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Как Матвей Мичков оформил покер на юниорском чемпионате мира 2021 года, видео гола в стиле лакросс

«До сих пор подбираем челюсти с пола». Потрясающий гол Мичкова на ЮЧМ покорил Америку
Сергей Емельянов
Потрясающий гол Мичкова на ЮЧМ
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Год назад игрой российского нападающего на юниорском чемпионате мира восхищался весь хоккейный мир.

Юниорский чемпионат мира 2021 года по хоккею начался для сборной России невероятно драматичным образом. Уже первый матч команды Альберта Лещёва на турнире в США обернулся настоящим триллером. Матч с хозяевами мирового первенства подарил болельщикам 13 заброшенных шайб. В ходе встречи наши хоккеисты уступали «звёздно-полосатым» с разгромным счётом 1:5, но смогли совершить камбэк и перевести игру в овертайм, где Никита Чибриков оформил сверхволевую победу в исполнении сборной России.

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А вот следующий матч на мировом форуме сложился для нашей команды зеркальным образом. Встречаясь со сборной Финляндии, наши хоккеисты лидировали в счёте на протяжении большей части матча. За две с половиной минуты до конца основного времени преимущество сборной России составляло две шайбы (3:1), но теперь уже финны нашли в себе силы и успели ликвидировать дефицит в счёте. Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых бросков сильнее преуспели представители Суоми.

В результате к третьему матчу на ЮЧМ-2021 россияне подошли с одной победой в овертайме и одним поражением в серии буллитов. В ночь на 30 апреля подопечным Лещёва противостояла сборной Германии, но полноценная борьба на льду наблюдалась только в первом периоде, по итогам которого россияне вели с минимальным счётом 1:0. Чем дальше продолжался матч, тем сложнее аутсайдеру группы было справляться с атаками российских хоккеистов, и счёт постепенно начал расти как на дрожжах.

Второй отрезок превратился в нереальный бенефис главной звезды сборной России на прошлогоднем мировом первенстве — Матвея Мичкова, которому на тот момент было всего 16 лет. В том сезоне нападающий системы СКА побил рекорд Никиты Кучерова по очкам в МХЛ среди игроков до 17 лет. Достижение Никиты держалось на протяжении 11 лет, пока не появился Мичков, превзошедший все рекорды Кучерова в этой возрастной категории.

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Доминировать Матвей продолжил и в форме сборной России. Уже в первом матче турнира Матвей оформил дубль и отметился роскошным силовым приёмом против габаритного форварда сборной США Чарли Страмеля. В матче с финнами Мичков записал на свой счёт одну результативную передачу, а во встрече с командой Германии наш суперюниор начал творить настоящие чудеса. Уже в первой смене второго периода россиянин нарисовал шедевр. Мичков покружил за чужими воротами, поднял шайбу на крюк клюшки и закинул её под перекладину. Шикарный лакросс-гол от Матвея!

ВИДЕО

Дальше Мичков оформил сначала дубль, а затем и натуральный хет-трик, отправив команды на перерыв уже при счёте 4:0 в пользу сборной России. В заключительном периоде Матвей отправил ещё одну шайбу в немецкие ворота, а итоговый счёт на табло зафиксировал победу россиян – 6:1. Неудивительно, что после завершения матча североамериканские и европейские журналисты наперебой начали восхищаться великолепным игрой Мичкова и его роскошным голом в стиле лакросс.

Матвей Мичков

Матвей Мичков

Фото: РИА Новости

«Матвей Мичков забил три подряд гола, от которых челюсть падает на пол. Всегда впечатляет, когда у игрока получается забить не один, не два, а сразу три гола и сделать хет-трик. Так впечатляет, что болельщики готовы пожертвовать свои кепки, чтобы отпраздновать это достижение.

Даже по стандартам хет-триков три гола Мичкова – на другом уровне впечатляющих вещей. В матче с Германией мастеровитый русский забросил шайбу в стиле лакросс, затем вторую с невероятного угла, а потом и третью – клюшкой между ног.

Честно, мы даже не знаем, какой из этих голов был самым красивым. Он ещё и четвёртый гол забил, пусть и не такой зрелищный, как первые три. Что за матч в исполнении юного снайпера. Бьёмся об заклад, что скауты внимательно следят за этим турниром, и мы вместе с ними до сих пор подбираем челюсти с пола», — писало канадское издание BarDown.

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«Пусть ему всего 16 лет, но талант у него запредельный. К Матвею Мичкову было приковано всё внимание после того, как он забил три гола в матче России с Германией. В первом периоде Данила Юров открыл счёт, а лейтмотивом второго периода стал Мичков, один из лучших русских проспектов за последние 10 лет. Он забил второй мичиганский гол турнира – первым был Дмитрий Кузьмин из Беларуси.

Но этим хайповый Мичков не ограничился. Он сыграл на добивании после броска Владимира Грудинина, и увеличил преимущество России до трёх голов. Затем Мичков забросил шайбу, которая стала ещё одним кандидатом на лучший гол турнира. При игре в большинстве он оформил хет-трик, забив клюшкой между ног, а в третьем периоде добавил четвёртый гол», — утверждало The Hockey News.

На юниорском чемпионате мира 2021 года сборная России в результате добралась до серебряных медалей, в финальном матче потерпев поражение от команды Канады, а Мичков завершил турнир с 16 (12+4) очками в 7 матчах. Продолжил развиваться российский форвард и в нынешнем сезоне. Осенью Матвей стал самым молодым спортсменом в истории российского хоккея, сыгравшим за национальную сборную. Российский талант дебютировал за взрослую сборную на этапе Евротура в Хельсинки.

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И уже во втором матче за национальную команду в 16-летнем возрасте Мичков отметился первой заброшенной шайбой на этом уровне. Форвард поразил ворота сборной Швеции, и сделал он это – снова в стиле лакросс. К сожалению, дебютный МЧМ в карьере Матвея получился скомканным. Турнир в Канаде был отменён из-за проблем с коронавирусом, а на его переигровку сборную России уже не допустили.

Что касается Мичкова, то на двух памятных лакроссах он не остановился. На этой неделе уже 17-летний нападающий снова забил подобным образом, поразив ворота «Красной Армии» в заключительном матче финала Кубка Харламова. Гол Матвея оказался победным не только в матче, но и во всей серии, благодаря чему нападающий стал обладателем Кубка Харламова в составе «СКА-1946». Мичков стал лучшим снайпером плей-офф МХЛ, настреляв 13 шайб в кубковой стадии турнира. И можно не сомневаться, что в будущем россиянин добьётся ещё многих высот на хоккейном поприще.

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