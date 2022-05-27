Он и правда величайший на планете! Макдэвид радовался, как ребёнок, забив эпохальный гол

Полуфинал Западной конференции складывается по предельно странному сценарию. «Калгари» фантастическим образом начал серию, забросив девять шайб в рамках первого матча. Из нокдауна «Эдмонтон» вывел Конор Макдэвид: 25-летний канадец едва ли не в одиночку вытащил для «нефтяников» вторую игру. Но ещё через день выяснилось, что у «Ойлерз» есть не только капитан. Внезапно заговорили те, от кого уже отчаялись ждать подвигов. Третью встречу для «Эдмонтона» выиграл вчерашний банкрот и герой светской хроники Эвандер Кейн – экс-скандалист записал в свой актив хет-трик. А в четвёртом матче он вместе с Райаном Ньюджентом-Хопкинсом оформил по дублю и поставил «огоньков» на грань вылета из Кубка Стэнли.

Пятая часть противостояния оказалась ещё одним удивительным звеном в отношениях двух канадских команд. Соперники, до того стремившиеся искать счастье исключительно в атаке, вдруг приступили к ответственному строительству обороны. В первом периоде игра утонула в многочисленных единоборствах – со стороны выглядело мощно, но высокой результативности не способствовало.

За 20 минут команды совместными усилиями нанесли всего 11 бросков. Впрочем, один из них дошёл до цели: аккурат в середине отрезка Эндрю Манджапане броском в одно касание завершил впечатляющую комбинацию «Калгари». Концовку отрезка слегка оживил Макдэвид. Сперва нападающий заработал удаление, а выйдя со скамьи штрафников, устроил фирменный слалом-проход через половину площадку – «огоньки» уже не удивились.

Перерыв подействовал на хоккеистов благотворно. Общение с тренерами заставило их прибегнуть к привычной тактике и вернуть на лёд зрелище. На пятой минуте Микаэль Баклунд увеличил преимущество «Флеймз». Правда, музыка на улицах Калгари играла совсем недолго. «Ойлерз» оперативно перешли в масштабное агрессивное нападение и добились результата: первым повод торжествующе вскинуть руки к небу получил Дарнелл Нурс, а затем его примеру последовал Эссе Пульюярви. Финн воспользовался ошибкой Якоба Маркстрёма. Голкипер дрогнул под усиленным давлением и после не самого опасного броска занёс шайбу себе за спину. Пульюярви оставалось только коснуться её.

Драйзайтль и Макдэвид Фото: twitter.com/EdmontonOilers

А потом началось что-то совсем дикое.

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На табло 34:57 – Зак Хайман реализует большинство и делает «Эдмонтон» лидером.

35:12 – Джонни Годро возвращает паритет.

35:28 – Калле Йернкрок с передачи Никиты Задорова снова склоняет чашу весов в пользу «Калгари».

36:08 – Леон Драйзайтль в третий раз попадает в протокол как ассистент и помогает отличиться Эвану Бушару.

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В заключительном периоде на сцене опять воцарилось молчание. Прервал его атлетический прорыв форвардов «Калгари». За шесть минут до сирены Баклунд ледоколом добрался до ворот Майка Смита и запустил ему шайбу под руку. Искрутившись, она опустилась вниз, где встретилась с коньком Блэйка Коулмана. Но судьи решили внимательнее изучить эпизод и после видеопросмотра постановили, что Коулман нарушил правила – плохой гол.

Овертайм продлился лишь пять минут. Коннор Макдэвид, не находивший себе применение на протяжении основного времени, нашёл момент для броска с ползоны и играючи этим шансом воспользовался. Величайший хоккеист современности (а может быть, и не только современности) набрал 26-е очко в двенадцатом матче плей-офф и забил седьмой гол за это время — просто фантастика!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Макдэвид немного не дотянул до абсолютного рекорда Гретцки, но вряд ли это его заботило, когда он, как ребёнок, радовался своему эпохальному голу в овертайме. Ведь он, наконец, сумел вытащить «Эдмонтон» в число лучших клубов НХЛ, ведь он в этом сезоне перестал быть только лишь статистическим «читером» в регулярке и ведёт «Ойлерз» к высотам эпохи Гретцки. Просто браво, Коннор!

«Величайший хоккеист планеты Коннор Макдэвид зарабатывает себе место рядом с Гретцки и Лемье на наших глазах, и на это невероятно смотреть. Даже если вы не хоккеист или девушка, попробуйте зацепить этот хоккей в плей-офф», — отметил один из североамериканских журналистов в своём «твиттере». И с ним трудно не согласиться.