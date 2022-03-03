Усиление СКА и ЦСКА и проблемы для лидеров Востока. Что будет, если легионеры покинут КХЛ?

Изоляция, в которой оказался российский спорт, коснулась не только международных турниров, но и внутренних. Ранее КХЛ лишилась двух иностранных клубов – теперь из российских постепенно уходят легионеры.

Бойкот легионеров уже ударил по Уфе и Новосибирску

Пожалуй, в наиболее уязвимом положении оказался «Салават Юлаев». Зависимость Уфы от иностранцев почти критическая, а их готовность выкладываться на льду вызывает сомнения. Двое легионеров – сначала Джефф Плэтт, а следом за ним и лучший бомбардир команды в регулярке Маркус Гранлунд – уже покинули столицу Башкортостана. Остальные, по информации «Чемпионата», обсуждали с руководством перспективы отъезда, но пока решили остаться.

Главный тренер юлаевцев — финн Томи Лямся – теперь может рассчитывать только на трёх соотечественников и одного датчанина. Все они вполне соответствуют статусу ключевых игроков. Филип Ларсен – самый результативный защитник команды (17 очков). Сакари Маннинен – лучший снайпер (19 голов). Юха Метсола – безальтернативный первый номер, в регулярке он защищал ворота «Салавата» в 70% матчей.

Сложности по ходу сезона испытывал Теэму Хартикайнен. Нападающий серьёзно сбавил в результативности, набрав только 24 очка. Но Харти — один из символов уфимского хоккея последних лет, обладает уникальным кубковым опытом, выдающимися габаритами и, будучи в форме, всегда чрезвычайно опасен.

С другой стороны, не самые молодые финские нападающие (и Маннинену, и Хартикайнену чуть за 30) вряд ли находятся на пике возможностей прямо сейчас. В феврале они пережили ковидную Олимпиаду, где хоть и выиграли золото, но потратили уйму сил.

Соперник «Салавата» по первому раунду плей-офф – «Сибирь» – тоже потеряла лучшего бомбардира. Соглашение с клубом расторг Ник Шор из США. Сибиряки уже ослабли, но продолжение процесса может разрушить оборонительную линию команды. Главная надежда Новосибирска в защите –финн Йокипакка, а основной голкипер – новоиспечённый олимпийский чемпион Сятери.

«Авангард» и «Трактор» без иностранцев обречены на страдания

Остальные клубы с потерями ещё не сталкивались, однако, если это произойдёт, окажутся в крайне затруднительной ситуации. В «Авангарде» фактически нет замены для голкипера Шимона Грубеца. Его дублёр Василий Демченко сыграл только девять матчей и оставил о себе, скорее, негативное впечатление.

Нападающий Корбан Найт с 48 очками замкнул тройку лучших бомбардиров лиги в регулярке. Ненамного от него отстал Оливер Каски – у защитника 33 балла. Вилле Покка не блистает результативностью, но известен способностью самоотверженно и часто блокировать броски. Без этой четвёрки «Авангард» едва ли завоевал бы Кубок Гагарина в прошлом сезоне и вряд ли сможет бороться за него в нынешнем.

Относительно спокойно «ястребы» могут расстаться разве что с Петером Цеглариком. Словак набил статистику в большинстве, но с выгодной бросковой позиции на фланге ещё по ходу регулярки его вытеснил Арсений Грицюк.

Главный козырь «Ак Барса» Квартальнова — системность, поэтому зависимость от отдельных исполнителей в Казани сведена к минимуму. Хотя в прошлом сезоне во многом именно слабость легионеров не позволила «барсам» пройти дальше. В этом году у «Ак Барса» более молодые и мотивированные иностранцы, и расторгать с ними контракты будет менее приятно, чем с Доусом и Да Костой.

