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Овечкин набрал 1400 очков в НХЛ, кто из российских хоккеистов сможет повторить его достижение

Новая высота Овечкина недоступна другим русским? Кто ещё может выбить 1400 очков в НХЛ
Лев Лукин
Кто из россиян сможет превзойти Овечкина?
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Ближе всех Малкин, но он не может положиться на своё здоровье. А в стабильности Капризова ещё нужно убедиться.

Александр Овечкин — уникальное явление в современном мировом хоккее. Великий снайпер и бомбардир, который уже вошёл в когорту легенд всех времён и продолжает покорять всё новые и новые высоты.

Буквально вчера мы рассуждали, что в теории со снайперского Олимпа XXI века Ови может когда-то подвинуть американский форвард Остон Мэттьюс. Если он, конечно, сможет играть на высочайшем уровне так же долго и стабильно, как капитан «Вашингтона».

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А сможет ли кто-то из россиян хоть в чём-то приблизиться к Овечкину? Сейчас Александр — лучший бомбардир и снайпер из отечественных игроков в лучшей лиге мира, и нет смысла гадать, кто его догонит в какой-либо номинации, ведь свои цифры Ови улучшает почти каждый матч, а по действующему контракту в НХЛ ему находиться ещё минимум четыре сезона.

Лучшие российские бомбардиры в истории НХЛ

ИгрокМатчиОчки
1Александр Овечкин12651401
2Сергей Фёдоров12481179
3Евгений Малкин9751140
4Александр Могильный9901032
5Алексей Ковалёв13161029

Но вот на днях Ови прошёл знаковую отсечку — 1400 набранных очков в НХЛ. Кроме него, такого результата добивались лишь 20 хоккеистов в истории, и среди них, понятное дело, нет ни одного русского. Сможет ли кто-то повторить хотя бы это достижение Овечкина?

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Наилучшие шансы отпраздновать красивый юбилей — у Евгения Малкина. Джино до сих пор остаётся лучшим русским игроком в НХЛ по средней результативности (1,17 очка за игру, у Овечкина — 1,11), и даже после 35 лет продолжает показывать весьма приличную статистику. Недавно он, например, обошёл Сергея Фёдорова и стал рекордсменом НХЛ по голевым передачам среди россиян.

Лучшие российские бомбардиры НХЛ среди действующих игроков

ИгрокМатчиОчки
1Александр Овечкин12651401
2Евгений Малкин9751140
3Никита Кучеров551592
4Артемий Панарин500558
18Кирилл Капризов124139

Вероятно, если бы не травмы, то Малкин уже давно приблизился бы к цифре в 1400 очков, однако разного рода проблемы со здоровьем отняли у Джино слишком много времени и возможностей — он играет в НХЛ с 2006 года, но до сих пор не разменял вторую тысячу матчей. Впрочем, если в ближайшем будущем Малкин останется в НХЛ и при этом не будет завсегдатаем лазарета, то выбить как минимум 260 очков до конца карьеры ему должно быть по силам.

Никите Кучерову 28 лет, у него почти 600 очков, однако в последнее время Куч, увы, тоже стал слишком подвержен травмам. Прошлую регулярку он пропустил полностью, в этой вернулся лишь в январе — в таких условиях не приходится говорить о каких-то высоких личных достижениях.

Артемий Панарин

Артемий Панарин

Фото: Getty Images

А вот Артемий Панарин, напротив, в последние годы идёт по восходящей. Подписав контракт с «Рейнджерс», Хлебушек преобразился, приобретя вместе с гигантской зарплатой ещё и качества настоящего лидера. В нынешнем сезоне Панарин наверняка покажет лучшие цифры в карьере и, возможно, впервые выбьет 100 очков за регулярку, но куда важнее, что и дальше его команда должна продолжать развиваться во главе с Артемием.

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Но всё же и Кучерову, и Панарину будет достаточно тяжело добраться до 1400 очков — такой стабильности, как у Овечкина, у этих парней нет. Поэтому даже издалека кажется, что больше шансов повторить это достижение у Кирилла Капризова. Главная звезда «Миннесоты» в первый же полноценный сезон вознамерился переписать все рекорды клуба, да и без привязки к этому статистика Кирилла поражает — регулярка не окончена, а у него уже 88 очков и 41 гол!

Кирилл Капризов

Кирилл Капризов

Фото: Getty Images

По темпу набора очков Кирилл идёт нога в ногу с Овечкиным (у лидера «Уайлд» 1,12 в среднем за игру), так что весь вопрос в том, насколько долго Капризов будет так продуктивен. Но прямо сейчас есть ощущение, что он ещё и близко не добрался до своего потолка.

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Впрочем, вполне возможно, что следующий российский хоккеист, которому покорится рубеж в 1400 очков, ещё не играет в НХЛ. Может, это Матвей Мичков? В 17 лет он по своему потенциалу вряд ли уступает юному Овечкину: обладает сумасшедшим снайперским чутьём и талантом, а очки сами прилипают к нему. Но чтобы Мичкову повторить славный путь Ови, должно сложиться много факторов: своевременный отъезд в НХЛ, попадание в хороший клуб и прочее-прочее.

А может быть, российский последователь Овечкина ещё вовсе не родился. Или вообще никогда не родится. Пока мы стоим на том, что Ови — единственный, уникальный в своём роде. И болеем за то, чтобы он как можно дольше играл, забивал и крушил всевозможные рекорды.

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