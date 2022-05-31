Шестёркин превратился в суперзвезду НХЛ. Он не только крутой вратарь, но и большой артист

Российский голкипер притягивает внимание каждым жестом, выходя за рамки просто сильного игрока. И за это его обожают не только в Нью-Йорке.

Сразу после завершения седьмого матча серии второго раунда плей-офф НХЛ между «Каролиной Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:6, 3-4) пресс-служба лиги стала предвкушать следующее противостояние «синерубашечников» в финале Восточной конференции – с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Всезнающие североамериканские статистики моментально посчитали, что «Рейнджерс» и «Лайтнинг» за последние 10 лет чаще всех выходили в полуфинал НХЛ среди восточных клубов лиги. Начиная с 2012 года «синерубашечники» четыре раза выходили в аналогичную стадию турнира, тогда «молнии» в нынешнем плей-офф шестой раз вошли в четвёрку лучших команд лиги.

Вот только принципиальная разница между этими командами заключается в том, что «Тампа» впервые на этом временном отрезке оказалась в полуфинале Кубка Стэнли в 2015 году. И с тех пор они ещё раз пять раз добивались как минимум подобного результата, а дважды (2020, 2021) и вовсе стали чемпионами НХЛ. Тогда как проходившие в течение последних нескольких лет процесс перестройки «Рейнджерс», наоборот, сегодня вернулись в финал Восточной конференции впервые с 2015 года.

Вне всяких сомнений, ключевым элементом успеха команды Жерара Галлана стала игра российского голкипера Игоря Шестёркина. 26-летний вратарь далеко не самым удачным образом начинал свой дебютный плей-офф в роли первого номера клуба НХЛ. Сейчас даже нелепо вспоминать о том, что после поражения в четвёртом матче серии с «Питтсбургом», когда счёт в противостоянии стал 3-1 в пользу «пингвинов», главному тренеру «Рейнджерс» на пресс-конференции задавали вопрос: «А вы вообще уверены, что Шестёркина нужно возвращать в ворота на пятый матч?»

Галлан в ответе не сомневался ни секунды. «Он вернётся в ворота, чтобы принести нам победу», — выразил уверенность Галлан после сокрушительного поражения в Питтсбурге. И российский вратарь не подвёл свою команду, сумев не только принести победу в пятом матче той серии, но и умудрившись совершить полную перезагрузку и подойти к серии с «Каролиной» в идеальном состоянии.

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Несмотря на три поражения в семи матчах второго раунда, в вину 26-летнему вратарю за всю серию можно поставить одну-единственную шайбу Нино Нидеррайтера в третьей встрече. К слову, российский голкипер и сам признал, что бросок швейцарского форварда пропускать права не имел. Но на протяжении остальных 419 минут игрового времени россиянин просто стоял на голове, завершив серию с потрясающим процентом отражённых бросков (94,9%, 222 сейва в семи матчах).

Всего одного плей-офф Игорю хватило для того, чтобы выйти на второе место в клубной истории по победам в решающих матчах, сравнявшись с Майком Рихтером (по две) и уступая только Хенрику Лундквисту, у которого шесть таких побед. В первую очередь эта статистика говорит о том, насколько долго Лундквист являлся основным голкипером «Рейнджерс», год за годом переигрывая всех своих конкурентов. И продолжалось это до тех пор, пока на Бродвее не появился Шестёркин. Российский вратарь сначала вытеснил шведскую легенду из ворот, а затем сделал его одним из главных своих фанатов. На протяжении всего сезона можно наблюдать за тем, как ныне являющийся экспертом на телевидении Нью-Йорка Лундквист в буквальном смысле кайфует от успешной игры россиянина.

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Но не только исключительно вратарскими умениями Шестёркин покоряет Нью-Йорк. На наших глазах российский вратарь становится полноценным символом перестроечной эпохи «Рейнджерс», превращаясь в настоящую суперзвезду НХЛ. Воспитанник московского хоккея успевает отмечаться не только сейвами, но и проявлением ярких эмоций, которые порой даже играют против него.

В начале апреля россиянин провёл отличный матч в регулярном чемпионате, на домашнем льду оформив шат-аут во встрече с «Питтсбургом». После финальной сирены у борта началась массовая драка, Шестёркин смотрел на неё со стороны, а потом проводил «Питтсбург» со льда, издевательски помахав им рукой.

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Болельщики «Пингвинз» не забыли подобного поведения и устроили Игорю «тёплый» прием на домашних встречах в плей-офф. После каждой пропущенной шайбы россиянина на льду арены «Питтсбурга» фанаты соперника начинали саркастически скандировать «Игорь, Игорь», используя против россиянина фирменную кричалку болельщиков «Рейнджерс». Только сам Шестёркин может ответить на вопрос, насколько сильно мешало ему такое поведение чужих болельщиков, но факт остаётся фактом – две из трёх гостевых встреч с «Питтсбургом» вратарь завершал досрочно, уступая место в воротах Александру Георгиеву.

Игорь Шестёркин Фото: Getty Images

Тем ценнее является то обстоятельство, что только начинающий набираться кубкового опыта в НХЛ голкипер сумел пережить тяжелейший отрезок, произошедший с ним в главный момент сезона, выбрался из кризиса и заиграл в лучший хоккей тогда, когда это было необходимо его команде. Справившись с «Питтсбургом» и его болельщиками, Шестёркин словно скинул груз с плеч и в серии с «Каролиной» заиграл как никогда раскованно.

В противостоянии с «ураганами» россиянин был везде – совершал сейвы, начинал результативные атаки, проводил силовые приёмы и самостоятельно наказывал соперников за агрессивное поведение на пятаке. В предыдущем матче Игорь заработал две минуты штрафного времени, отправив на лёд канадского форварда Сета Джарвиса. А сегодня в одном из эпизодов от Игоря прилетело Джордану Мартинуку, который слишком агрессивно играл на пятаке. Форвард «ураганов» ударил Шестёркина, когда он уже зафиксировал шайбу, за что моментально получил клюшкой в ответ.

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Уже после завершения встречи с участием российского голкипера произошёл ещё один интересный эпизод. Многим показалось, что вратарь «Рейнджерс» потроллил ещё и болельщиков «Каролины», которые до самой финальной сирены переживали за свою команду. После окончания седьмой встречи россиянин подъехал к бортику и ударил ловушкой по стеклу, за которым находились болельщики «Кейнс». Учитывая вышеупомянутый жест в отношении игроков «Питтсбурга», в троллинг фанатов соперника можно было бы легко поверить. Но если приглядеться внимательнее, то за стеклом находились не только чужие болельщики, но и фанат «Рейнджерс», которого Игорь и поблагодарил за поддержку.

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Яркий и небанальный вратарь притягивает к себе повышенное внимание буквально каждым своим жестом, что всегда было в цене на Бродвее. Неудивительно, что акции ещё не выигравшего ни одного командного титула в НХЛ Шестёркина уже достигли небывалой величины. Впереди Игоря ждёт крутая дуэль против голкипера «Тампы» Андрея Василевского, и даже страшно представить, какими эпитетами наградят Шестёркина североамериканские журналисты, если ему удастся затащить «Рейнджерс» в главный финал.