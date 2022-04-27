«До сих пор подбираем челюсти с пола». Потрясающий гол Мичкова на ЮЧМ покорил Америку

Юниорский чемпионат мира 2021 года по хоккею начался для сборной России невероятно драматичным образом. Уже первый матч команды Альберта Лещёва на турнире в США обернулся настоящим триллером. Матч с хозяевами мирового первенства подарил болельщикам 13 заброшенных шайб. В ходе встречи наши хоккеисты уступали «звёздно-полосатым» с разгромным счётом 1:5, но смогли совершить камбэк и перевести игру в овертайм, где Никита Чибриков оформил сверхволевую победу в исполнении сборной России.

А вот следующий матч на мировом форуме сложился для нашей команды зеркальным образом. Встречаясь со сборной Финляндии, наши хоккеисты лидировали в счёте на протяжении большей части матча. За две с половиной минуты до конца основного времени преимущество сборной России составляло две шайбы (3:1), но теперь уже финны нашли в себе силы и успели ликвидировать дефицит в счёте. Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых бросков сильнее преуспели представители Суоми.

В результате к третьему матчу на ЮЧМ-2021 россияне подошли с одной победой в овертайме и одним поражением в серии буллитов. В ночь на 30 апреля подопечным Лещёва противостояла сборной Германии, но полноценная борьба на льду наблюдалась только в первом периоде, по итогам которого россияне вели с минимальным счётом 1:0. Чем дальше продолжался матч, тем сложнее аутсайдеру группы было справляться с атаками российских хоккеистов, и счёт постепенно начал расти как на дрожжах.

Второй отрезок превратился в нереальный бенефис главной звезды сборной России на прошлогоднем мировом первенстве — Матвея Мичкова, которому на тот момент было всего 16 лет. В том сезоне нападающий системы СКА побил рекорд Никиты Кучерова по очкам в МХЛ среди игроков до 17 лет. Достижение Никиты держалось на протяжении 11 лет, пока не появился Мичков, превзошедший все рекорды Кучерова в этой возрастной категории.

Доминировать Матвей продолжил и в форме сборной России. Уже в первом матче турнира Матвей оформил дубль и отметился роскошным силовым приёмом против габаритного форварда сборной США Чарли Страмеля. В матче с финнами Мичков записал на свой счёт одну результативную передачу, а во встрече с командой Германии наш суперюниор начал творить настоящие чудеса. Уже в первой смене второго периода россиянин нарисовал шедевр. Мичков покружил за чужими воротами, поднял шайбу на крюк клюшки и закинул её под перекладину. Шикарный лакросс-гол от Матвея!

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Дальше Мичков оформил сначала дубль, а затем и натуральный хет-трик, отправив команды на перерыв уже при счёте 4:0 в пользу сборной России. В заключительном периоде Матвей отправил ещё одну шайбу в немецкие ворота, а итоговый счёт на табло зафиксировал победу россиян – 6:1. Неудивительно, что после завершения матча североамериканские и европейские журналисты наперебой начали восхищаться великолепным игрой Мичкова и его роскошным голом в стиле лакросс.

Матвей Мичков Фото: РИА Новости

«Матвей Мичков забил три подряд гола, от которых челюсть падает на пол. Всегда впечатляет, когда у игрока получается забить не один, не два, а сразу три гола и сделать хет-трик. Так впечатляет, что болельщики готовы пожертвовать свои кепки, чтобы отпраздновать это достижение.

Даже по стандартам хет-триков три гола Мичкова – на другом уровне впечатляющих вещей. В матче с Германией мастеровитый русский забросил шайбу в стиле лакросс, затем вторую с невероятного угла, а потом и третью – клюшкой между ног.

Честно, мы даже не знаем, какой из этих голов был самым красивым. Он ещё и четвёртый гол забил, пусть и не такой зрелищный, как первые три. Что за матч в исполнении юного снайпера. Бьёмся об заклад, что скауты внимательно следят за этим турниром, и мы вместе с ними до сих пор подбираем челюсти с пола», — писало канадское издание BarDown.

«Пусть ему всего 16 лет, но талант у него запредельный. К Матвею Мичкову было приковано всё внимание после того, как он забил три гола в матче России с Германией. В первом периоде Данила Юров открыл счёт, а лейтмотивом второго периода стал Мичков, один из лучших русских проспектов за последние 10 лет. Он забил второй мичиганский гол турнира – первым был Дмитрий Кузьмин из Беларуси.

Но этим хайповый Мичков не ограничился. Он сыграл на добивании после броска Владимира Грудинина, и увеличил преимущество России до трёх голов. Затем Мичков забросил шайбу, которая стала ещё одним кандидатом на лучший гол турнира. При игре в большинстве он оформил хет-трик, забив клюшкой между ног, а в третьем периоде добавил четвёртый гол», — утверждало The Hockey News.

На юниорском чемпионате мира 2021 года сборная России в результате добралась до серебряных медалей, в финальном матче потерпев поражение от команды Канады, а Мичков завершил турнир с 16 (12+4) очками в 7 матчах. Продолжил развиваться российский форвард и в нынешнем сезоне. Осенью Матвей стал самым молодым спортсменом в истории российского хоккея, сыгравшим за национальную сборную. Российский талант дебютировал за взрослую сборную на этапе Евротура в Хельсинки.

И уже во втором матче за национальную команду в 16-летнем возрасте Мичков отметился первой заброшенной шайбой на этом уровне. Форвард поразил ворота сборной Швеции, и сделал он это – снова в стиле лакросс. К сожалению, дебютный МЧМ в карьере Матвея получился скомканным. Турнир в Канаде был отменён из-за проблем с коронавирусом, а на его переигровку сборную России уже не допустили.

Что касается Мичкова, то на двух памятных лакроссах он не остановился. На этой неделе уже 17-летний нападающий снова забил подобным образом, поразив ворота «Красной Армии» в заключительном матче финала Кубка Харламова. Гол Матвея оказался победным не только в матче, но и во всей серии, благодаря чему нападающий стал обладателем Кубка Харламова в составе «СКА-1946». Мичков стал лучшим снайпером плей-офф МХЛ, настреляв 13 шайб в кубковой стадии турнира. И можно не сомневаться, что в будущем россиянин добьётся ещё многих высот на хоккейном поприще.