Потенциальные издержки «Трактора» ещё выше. Только четыре игрока команды смогли забросить за регулярку больше десятка шайб – трое из них иностранцы: Лукаш Седлак, Томаш Гика, Теэму Пулккинен. Невозможно переоценить роль в системе клуба Ника Бэйлена – у защитника 36 передач. Кроме того, первый номер челябинцев – чех Роман Вилл. Теоретически заменить его на обладателя Кубка Гагарина Эмиля Гарипова не страшно. На практике уроженец Казани давно уже не демонстрирует прежний уровень.

А вот сосед «Трактора» по Челябинской области – «Металлург» – возможную потерю иностранного вратаря перенесёт легче. Юхо Олкинуора теперь олимпийский чемпион, но в случае ЧП его вполне способен заместить Василий Кошечкин. Ветеран всё ещё в порядке. В регулярке он провёл 14 игр и закончил их даже с более приличным показателем отражённых бросков, чем финн.

По другим позициям всё сложнее. Линус Хультстрём с большим отрывом лидирует по количеству очков среди защитников. В нападении основную ударную силу «Магнитки» наряду с Николаем Голдобиным и Андреем Чибисовым составляют два канадца. Представить заявку «сталеваров» без Филиппа Майе и Брендана Лайпсика просто невозможно.

«Спартак» благодаря бойкоту иностранцев уже прошёл дальше – «Йокерит» отказался от КХЛ и в том числе от серии с москвичами. Но во втором раунде столичной команде без легионеров делать нечего. В пятёрке лучших бомбардиров команды – трое иностранцев: Лехтеря, Хед и Эмиль Петерссон, а самый опытный защитник команды – Якуб Ержабек.

Главные выгодоприобретатели — СКА и ЦСКА

Отток легионеров может быть выгоден армейским клубам, где сосредоточено большое количество сильных россиян. Конечно, СКА вряд ли хотел бы отпускать Йоонаса Кемппайнена или Мэта Робинсона. На Микко Лехтонена в штабе петербуржцев и вовсе делают особую ставку – в первом матче плей-офф он сыграл 25 с половиной минут. Но без Лехтонена СКА провёл больше половины сезона, а другие иностранцы вряд ли в чём-то превосходят Кузьменко, Гусева, Бурдасова или Ожиганова. Наверняка питерцам будет непросто менять Ларса Юханссона на Александра Самонова, но другие клубы потеряют гораздо больше.

ЦСКА не придётся ломать голову даже над вратарским вопросом – честь и ворота москвичей будет отстаивать серебряный призёр Олимпиады Иван Федотов. Тяжело заменить лишь защитника-домоседа Класа Дальбека, хорошо и давно адаптировавшегося к российским условиям.

«Локомотив» понёс самую мощную легионерскую потерю ещё до волны санкций – Рида Буше уволили из клуба на фоне приговора по делу об изнасиловании. После этого в Ярославле остались только трое иностранцев. Особая роль среди них лишь у вратаря Эдуарда Паскуале. Приглашение по ходу сезона двух Брэндонов – нападающего Козуна и защитника Гормли – изначально выглядело авантюрой. Канадцы могут выстрелить, но погоду в волжском клубе делают россияне.

Неоднозначна роль легионеров в «Северстали». У команды Андрея Разина российская бригада вратарей, а иностранцы в поле не выглядят безусловными лидерами. К тому же сам тренер привык к тому, что его лучшие хоккеисты постоянно мигрируют в другие клубы, и научился безболезненно проводить замены.

Чувствительным, но не смертельным станет возможный демарш легионеров для московского «Динамо». Эрик О'Делл, Оскар Линдберг, Роб Клинкхаммер – важные элементы в системе Алексея Кудашова. Однако в гораздо большей степени бело-голубые зависят от настроения Вадима Шипачёва.

Минское «Динамо», где иностранцев традиционно много, похоже, демотивировано. Все легионеры клуба, по словам Либора Гудачека, хотят уйти. Первый матч со СКА (3:8) косвенно подтвердил эти намерения.

В выгодном положении «Барыс» — не российский, не белорусский и не европейский клуб. Казахстанские легионеры о возвращении домой, кажется, даже не задумываются.