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Первый МЧМ в карьере Александра Овечкина: хет-трики, рекорды, наказание для Канады

Первый МЧМ Овечкина. В 17 лет штамповал хет-трики и обыграл Канаду в драматичном финале
Сергей Емельянов
Первый МЧМ в карьере Александра Овечкина
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Матвея Мичкова не перестают сравнивать с легендарным соотечественником, а каким был сам Овечкин в 17 лет на МЧМ?

«Это мир Мичкова, а мы в нём живём», — с такими заголовками российские СМИ выходили в апреле 2021 года во время юниорского чемпионата мира, на котором по большому счёту мы впервые увидели Матвея Мичкова в игре за сборную России на высоком международном уровне. На тот момент 16-летний форвард триумфально выступил на ЮЧМ, набрав очки во всех матчах на турнире. В семи встречах россиянин отметился 12 заброшенными шайбами и 4 голевыми передачами, причём Мичков не ушёл в тень даже в неудачно сложившемся финале с Канадой (3:5). В решающем матче Матвей записал на свой счёт 3 (1+2) результативных действия, но его усилий не хватило для завоевания золотой медали.

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На протяжении всего турнира Мичкова вели по различным достижениям, которые в своё время на юниорском уровне установил Александр Овечкин. Спустя полгода уже в возрасте 17 лет Матвей отправился на первый в карьере молодёжный чемпионат мира – и здесь снова невозможно обойтись без прямых аналогий с легендой российского хоккея. Всё дело в том, как русский вундеркинд стартовал на проходящем в Канаде мировом первенстве. Уже в первом матче со Швецией (3:6) Матвей оформил дубль, а минувшей ночью однажды отличился в игре со Швейцарией (4:2).

В 2003 году практически аналогичным образом на дебютном МЧМ стартовал и сам Овечкин, также после двух матчей имевший три шайбы в своём активе. Вся разница заключается только в том, что на МЧМ-2003 17-летний Овечкин уже в первой игре оформил хет-трик, а во второй не забил ни разу, тогда как Мичков сейчас разложил свои голы более равномерно (2+1).

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Вспоминаем подробно, как первый в карьере МЧМ сложился для будущего лучшего российского снайпера в истории Национальной хоккейной лиги. Как и в нынешнем сезоне, мировое первенство 2003 года принимала у себя Канада. 19 лет назад соревнование лучших молодых игроков планеты проходило в Сиднее и Галифаксе, а сейчас в Эдмонтоне и Ред-Дире. В Канаду сборная России отправилась под руководством Рафаэля Ишматова, который сменил на этом посту Владимира Плющева. Годом ранее россияне добились победы на МЧМ-2002, после чего Плющев отправился на повышение и занял пост наставника взрослой сборной России, а вакантный пост в молодёжке достался Ишматову.

К тому моменту Овечкин проводил уже второй сезон на взрослом уровне, выступая в чемпионате России в составе московского «Динамо». Причём, в отличие от своего дебютного чемпионата в Суперлиге, в сезоне-2002/2003 17-летний талант уже являлся стабильным игроком основного состава бело-голубых. «Я не могу сравнивать его ни с кем, кого видел раньше. Он не похож ни на Мальцева, ни на Лемье, ни даже на Гретцки. Просто он… Овечкин. И он уже является отличным примером для подражания. Он хороший сын, хороший брат и хороший приятель. Он не пьёт, не курит, хорошо учится в школе и живёт хоккеем», — утверждал спортивный директор «Динамо» Алексей Панфилов.

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Скауты североамериканских клубов перед началом МЧМ были единодушны в оценках перспектив Овечкина. «О, он будет доминировать на этом турнире», — был уверен шведский скаут «Филадельфии» Инге Хаммарстрём. И они не ошиблись. В первом матче группового раунда сборная России максимально уверенно разобралась с командой США, а главной звездой стал Овечкин, который был на пару лет младше абсолютного большинства своих партнёров и соперников.

За четыре минуты до конца стартового периода на табло горели нули, но тут за дело и взялся 17-летний нападающий. Сначала Ови прошил американского вратаря Джимми Ховарда броском со средней дистанции, затем удачно приложился из правого круга вбрасывания, а в середине второго периода оформил хет-трик, воспользовавшись передачей в исполнении Юрия Трубачёва.

