Овечкин больше заработал, Ягр — выиграл. 7 различий между лучшими снайперами НХЛ из Европы

Со дня на день Александр Овечкин выйдет на единоличное третье место в истории НХЛ по количеству шайб, заброшенных в регулярных чемпионатах. Пока же Ови делит эту позицию с Яромиром Ягром.

8-го и 68-го номера многое объединяет: оба фактурные форварды; оба обладают выдающимся броском; оба, без сомнения, самые популярные хоккеисты в своих странах. Но различий между ними гораздо больше.

Количество команд. Овечкин vs Ягр — 2:13

Александр Овечкин – один из самых преданных игроков в современном хоккее. За свою профессиональную карьеру, которая началась в первой половине нулевых, россиянин надевал джерси лишь двух команд мира – московского «Динамо» и «Вашингтон Кэпиталз».

Ягр в этом смысле запомнился как натура куда более переменчивая. Его дебют на взрослом уровне состоялся в конце восьмидесятых в составе «Кладно» из одноимённого чешского города. Следующие 11 лет Ярдо посвятил «Питтсбургу». Впрочем, не обошлось без нескольких краткосрочных отлучек. Локаут 1994 года заставил Яромира трижды сменить место работы. Хоккеист устроил себе настоящие европейские гастроли: начал с родного «Кладно», а затем побывал в итальянском «Больцано» и немецком «Шалькер Хайе».

Ни один клуб планеты после «Питтсбурга» не смог соблазнить чеха настолько, чтобы он дольше четырёх сезонов провёл с одной эмблемой на груди. Время до следующего локаута Ягр скоротал в «Вашингтоне», в период локаута 2004-2005 годов «зажигал» в «Авангарде», а выход из стачки встретил в статусе форварда «Нью-Йорк Рейнджерс». На рубеже нулевых и десятых в жизни суперфорварда снова случился Омск, а потом ещё шесть команд североамериканской лиги – «Филадельфия», «Даллас», «Бостон», «Нью-Джерси», «Флорида» и «Калгари».

Крупные титулы. Овечкин vs Ягр – 1:3

Овечкину пришлось буквально выстрадать первый и пока единственный в карьере Кубок Стэнли. В 2018 году Александр поднимал самый престижный хоккейный трофей руками зрелого мужчины, издавая вопли радости из-под окладистой бороды с проседью. В момент торжества россиянину было почти 33 года.

Ягр отведал вкус энхаэловского триумфа в тот момент, когда его организм ещё не окреп, а место усов занимал легкий пушок. Впервые чех увидел своё имя на заветной серебряной чаше 19-летним розовощёким юнцом. Во второй и последний раз – ровно год спустя.

Если прикоснуться (обнять, поцеловать, облить и много чего ещё) к Кубку Стэнли Овечкину удалось, то олимпийская медаль по-прежнему остаётся для него недосягаемой вершиной. У снайпера было три захода на цель – Турин-2006, Ванкувер-2010, Сочи-2014 — и среди них ни одного финала.

Ягр, в свою очередь, до олимпийского золота добрался – в 1998 году вместе со сборной Чехии в японском Нагано оставил без победы именно национальную команду России.

Овечкин – трёхкратный чемпион мира, у Ягра на одну аналогичную награду меньше, но в хоккее этот турнир уже давно лишён высоких котировок.

Очки. Овечкин vs Ягр – 1390:1921

Забивание голов никогда не считалось профильной работой Ягра. В середине девяностых Яромир забросил 62 шайбы, но в течение всей североамериканской карьеры лишь трижды пробивал планку в полтинник. Значительно увереннее чех чувствовал себя в роли распасовщика. В результате за 1733 матча в лиге он забросил 766 шайб и 1155 раз помог отличиться партнёрам.

Снайперские таланты Овечкина, напротив, превосходят его способности в ассистировании. После 1254 игр в активе Александра 766 голов и 624 передачи. Учитывая, что россиянину уже 36 лет, а играть до 50, как Ягр, он, по собственным словам, не намеревается, догнать чешского конкурента по количеству очков Ови не сможет.

Деньги. Овечкин vs Ягр — $183 млн против $128 млн

Преимущество Овечкина над Ягром по доходам в НХЛ в ближайшем будущем станет неоспоримым. К 2026 году, когда действующий контракт россиянина с «Вашингтоном» закончится, сумма его заработков достигнет $ 183 млн за всё время выступлений в лиге. Больше не удавалось положить на персональный счёт ни одному из хоккеистов, в том числе и Яромиру. Он закончил пополнять свою американскую карточку на отметке $ 128,1 млн.

