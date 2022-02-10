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Что пишут канадские СМИ о победе хоккейной сборной в матче с Германией на зимней Олимпиаде — 2022 в Пекине

«Победили благодаря силовому приёму». Что пишут в Канаде о первом успехе на Олимпиаде
Дмитрий Сторожев
Что пишут канадские СМИ о победе
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Отдельно отмечают форварда московского «Динамо» и первого номера драфта НХЛ — 2021.

Сегодня сборная Канады провела первый матч в рамках хоккейного турнира зимней Олимпиады — 2022 в Пекине, в котором крупно обыграла Германию, четыре года назад не пустившую «кленовых» в финал. Рассказываем, как отреагировали на победу своей сборной канадские СМИ.

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«Большая победа для Канады»

«Сборная Канады начала олимпийский хоккейный турнир в Пекине с победы над Германией со счётом 5:1. Это была большая победа для Канады, которая проиграла немцам в полуфинале ОИ-2018. Канада в этом составе не получила толковой игровой практики до начала турнира, не считая неформального матча с американцами. Германия, в свою очередь, привезла в Пекин 10 серебряных призёров 2018 года. Эта группа хоккеистов часто играет вместе на международных соревнованиях.

Моментом из этого матча, о котором все говорят, является мощный силовой приём Эрика О’Делла против Марко Новака – О’Делл влетел в него на полной скорости за лицевой линией и вывел его из строя на весь оставшийся матч», — пишет The Hockey News.

«Канада вернула Германии должок»

«Большой сюрприз состоялся за считаные мгновения до выхода канадцев на разминку: было объявлено, что Клод Жюльен, который должен был возглавить команду, но сломал рёбра на тренировке в Швейцарии, вернулся в расположение сборной и продолжит исполнять свои обязанности после матча. Джереми Коллитон, который заменял Жюльена, вновь займёт ассистентскую должность.

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Встреча в «Укэсун Спортс-центре», который принимал баскетбольные матчи на летней Олимпиаде — 2008, прошла без участия звёздных игроков, которых ещё два месяца назад ждали увидеть все хоккейные болельщики, из-за коронавирусных ограничений. И в то время, как Коннор Макдэвид, Сидни Кросби, Леон Драйзайтль и Тим Штюцле находились в тысячах километров, игра, прошедшая на глазах у нескольких сотен машущих флажками китайских зрителей, всё ещё включала несколько знакомых канадским болельщикам имён.

Капитаном стал Эрик Стаал, который в 2010 году выиграл золото, а находится в поиске возможности вернуться в НХЛ. Кроме него, в состав также попали Оуэн Пауэр и Мэйсон Мактавиш – первый и третий номера драфта-2021.

Но в сегодняшнем матче за собой Канаду повели менее знакомые имена. Канадцы оторвались в счёте уже в первом периоде, когда Эрик О’Делл – возможно, пытаясь взять реванш за события четырёхлетней давности – сокрушил защитника немцев Марко Новака с помощью чистого силового приёма разрушительной силы. Позже канадцы обеспечили себе убедительную победу – и вернули своего рода должок», — сообщает The Canadian Press.
«Для борьбы за золото Канаде понадобится больше отдачи от первого звена»

Одно из крупнейших спортивных канадских изданий Sportsnet, помимо описания событий матча, ещё и провело небольшой анализ, отметив несколько ключевых пунктов матча: «Не хочется преувеличивать, но победа Канады над Германией получилась благодаря силовому приёму, о котором услышал весь мир. В первом матче на Олимпийских играх – 2022 в Пекине канадцы подвергли немцев запугиванию физической силой своей «энерджи-лайн» на пути к победе со счётом 5:1.

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Репутация Канады в мировом хоккейном сообществе как физически сильной команды иногда может стоить соперникам гола ещё до стартового вбрасывания, но непохоже, что сегодня это сидело в головах у не менее агрессивно прессингующих немцев. Пока не случилось это.

После нескольких равных минут в начале встречи канадцы вбросили шайбу в немецкую зону. Преследуя её вдоль борта, Эрик О’Делл прорвался мимо одного соперника и на полной скорости, словно катком, снёс защитника Марко Новака, который катился за собственными воротами и смотрел на шайбу перед тем, как вынести её по борту. Пока Новак пытался подняться на ноги, оказавшись на четвереньках, шайба попала к Алексу Гранту, который с кистей бросил её мимо каким-то образом оказавшегося без клюшки голкипера Матиаса Нидербергера и открыл счёт всего через четыре с половиной минуты после начала матча.

После того как немцы увидели, как сокрушили их товарища по команде – а звук от удара эхом разнёсся по преимущественно пустой арене – немцы начали предусмотрительно оглядываться, когда отдавали или принимали пасы, и обзавелись привычкой быстро расставаться с шайбой каждый раз, когда слышали приближающегося соперника.

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Вся предыгровая шумиха (хотя и гораздо меньшая по сравнению с той, что могла бы быть в случае участия игроков из НХЛ) была связана с уже знакомыми именами из первого звена – Мактавиш – Стаал – Хо-Сэнг. Однако нижние звенья сделали большую часть работы, забросив три шайбы за 5:36 в первом периоде и подарив Канаде лидерство в три шайбы. Но Канаде понадобится больше отдачи от первых двух звеньев, особенно первого, если она хочет бороться за золото.

Так называемые «энерджи-лайнс» слышат лишь одно предупреждение от тренеров: не зарабатывайте глупых удалений. Третье и четвёртое звенья Канады сегодня попались в эту ловушку. Нельзя приготовить яичницу, не разбив яиц, верно? Однако удаления Винника, Стрита, Хо-Сэнга и Уила могли бы дороже обойтись Канаде, если бы она играла против более атакующей команды. В частности, первые два, Винника и Хо-Сэнга, представляют собой риск, связанный с тактикой «энерджи-лайн», в особенности учитывая, что европейские судьи иногда, хм, предрасположены удалять канадцев, которых они считают грязными, а не силовыми игроками.

Фото: Getty Images

Проспект «Баффало» и первый номер драфта-2021 Оуэн Пауэр определённо показал, почему он считается лучшим игроком вне НХЛ, продемонстрировав свои уравновешенность, навыки и спокойствие на очередном крупном турнире. Он очень хорошо обращается с шайбой, не паникует, абсолютно спокойно вынеся её, когда она металась по вратарской во втором периоде при счёте 4:1. Пауэр отлично двигается для крупногабаритного игрока и больше похож на Виктора Хедмана, нежели на Криса Пронгера, хотя он и отмечает последнего как игрока, оказавшего на него большое влияние».

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