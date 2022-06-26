Любимый тренер Овечкина отправился на покой. Что стоит за удивительным решением Тротца?

Один из лучших тренеров в истории НХЛ поставил почти 25-летнюю карьеру в лиге на паузу. Как он объяснил своё решение?

Клубы Национальной хоккейной лиги один за одним продолжают объявлять имена главных тренеров, которые будут работать с командами в сезоне-2022/2023. На этой неделе форменную волну тренерских отставок и назначений поддержал лучший клуб минувшего регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз». Выиграв Кубок президента, в стане «пантер» надеялись на последующее успешное выступление в плей-офф, но команда Эндрю Брюнетта завершила сезон уже на стадии второго раунда Кубка Стэнли, в пяти матчах проиграв «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1-4).

Руководители американского клуба возложили вину за произошедшее на Брюнетта и приступили к поиску нового тренера. В итоге им стал бывший наставник «Виннипег Джетс» Пол Морис, в свою очередь потерявший работу в «реактивщиках» после неудачного старта команды в регулярке. Вместо него канадский клуб возглавил Дэйв Лоури, но вывести команду в плей-офф у него не получилось. «Джетс» пролетели мимо кубковой восьмёрки на Западе впервые за последние пять лет, после чего также занялись поиском нового тренера.

Главным кандидатом на вакантную должность считался один из лучших тренеров в истории НХЛ Барри Тротц, в межсезонье также потерявший прошлую работу. После непопадания в плей-офф генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло принял удивительное решение расстаться с 59-летним специалистом. Канадский тренер работал с «островитянами» с 2018 года, перебравшись в Нью-Йорк после победы в Кубке Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз».

Четыре года назад именно Тротц реализовал главную мечту в североамериканском этапе карьеры лучшего снайпера в истории НХЛ среди российских хоккеистов Александра Овечкина. Под руководством Барри капитан столичного клуба сумел изменить отношение к игре, стал намного больше работать на команду, улучшил игру в защите и выдал лучший сезон в своей карьере. Между тренером и игроком существовала потрясающая «химия» – и вместе они смогли привести «Кэпиталз» к заветному триумфу.

В межсезонье 2018 года контракт Тротца с «Вашингтоном» истёк, и поначалу никто не сомневался в том, что боссы американского клуба не пожалеют денег на новый контракт. Однако этого не случилось. Собственно, в стане столичной организации даже не пытались скрыть того, что именно финансовые разногласия стали причиной того, что дороги «Вашингтона» и тренера, сделавшего клуб и Овечкина обладателем Кубка Стэнли, были вынуждены разойтись.

С тех прошло четыре года, за которые в «Кэпиталз» успели поработать уже два новых тренера – Тодд Рирден и Питер Лавиолетт. Никому из них за это время так и не удалось пройти с «Вашингтоном» барьер первого раунда плей-офф. При формулировке этих строк даже самому не верится в то, что та самая финальная серия с «Вегас Голден Найтс» по сей день остаётся последним выигранным противостоянием «Кэпиталз» в плей-офф. Интересно, как часто в голову менеджера и владельца «Вашингтона» приходят воспоминания о том дне в июне 2018 года, когда они решили, что услуги Тротца стоят слишком дорого.

Барри Тротц Фото: G Fiume/Getty Images

Тем временем сам Тротц недолго оставался безработным – в «Айлендерс» мгновенно сориентировались в сложившейся ситуации и заманили специалиста на Лонг-Айленд. На момент этого назначения команда из Нью-Йорка переживала тяжёлые времена, и само попадание в плей-офф считалось для клуба огромным успехом. За последнее десятилетие (2008-2018) американская команда лишь трижды пробивалась в розыгрыш Кубка Стэнли и только однажды выходила во второй раунд плей-офф.

С Тротцем дела «островитян» сразу же пошли на поправку. Уже в дебютном сезоне в Нью-Йорке Барри довёл команду до второго раунда плей-офф, где последовало поражение от «Каролины Харрикейнз». Следующие два сезона прошли фактически по идентичному сценарию – успешная регулярка, успешное выступление в плей-офф, венцом которого каждый раз становилось обидное поражение от будущего чемпиона – «Тампа-Бэй Лайтнинг». В сезоне-2019/2020 «Айлендерс» проиграли «Тампе» в шестиматчевой серии в финале Восточной конференции, а годом спустя – в семиматчевой серии уступили в полуфинале Кубка Стэнли. Одна и та же стадия турнира называлась по-разному из-за формата проведения плей-офф.

Тротц выжимал максимум возможного из состава команды и каждый раз навязывал «Тампе» сумасшедшее сопротивление. В прошлом сезоне «Айлендерс» были ближе всего к тому, чтобы остановить гегемона НХЛ. Они добрались до решающего матча в серии, судьбу которого решил всего один гол. Причём нападающий «молний» Янни Гурд отличился при игре в меньшинстве. Секундная потеря концентрации игроками «Айлендерс» при розыгрыше лишнего стоила им сезона.