Впрочем, в «Авангарде» чех не просто так задержался на четыре года: в Омске ему покровительствовал губернатор области Леонид Полежаев — большой фанат хоккея, который не скупился на щедрые вознаграждения для звёзд клуба. Доподлинно неизвестно, насколько Ярдо обогатился благодаря выступлениям в Сибири, но очевидно, что речь идёт о многомиллионных гонорарах.

Комплименты от Гретцки. Овечкин > Ягр

Ягру, в отличие от Овечкина, довелось поиграть против Гретцки: очное противостояние чешской и канадской суперзвёзд продолжалось в НХЛ на протяжении десяти лет. Свой последний матч в лиге хоккеист «Рейнджерс» Гретцки провёл в апреле 1999 года – как раз с «Питтсбургом» Ягра. Именно с чехом Уэйн по-особенному тепло попрощался во время рукопожатия.

17 лет спустя Гретцки «угрожал» вернувшемуся в Северную Америку Ягру. «Он потрясающий хоккеист. Мне повезло, что я так долго знаю Яромира. Очень мало хоккеистов, которые так выступали в его возрасте: Горди Хоу, Марк Мессье, Крис Челиос. И теперь Ягр. Это хорошо для хоккея. Надеюсь, он будет продолжать в том же духе. Но я сказал Ягру, что спрячу его коньки, если он подберётся к моему рекорду по голам».

C Овечкиным, несмотря на отсутствие совместных матчей, Гретцки общается чаще. В нынешнем сезоне Уэйн — теперь сотрудник американского телеканала TNT — неоднократно пересекался с Александром в эфире. В октябре 2021 года Гретцки и вовсе назвал себя «самым большим поклонником Ови». А до этого несколько раз встречался с россиянином в неформальной обстановке.

Жены. Овечкин vs Ягр – 1:0

Ягр, который в середине февраля отпраздновал полувековой юбилей, накопил большой опыт отношений. В разное время он встречался с самыми видными красавицами Чехии и ближнего зарубежья: телеведущими Луцией Борхиовой и Николь Ленертовой, вице-мисс страны и актрисой Ивой Кубелковой, мисс Словакия — 1999 Андреа Верешовой, моделью Инной Пугайковой. Зимой позапрошлого года хоккеиста видели в компании бывшей словацкой теннисистки Даниэлы Хантуховой. С лета 2020 года хоккеист состоит в гражданском союзе с Доминикой Бранишовой.

Внимание окружающих к своей личной жизни Ягр переносит легко. Несколько лет назад 18-летняя словацкая модель сфотографировалась в одной постели с Яромиром, пока он спал, и отправила фотографию другу. Вместе с ним девушка хотела стрясти со спортсмена $ 2 тыс. в обмен на то, что снимок не появится в интернете. Ягр ответил, что ему все равно, и фотография увидела свет. Хоккейные болельщики поддержали нападающего и запустили в «Инстаграме» хештег jagrselfie, публикуя снимки со спящими родственниками.

Овечкин до недавних пор тоже ходил в завидных женихах, но затягивать со свадьбой до 50-летия не стал. Ровно в 30 лет Александр женился на модели Анастасии Шубской – дочери российской актрисы Веры Глаголевой. У пары двое сыновей — Сергей и Илья.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

До свадьбы личная жизнь Ови привлекала большое внимание хоккейной общественности и светской тусовки. Пресса нарекала спутницами Овечкина телеведущую Викторию Лопыреву, певицу Жанну Фриске и даже солистку Black Eyed Peas Ферги. 31 декабря 2013 года уже сам Овечкин объявил о помолвке с теннисисткой Марией Кириленко, но в середине следующего года спортсмены расстались.

Общественная деятельность

Ягр в данный момент всецело поглощён делами родного «Кладно» — он одновременно является владельцем клуба и его игроком. Всё, что происходит за пределами льда, Яромира волнует мало. Прошлым летом премьер-министр Чехии лично просил хоккеиста поддержать кампанию по пропаганде вакцинации от коронавируса. Однако не привившийся к тому моменту Ягр отказался от публичной агитации.

Овечкин, напротив, активно участвовал в общественной жизни России – по крайней мере, до недавнего времени. В ноябре 2017-го Александр создал общественное движение Putin Team в поддержку президента РФ Владимира Путина, избиравшегося тогда на очередной срок.

«Мне больно от ошибки»

Пожалуй, самая памятная личная встреча хоккеистов на льду состоялась в 2010 году на Олимпиаде в Ванкувере. Овечкин сокрушил Ягра мощнейшим силовым приёмом в центральном круге вбрасывания. Чех упал на спину, а сборная России развернула контратаку и забила гол. «Наверное, это был лучший хит в моей жизни», — признался Ови, известный любитель агрессивной игры. «Мне больно больше не от хита, а от своей ошибки. Телесная боль всегда проходит, а ошибки так быстро не забываются», — сожалел Ягр.