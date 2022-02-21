«Страна теряет чёртов разум». Финские СМИ после ОИ не повелись на провокацию из Америки

А вот некоторые тренеры и хоккеисты Суоми повели себя вызывающе по отношению к сборной России.

Вчерашний день получился историческим для Финляндии – её хоккейная сборная впервые в истории выиграла олимпийское золото. Вскоре после финального свистка мы делились с вами первой реакцией финнов на долгожданный для них успех. Сегодня рассказываем, что ещё обсуждали в Суоми через некоторое время после того, как к стране пришло осознание чемпионства.

«Маленькие крысиные лапки»

Особый резонанс в мире вызвал российский комментарий финального матча, а конкретно одна из последних реплик Дениса Казанского, которая с лёгкой руки бывшего российского журналиста Славы Маламуда, давно живущего в Америке, разошлась по «Твиттеру»: «Слова российского комментатора в конце матча: «Финны забрали золото своими маленькими крысиными лапками». На случай, если кому-то интересно, каково это, когда страна теряет чёртов разум».

Эффект получился впечатляющий – запись Маламуда собрала тысячи лайков и репостов, а верные подписчики в комментариях от обсуждения Казанского перешли к обвинению России во всех смертных грехах. Всё это, конечно, замечательно, однако есть одно очень большое но: фраза Казанского звучала не так. На самом деле Денис сказал следующее: «Финны – олимпийские [чемпионы], а неудача забирает этот результат для нас в свои маленькие крысиные лапки. Мы проиграли, финны победили».

Однако необходимая реакция была достигнута, а правда уже мало кого волновала. Но здравый смысл всё-таки возобладал – финский портал Ilta-Sanomat выпустил статью, в которой было объяснено, что же в действительности произнёс Казанский в эфире. Почему же тогда Маламуд перевёл фразу по-другому – ошибся (что сомнительно) или же намеренно исказил информацию – остаётся только гадать.

«Фазель выставил себя дураком»

Авторов того же Ilta-Sanomat задели слова бывшего президента ИИХФ Рене Фазеля о незрелищности и неинтересности финала Олимпийских игр. Поэтому на высказывание Фазеля портал подготовил достаточно объёмный ответ: «Рене Фазель, бывший президент Международной федерации хоккея с шайбой, выставил себя дураком, ругая «львов» за то, что они играли в слишком оборонительный хоккей, из-за чего им повезло выиграть олимпийский титул.

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В каком-то смысле Фазель был прав в своем наблюдении. На Олимпийских играх в Пекине успеха достигла плотная оборона. Но это сделали не только «львы», как утверждал бывший босс хоккейной федерации, но и Россия, любимая команда Фазеля.

Совершенно излишне обвинять Юкку Ялонена или главного тренера сборной России Алексея Жамнова в выборе оборонительного стиля игры. В финале играли две лучшие команды турнира, а также две лучшие команды с тактической точки зрения.



Красивым хоккей на пекинской Олимпиаде, однако, не был. Но это не вина команд, а результат того, что в европейский хоккей играют на узкой площадке. 2:0, 1:1, 2:1. Таковы результаты олимпийских полуфиналов и финала.

Количество голов — не единственный показатель, описывающий характер игры, но в данном случае он говорит о многом. Финляндия и Россия защищались в финале друг против друга. Это стоило сделать, потому что это давало нам наилучшие шансы на успех. «Львы» всё ещё были на шаг впереди России, что, конечно, неудивительно для команды Юкки Ялонена.

Финляндия и Россия выбрали лучший способ сыграть на олимпийском турнире. Это их работа. Фазелю не нужно было так говорить».

«Самый лёгкий матч на Олимпиаде»

Обычно финал должен быть самым тяжёлым матчем на турнире, но у тренера сборной Финляндии Микко Маннера было другое мнение насчёт вчерашней встречи: «У нас достаточно хорошие игроки, поэтому тренерам легко выглядеть хорошими. Игроки защищались с невероятной самоотдачей, взаимодействовали друг с другом. Почему-то это финальное выступление показалось самым лёгким из всех. Картина игры была такова, что сегодня мы владели инициативой, а мастерство россиян так и не проявилось».

«У русских нет центров»

Достаточно вызывающе по отношению к сборной России после финала повёл себя и форвард «Салавата Юлаева» Сакари Маннинен, надавивший на одну из больных мозолей нашего хоккея.

«У русских нет центров. У нас есть лучшие центральные нападающие — Филппула, Бьёрнинен, Няттинен, Аалтонен… Вся команда такая же мощная — команда с четырьмя центрами, лучшими игроками.

Подготовка к турниру? Все знакомые ребята. Влиться в эту команду было легко, тактика всем знакома. Всё как-то встало на свои места. Конечно, в первой встрече все понемногу волновались, но потом нас отпустило.

Мы хорошо защищались, Хапа (Харри Сятери. — Прим. «Чемпионата») был очень хорош в воротах, и мы знали, что если получим несколько моментов, то забьём. Но, на самом деле, ключевой на этом турнире была защита», — приводит слова Маннинена официальный сайт федерации хоккея Финляндии со ссылкой на Discovery+.