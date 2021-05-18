«Хорошо, что мы его убрали». Президент ЦСКА не простил Толчинскому оскорбительную кричалку

Сегодня в Москве состоялась пресс-конференция с участием президента ЦСКА Игоря Есмантовича и главного тренера команды Игоря Никитина. На ней были подведены итоги сезона для армейского клуба. Задачу ЦСКА не выполнил, из легионеров останется только Клас Дальбек, а Сергею Толчинскому досталось за длинный язык — форвард «Авангарда» после финала Кубка Гагарина позволил себе оскорбительные кричалки в адрес ЦСКА.
«Он в таком виде засветил своё хоккейное нутро»
Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что клуб поступил правильно, избавившись от Сергея Толчинского.
«Вы знаете, я вам отвечу по Толчинскому таким образом. Наверное, жизнь показала, что мы правильно сделали, убрав его из команды. Раз он в таком виде засветил своё хоккейное нутро, высказав определённые вещи в сторону нашего клуба. Теперь-то я точно уверен, что мы всё сделали правильно, раз он такой по характеру.
Очень странно повели себя КХЛ и ФХР в отношении высказывания данного хоккеиста. Думаю, мы будем писать письма в определённые инстанции по вопросам этики. Такого не должно быть. Это плохой пример в рамках того, как он высказался в наш адрес. Ещё раз скажу – хорошо, что мы его убрали.
Возможно ли у Толчинского будущее в ЦСКА? Вы знаете, это интересный вопрос. Вопрос будущего. На него очень сложно ответить, но я надеюсь, что будущего у него в ЦСКА нет. А как сложится дальше — посмотрим».
«Мы всегда видели позицию клуба по возвращению хоккеистов в свою страну»
Также функционер прокомментировал возможное возвращение Михаила Григоренко и Никиты Нестерова в клуб из НХЛ.
«По Григоренко и по Нестерову скажу вам таким образом: мы всегда видели позицию клуба по возвращению хоккеистов в свою страну. Тем более что они прошли с нами и через поражения, и через победы. Этот вопрос открыт, но он преждевременный с точки зрения их юридического статуса.
Зыкова мы тянем в клуб, но он парень своеобразный, со своей позицией и почему-то никак не решится вернуться в родной клуб. Он закрылся и видит свою карьеру в любом другом клубе».
«Мы расстались со всеми легионерами, кроме Дальбека»
Кроме того, по словам Есмантовича ЦСКА принял решение практически целиком поменять легионерскую линию.
«Мне не очень ясно понятие «кардинальные изменения в составе». У нас есть хоккеисты, подписанные на длительный срок, и есть ограниченно свободные агенты, с которыми мы ведём переговоры. Хотим сохранить того же Макса Шалунова. Что касается иностранцев, то мы расстались со всеми легионерами, кроме Дальбека.
Робинсон за последние годы, что провёл в клубе, стал родным нам человеком. Каждый год он доказывал свою профессиональную состоятельность на высоком уровне. Но пришло время, когда есть акцент на возрастную составляющую. Мы это чувствуем и говорим с его агентом, что есть определённая усталость, особенно от этого сезона.
И, скажем так, дверь в ЦСКА для Робинсона не закрыта. Мы посмотрим, что у нас дальше будет с комплектацией и что у нас будет с иностранцами. Мы находимся в диалоге с агентом, и дверь перед Мэтом не закрываем».
«Ивану Телегину нужно перезагрузить карьеру»
Рассказал президент ЦСКА и о причинах расставания с нападающим Иваном Телегиным.
«По Ивану Телегину очень хорошо сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков. Ему действительно нужно перезагрузить карьеру, у него постоянно меняется семейное положение. И сейчас были сложности, чтобы он находился в ЦСКА. Иван практически в полном объёме справлялся со всеми обязанностями, но его заработная плата в условиях жёсткого потолка зарплат не соответствует функциям, выполняемым нападающим.
Мы очень благодарны Ивану за то, что он честно отработал свой контракт. Пожали с ним руки и расстались. Ему нужно перезагрузить свою карьеру».
«ЦСКА был готов выиграть Кубок, но мы недостаточно сконцентрировались»
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги сезона-2020/2021 Континентальной хоккейной лиги.
«Задача была выиграть Кубок Гагарина. Не выиграли, результат отрицательный. Не смогли реализовать свой потенциал в полной мере. Могли выиграть, «Авангард» оказался сильнее. Горечь от сезона осталась. Были допущены тактические ошибки, в психологическом плане команда не совсем оказалась готова к финальной серии. Нужно разобраться и много сделать. Мы были готовы выиграть Кубок, но недостаточно сконцентрировались».
«Состоится наблюдательный совет, посмотрим, что там решат»
Ответил Игорь Никитин и на вопрос относительно перспектив своего тренерского штаба.
«Тренерский штаб? Состоится наблюдательный совет, посмотрим, что там решат. У меня нет претензий к моим коллегам, меня всё полностью устраивает. Думаю, они делают отличную работу, хочу их поблагодарить.
Продлили контракт с Максимом Соркиным. Он не просто лимитчик, он игрок основного состава, но надо дальше работать и расти. Есть Гуськов, Мингачёв, Полтапов, Макаров, ещё ребята, которых держим в поле зрения. Как будет ясность по сборам, будем корректировать состав. Станем привлекать молодых, как всегда это делаем. Задачи у ЦСКА всегда высокие, не так просто попадать в состав, но есть яркий пример Макса Соркина. Дверь для всех открыта, но требования, повторюсь, высокие».
- 18 мая 2021
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