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На предварительном этапе МЧМ-2003 команда Ишматова разбила американцев со счётом 5:1, а следом разобралась со Словакией (4:0), Беларусью (5:1) и Швейцарией (7:5). Любопытно, что на дебютном в карьере МЧМ Овечкин стрелял исключительно хет-триками. Ови промолчал в матчах со словаками и белорусами, после чего исполнил первую скрипку в игре со швейцарцами, отправив в их ворота три шайбы в ключевые моменты матча. Сначала Александр отличился при счёте 2:2, затем при 4:3, а самую важную шайбу в матче он забил при 5:5, выведя свою команду вперёд. Отыграться у швейцарцев уже не получилось, а окончательный счёт установил Игорь Григоренко.

«Мы смотрели игры Канады по телевизору, когда находились в Сиднее. У них очень хорошая команда, которая играет с огромным желанием, когда выходит на лёд. Но я думаю, что если мы доберёмся до финала, то сможем справиться с канадцами. Посмотрим, какая из команд окажется лучше. Рассказать о себе? Хоккей – это моя жизнь. Это воздух, которым я дышу», — говорил Овечкин после выхода сборной России в полуфинал турнира.

СтадияМатчСчётСтатистика Овечкина
1ГруппаРоссия – США5:13+0
2ГруппаРоссия – Словакия4:00+0
3ГруппаРоссия – Беларусь5:10+1
4ГруппаРоссия – Швейцария7:53+0
5ПолуфиналРоссия – Финляндия4:10+0
6ФиналРоссия – Канада3:20+0

За групповой этап 17-летний нападающий наколотил шесть шайб, а в плей-офф у сборной России нашлись в составе другие герои. Вышеупомянутые Трубачёв и Григоренко забили по голу в ворота финнов и канадцев, а вратарь Андрей Медведев выдал лучший турнир в карьере, пропустив в общей сложности всего три шайбы в главных матчах турнира. В полуфинале россияне обыграли финнов (4:1), а в финале было сломлено сопротивление хозяев – 3:2. После двух периодов подопечные Ишматова уступали 1:2, но в третьем периоде шайбы Григоренко и Трубачёва помогли россиянам вырвать победу в драматичном финале.

«Этот турнир стал высшей точки моей карьеры на данный момент. Это был невероятный момент — выиграть золото в матче с канадцами, которые играли перед 10 тысячами своих болельщиков. Мы доказали, что мы лучшие. Что русский хоккей — величайший. У меня просто замечательные воспоминания об этом турнире», — скажет Овечкин через год, когда будет готовиться к драфту лучшей лиги мира.

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Снайперский показатель, установленный Овечкиным на МЧМ-2003, по сей день остаётся лучшим результатом в истории российского (именно российского, а не советского) хоккея среди 17-летних хоккеистов на МЧМ. Вторую позицию делят Алексей Черепанов и Станислав Чистов с пятью шайбами. Далее идут Никита Филатов, Сергей Самсонов и Илья Ковальчук (по четыре). Следом теперь располагается Мичков, в запасе у которого после сегодняшней победы в матче со Швейцарией есть ещё минимум три матча на этом турнире.

ИгрокМатчиШайбыГод
1Александр Овечкин662002-2003
2Станислав Чистов752000-2001
3Алексей Черепанов652006-2007
4Сергей Самсонов741995-1996
5Илья Ковальчук742000-2001
6Никита Филатов742007-2008
7Матвей Мичков232021-2022

В конце группового раунда МЧМ-2022 сборной России предстоит встретиться с командами Словакии и США, после чего подопечных Сергея Зубова ждёт четвертьфинальный матч. Да, формально наши парни ещё не гарантировали себе участия в плей-офф, но с учётом календаря оставшихся матчей вероятность непопадания в четвёрку лучших в своей группе составляет менее 1%. А это означает, что у Мичкова есть роскошный шанс как минимум повторить, а то и переписать на себя достижение, которое на протяжении последних 18 лет принадлежит великому Овечкину.

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