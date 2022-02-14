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Расклад и прогноз на хоккейный плей-офф на зимней Олимпиады в Пекине, как сыграет Россия в плей-офф, какое место

У Олимпиады будет другой чемпион, Россия возьмёт бронзу. Прогноз на хоккейный плей-офф ОИ
Лев Лукин
Прогноз на хоккейный плей-офф ОИ-2022
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Канада сыграет в финале, Америка останется без медалей.

14 февраля на мужском хоккейном турнире Олимпиады-2022 день отдыха. Вчера завершился групповой этап, четыре матча квалификации состоятся завтра, а четвертьфиналы, куда напрямую пробилась сборная России, будут сыграны только в среду, 16 февраля.

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Расклад на плей-офф, сетка и перепосев после 1/4 финала

Нелишним будет ещё раз напомнить структуру плей-офф на Олимпийских играх. Четыре лучшие команды рейтинга, составленного после группового этапа, отправились сразу в четвертьфинал, остальные восемь сборных выявят ещё четырёх участников четвертьфинала в матчах квалификации. Вот как выглядит сетка плей-офф.

Квалификация

Канада — Китай
Дания — Латвия
Чехия — Швейцария
Словакия — Германия

Четвертьфинал

США — Словакия/Германия
Финляндия — Чехия/Швейцария
Россия — Дания/Латвия
Швеция — Канада/Китай

Перепосев после четвертьфиналов

После четвертьфинального раунда произойдёт перепосев на основе всё того же рейтинга. То есть в полуфинале сборная, сеянная выше всех, встретится с самой низкосеяной, другую полуфинальную пару образуют оставшиеся две команды.

Например, если в полуфинал пробьются все четыре лидера рейтинга, то пары будут выглядеть так: США — Швеция и Россия — Финляндия.

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Прогноз на плей-офф от Лукина

Квалификационный раунд плей-офф на этой Олимпиаде очень непредсказуемый. Конечно, Канада легко перешагнёт Китай и выйдет на шведов в четвертьфинале, а что в других парах?

Дания как будто бы выглядит фаворитом в противостоянии с Латвией, однако подопечные Харийса Витолиньша хоть и не набрали ни одного очка в группе, смотрелись очень достойно против шведов и финнов. Не получилась у них только игра со Словакией, но это ни о чём не говорит в преддверии четвертьфинала. Дания радует своей организованностью, некой правильностью — это настоящая команда, сильная структурой, а не личностями. Конечно, у скандинавов больше шансов пройти в четвертьфинал, но я не удивлюсь, если в среду Россия сыграет с латвийцами.

Расписание матчей плей-офф мужского хоккейного турнира Олимпиады-2022.

Немцы после слабой игры с Китаем вышли злыми и собранными на США, показав превью своего четвертьфинального хоккея. Есть ощущение, что мягенькие словаки не справятся с немецкой агрессией и вице-чемпионы Олимпиады не покинут турнир слишком рано.

Чехия, конечно, должна обыгрывать в квалификации пока невразумительную на этом турнире Швейцарию, но команда Пешана очень нестабильна и никаких гарантий в плей-офф своим болельщикам дать не может. Если будет мало шансов в большинстве и снова не пойдёт с реализацией, то чехи останутся без реальных козырей.

В четвертьфинале главную зарубу, конечно, должны устроить шведы с канадцами, но в этой паре есть фаворит. «Кленовые листья», пожалуй, обязаны проходить беззвёздную, бесхарактерную и исторически некубковую Швецию.

Россия совсем не впечатляет на турнире, однако команде Алексея Жамнова пока очень везёт, и дорогу в полуфинал откроет матч или с Данией, или с Латвией. Разумеется, с обоими соперниками не будет просто, но даже у этой сборной России хватит запаса мастерства, выучки, характера (смотря что из этого понадобится), чтобы избежать позора и попасть в медальные матчи.

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Меньше всего сомнений в сборной Финляндии. Вот где мощная система и жёсткая тренерская рука, вот где характер, как показала последняя игра со Швецией. И чехов, и швейцарцев подопечные Ялонена должны проходить играючи. Может, не по счёту, но по сути.

Сборная США классно показала себя на групповом этапе: молодая, быстрая, задорная команда. В такие влюбляются зрители, но парадокс в том, что они редко берут трофеи и выигрывают медали: обязательно находится какой-нибудь скучный, упрямый и до тошноты правильный соперник, который заканчивает вечеринку раньше времени. В принципе, выкинуть американцев из турнира способны и словаки, и немцы — достаточно опытные европейские сборные. Но, кажется, США всё-таки пройдёт в полуфинал, а вот там уже отступит в сторонку в разборке взрослых дяденек.

США — Канада

Россия — Финляндия

Такими мне представляются полуфиналы, и это худший расклад для России. С сильными финнами мы исторически плохо играем на серьёзных кубковых стадиях, а сейчас не только финны хороши, но и сборная России в непонятном состоянии — в гораздо худшем, чем на ЧМ-2019, или на ОИ-2014, или на ОИ-2006, или на ЧМ-2016. Финляндия сыграет, как обычно, сухо, строго, правильно и дисциплинированно, и я не знаю, что сегодняшняя Россия сможет возразить против этого.

Почти уверен, что в другом полуфинале (если он будет именно таким) выиграет Канада. Хотя бы потому, что там больше опытных игроков, знающих, как играть в матчах на вылет. Да и про американцев уже всё написал: не верится, что студенты второй раз за турнир прихлопнут солидных «кленовых листьев».

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И также США проиграет матч за бронзу России. Потому что молодёжи никогда не интересны утешительные финалы, а нашей сборной нельзя будет возвращаться из Пекина без медали — помните же про дело государственной важности? Бронза, конечно, не золото, но её тоже можно будет преподнести начальству как достижение.

Ну а в финале победят финны. Пора им уже взять первое олимпийское золото в своей истории.

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