Тогда казалось, что позициям Тротца в Нью-Йорке ещё долгое время ничего не будет угрожать. Только безумец мог уволить такого тренера, но именно такое решение принял Ламорелло после неудачи в этом году. В сезоне-2021/2022 команда не смогла пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли, заняв пятое место в Столичном дивизионе и девятое – в таблице Восточной конференции. О причинах произошедшего написаны уже несколько текстов и сказано достаточно.

Барри Тротц Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Если повторяться кратко, то Барри и всю команду очень сильно подвело строительство новой арены. В самом получении нового современного дома не было ничего плохого, но из-за того, что «Ю-Би-Эс-Арену» не успевали сдать к началу регулярки, «островитяне» были вынуждены начинать сезон с беспрецедентной 13-матчевой гостевой серии. С таким невероятно тяжёлым выездом на самом старте сезона «островитяне» не справились, а затем они первыми в лиге пострадали от новой вспышки ковида. Игра дублирующим составом окончательно добила команду, и островитяне» оказались на дне турнирной таблицы, и выбраться с него уже не было никакой возможности.

Прежние заслуги и объективные причины произошедшей неудачи не смутили Ламорелло, и он указал Тротцу на выход. Как и четыре года назад, Барри моментально оказался в центре внимания всех команд, которым был нужен новый тренер. То и дело в прессе появлялась информация о новом собеседовании с Барри. Ему предлагали работу в «Филадельфии», «Флориде», «Детройте», «Виннипеге», но канадский тренер тянул с ответом.

Пивоваренная компания из Виннипега Little Brown Jug также пыталась помочь Барри определиться с будущим, пообещав специалисту пожизненное бесплатное пиво, если он станет главным тренером «Виннипега» – клуба из родной для тренера провинции Манитоба.

«Мы просто подумали, что это небольшая забавная инициатива. Решили, что людям это понравится. Кто знает, может, это приведёт сюда тренера», – цитирует представителя компании Джеймса Хофера The Score.

Но ответ Тротца оказался отрицательным. Специалист подтвердил, что вёл переговоры с «Виннипегом», но в итоге принял решение пропустить весь следующий сезон. Канадский тренер опубликовал очень подробное объяснение своей позиции.

«У меня есть кое-какие личные и семейные дела, о которых я должен позаботиться. Если бы я взялся за работу, то оказал бы любой команде и себе медвежью услугу. Работа тренером в НХЛ требует полной отдачи – эмоциональной, ментальной и вообще любой. Так что я не мог пойти по этому пути. Это не значит, что я больше не буду тренировать. Просто я не собираюсь тренировать прямо сейчас.

Я занимаюсь этим делом уже 25 лет подряд, за это время я отложил многие вещи на второй план. Думаю, что пришло время ими заняться. Я знаю одно, и это ошибка, которую совершают все: ты думаешь, что у тебя есть время, а на самом деле его нет. Я должен позаботиться об этих делах, чтобы иметь душевное спокойствие. Если я вернусь к работе, то буду готов на 100%.

«Виннипег» хотел, чтобы я стал частью команды. Я был по-настоящему впечатлён их стремлением к победе, их уважением к работе Кевина Чевелдэйоффа в качестве генерального менеджера. Я знаю многих людей в этой организации. У меня есть родственники и друзья, которые работают в «Джетс», среди них есть люди, с которыми я ходил в школу.

Я много знаю о «Джетс». В этой команде царит настоящая семейная атмосфера. Но я не мог сейчас пойти ни в какую команду – не только в «Виннипег». Потому что я должен был знать, что я готов к работе на 100%. Вы не сможете выполнять эту работу, если не будете на 100% готовы отдавать себя в режиме 24/7. Я знал, что сейчас не могу взять на себя такие обязательства. Было трудно, потому что это хорошие люди. Я разговаривал со многими командами, в которых много хороших людей, но эта ситуация была для меня самой трудной, потому что это моя родная провинция.

Мне пришлось отказаться от бесплатного пива, бесплатных билетов и всего такого. Я знаю, что я хороший тренер, но вы не можете быть хорошим тренером, если нет полной преданности делу. Так что я использую этот год, чтобы заняться своими семейными делами. Если и вернусь к тренерской работе, буду полностью в нее вовлечён», – заявил Тротц.

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В своём заявлении Тротц напрямую не говорит об окончательном уходе на покой, но в последнем предложении Барри всё-таки допустил мысль о завершении тренерской карьеры, которая в любом случае уже получилась потрясающей. Тренер непрерывно работал в НХЛ с 1998 года, когда возглавил «Нэшвилл Предаторз». Специалист занимает второе место среди тренеров в истории НХЛ по числу матчей в регулярных чемпионатах (1812), уступая только легендарному Скотти Боумэну (2141). По победам (914) он идёт на третьем месте, впереди только Боумэн (1244) и Джоэль Кенневилль (969).

Скромный по тренерским меркам возраст оставляет Барри прекрасную возможность вернуться к работе после пропуска сезона. И можно не сомневаться в том, что, если летом 2023 года он примет решение возобновить карьеру, на рынке тренерских вакансий у него не будет отбоя от предложений. И, кто знает, может быть, одно из них последует от «Вашингтона»?