Новая высота Овечкина недоступна другим русским? Кто ещё может выбить 1400 очков в НХЛ

Ближе всех Малкин, но он не может положиться на своё здоровье. А в стабильности Капризова ещё нужно убедиться.

Александр Овечкин — уникальное явление в современном мировом хоккее. Великий снайпер и бомбардир, который уже вошёл в когорту легенд всех времён и продолжает покорять всё новые и новые высоты.

Буквально вчера мы рассуждали, что в теории со снайперского Олимпа XXI века Ови может когда-то подвинуть американский форвард Остон Мэттьюс. Если он, конечно, сможет играть на высочайшем уровне так же долго и стабильно, как капитан «Вашингтона».

А сможет ли кто-то из россиян хоть в чём-то приблизиться к Овечкину? Сейчас Александр — лучший бомбардир и снайпер из отечественных игроков в лучшей лиге мира, и нет смысла гадать, кто его догонит в какой-либо номинации, ведь свои цифры Ови улучшает почти каждый матч, а по действующему контракту в НХЛ ему находиться ещё минимум четыре сезона.



Лучшие российские бомбардиры в истории НХЛ

№ Игрок Матчи Очки 1 Александр Овечкин 1265 1401 2 Сергей Фёдоров 1248 1179 3 Евгений Малкин 975 1140 4 Александр Могильный 990 1032 5 Алексей Ковалёв 1316 1029

Но вот на днях Ови прошёл знаковую отсечку — 1400 набранных очков в НХЛ. Кроме него, такого результата добивались лишь 20 хоккеистов в истории, и среди них, понятное дело, нет ни одного русского. Сможет ли кто-то повторить хотя бы это достижение Овечкина?

Наилучшие шансы отпраздновать красивый юбилей — у Евгения Малкина. Джино до сих пор остаётся лучшим русским игроком в НХЛ по средней результативности (1,17 очка за игру, у Овечкина — 1,11), и даже после 35 лет продолжает показывать весьма приличную статистику. Недавно он, например, обошёл Сергея Фёдорова и стал рекордсменом НХЛ по голевым передачам среди россиян.



Лучшие российские бомбардиры НХЛ среди действующих игроков

Вероятно, если бы не травмы, то Малкин уже давно приблизился бы к цифре в 1400 очков, однако разного рода проблемы со здоровьем отняли у Джино слишком много времени и возможностей — он играет в НХЛ с 2006 года, но до сих пор не разменял вторую тысячу матчей. Впрочем, если в ближайшем будущем Малкин останется в НХЛ и при этом не будет завсегдатаем лазарета, то выбить как минимум 260 очков до конца карьеры ему должно быть по силам.

Никите Кучерову 28 лет, у него почти 600 очков, однако в последнее время Куч, увы, тоже стал слишком подвержен травмам. Прошлую регулярку он пропустил полностью, в этой вернулся лишь в январе — в таких условиях не приходится говорить о каких-то высоких личных достижениях.

Артемий Панарин Фото: Getty Images

А вот Артемий Панарин, напротив, в последние годы идёт по восходящей. Подписав контракт с «Рейнджерс», Хлебушек преобразился, приобретя вместе с гигантской зарплатой ещё и качества настоящего лидера. В нынешнем сезоне Панарин наверняка покажет лучшие цифры в карьере и, возможно, впервые выбьет 100 очков за регулярку, но куда важнее, что и дальше его команда должна продолжать развиваться во главе с Артемием.

Новость по теме Панарин набрал 558 очков с момента дебюта в НХЛ. Больше за это время — только у 3 игроков

Но всё же и Кучерову, и Панарину будет достаточно тяжело добраться до 1400 очков — такой стабильности, как у Овечкина, у этих парней нет. Поэтому даже издалека кажется, что больше шансов повторить это достижение у Кирилла Капризова. Главная звезда «Миннесоты» в первый же полноценный сезон вознамерился переписать все рекорды клуба, да и без привязки к этому статистика Кирилла поражает — регулярка не окончена, а у него уже 88 очков и 41 гол!

Кирилл Капризов Фото: Getty Images

По темпу набора очков Кирилл идёт нога в ногу с Овечкиным (у лидера «Уайлд» 1,12 в среднем за игру), так что весь вопрос в том, насколько долго Капризов будет так продуктивен. Но прямо сейчас есть ощущение, что он ещё и близко не добрался до своего потолка.

Впрочем, вполне возможно, что следующий российский хоккеист, которому покорится рубеж в 1400 очков, ещё не играет в НХЛ. Может, это Матвей Мичков? В 17 лет он по своему потенциалу вряд ли уступает юному Овечкину: обладает сумасшедшим снайперским чутьём и талантом, а очки сами прилипают к нему. Но чтобы Мичкову повторить славный путь Ови, должно сложиться много факторов: своевременный отъезд в НХЛ, попадание в хороший клуб и прочее-прочее.

А может быть, российский последователь Овечкина ещё вовсе не родился. Или вообще никогда не родится. Пока мы стоим на том, что Ови — единственный, уникальный в своём роде. И болеем за то, чтобы он как можно дольше играл, забивал и крушил всевозможные рекорды.