр, бурно отмечая заброшенную шайбу, проехал мимо шведской скамейки и поцеловал российский герб, который находится на игровом свитере. «И всё?» — спросите вы. И всё. Этого оказалось достаточно, чтобы вызвать бурю эмоций у «Тре Крунур», которые углядели в действиях Хованова проявление неуважения.

Больше всех возмутился форвард шведов Альбин Эрикссон: «Типичная Россия. Они злятся, когда канадский игрок не снимает шлем во время гимна, но считают нормальным проехаться перед нами, целуя герб», — заявил Эрикссон после матча. «Хоккей – это эмоции, но это было немного неуважительно», — поддержал его другой форвард шведской молодёжки Самуэль Фагемо.

Сам Хованов сказал, что не вкладывал в празднование ничего против соперника: «Нет-нет, ни в коем случае! Я не хотел посмеяться над шведами, просто я очень эмоциональный игрок и я не знал, куда ехать. Надеюсь, они не думают, что я решил так над ними посмеяться».

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Так или иначе соперники негативно восприняли празднование Александра, а полученная злость, возможно, помогла им вернуться в игру, которую к середине стартового периода целиком контролировали россияне. Ведь в начале 13-й минуты Егор Соколов увеличил преимущество подопечных Валерия Брагина до двух голов, воспользовавшись чудовищным привозом голкипера шведов Хуго Альнефельта.

«Тре Крунур» быстро сократили отставание, во втором периоде сравняли счёт, а в начале третьего и вовсе захватили лидерство, все три раза отличившись в большинстве. Тогда тренерский штаб решил поменять вратаря – вместо Ярослава Аскарова на последнем рубеже появился Амир Мифтахов. Этот ход оправдал себя – Мифтахов идеально справился со своей работой, нейтрализовав все броски шведов за оставшееся время.

Но это было только полдела – ситуация на табло всё ещё была в пользу сборной Швеции, а шайба упорно не хотела идти в ворота Альнефельта, который стал куда более бдительным после гола Соколова. Но именно Егор стал тем игроком, который пришёл на выручку сборной России в тяжёлой ситуации, оформив дубль и переведя игру в дополнительное время.

А в овертайме всё сделал Иван Морозов – получив шайбу от Василия Подколзина на собственной синей линии, он на скорости ворвался в зону шведов, укатил от набравшего четыре очка в матче Расмуса Сандина и неотразимо бросил мимо Альнефельта.

ВИДЕО.

Характерный звук штанги ещё раньше, чем это сделала сирена, ознаменовал первый с 2016 года выход россиян в финал и подарил нашим болельщикам надежду на долгожданное золото. Надежду, которая разбилась всего за семь минут.

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