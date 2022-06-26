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Барри Тротц отказался от работы в «Виннипег Джетс» и пропустит сезон-2022/2023 в НХЛ, мотивы решения канадского тренера

Любимый тренер Овечкина отправился на покой. Что стоит за удивительным решением Тротца?
Сергей Емельянов
Барри Тротц отказался от работы в «Виннипег Джетс»
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Один из лучших тренеров в истории НХЛ поставил почти 25-летнюю карьеру в лиге на паузу. Как он объяснил своё решение?

Клубы Национальной хоккейной лиги один за одним продолжают объявлять имена главных тренеров, которые будут работать с командами в сезоне-2022/2023. На этой неделе форменную волну тренерских отставок и назначений поддержал лучший клуб минувшего регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз». Выиграв Кубок президента, в стане «пантер» надеялись на последующее успешное выступление в плей-офф, но команда Эндрю Брюнетта завершила сезон уже на стадии второго раунда Кубка Стэнли, в пяти матчах проиграв «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1-4).

Руководители американского клуба возложили вину за произошедшее на Брюнетта и приступили к поиску нового тренера. В итоге им стал бывший наставник «Виннипег Джетс» Пол Морис, в свою очередь потерявший работу в «реактивщиках» после неудачного старта команды в регулярке. Вместо него канадский клуб возглавил Дэйв Лоури, но вывести команду в плей-офф у него не получилось. «Джетс» пролетели мимо кубковой восьмёрки на Западе впервые за последние пять лет, после чего также занялись поиском нового тренера.

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Главным кандидатом на вакантную должность считался один из лучших тренеров в истории НХЛ Барри Тротц, в межсезонье также потерявший прошлую работу. После непопадания в плей-офф генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло принял удивительное решение расстаться с 59-летним специалистом. Канадский тренер работал с «островитянами» с 2018 года, перебравшись в Нью-Йорк после победы в Кубке Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз».

Четыре года назад именно Тротц реализовал главную мечту в североамериканском этапе карьеры лучшего снайпера в истории НХЛ среди российских хоккеистов Александра Овечкина. Под руководством Барри капитан столичного клуба сумел изменить отношение к игре, стал намного больше работать на команду, улучшил игру в защите и выдал лучший сезон в своей карьере. Между тренером и игроком существовала потрясающая «химия» – и вместе они смогли привести «Кэпиталз» к заветному триумфу.

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В межсезонье 2018 года контракт Тротца с «Вашингтоном» истёк, и поначалу никто не сомневался в том, что боссы американского клуба не пожалеют денег на новый контракт. Однако этого не случилось. Собственно, в стане столичной организации даже не пытались скрыть того, что именно финансовые разногласия стали причиной того, что дороги «Вашингтона» и тренера, сделавшего клуб и Овечкина обладателем Кубка Стэнли, были вынуждены разойтись.

С тех прошло четыре года, за которые в «Кэпиталз» успели поработать уже два новых тренера – Тодд Рирден и Питер Лавиолетт. Никому из них за это время так и не удалось пройти с «Вашингтоном» барьер первого раунда плей-офф. При формулировке этих строк даже самому не верится в то, что та самая финальная серия с «Вегас Голден Найтс» по сей день остаётся последним выигранным противостоянием «Кэпиталз» в плей-офф. Интересно, как часто в голову менеджера и владельца «Вашингтона» приходят воспоминания о том дне в июне 2018 года, когда они решили, что услуги Тротца стоят слишком дорого.

Барри Тротц

Барри Тротц

Фото: G Fiume/Getty Images

Тем временем сам Тротц недолго оставался безработным – в «Айлендерс» мгновенно сориентировались в сложившейся ситуации и заманили специалиста на Лонг-Айленд. На момент этого назначения команда из Нью-Йорка переживала тяжёлые времена, и само попадание в плей-офф считалось для клуба огромным успехом. За последнее десятилетие (2008-2018) американская команда лишь трижды пробивалась в розыгрыш Кубка Стэнли и только однажды выходила во второй раунд плей-офф.

С Тротцем дела «островитян» сразу же пошли на поправку. Уже в дебютном сезоне в Нью-Йорке Барри довёл команду до второго раунда плей-офф, где последовало поражение от «Каролины Харрикейнз». Следующие два сезона прошли фактически по идентичному сценарию – успешная регулярка, успешное выступление в плей-офф, венцом которого каждый раз становилось обидное поражение от будущего чемпиона – «Тампа-Бэй Лайтнинг». В сезоне-2019/2020 «Айлендерс» проиграли «Тампе» в шестиматчевой серии в финале Восточной конференции, а годом спустя – в семиматчевой серии уступили в полуфинале Кубка Стэнли. Одна и та же стадия турнира называлась по-разному из-за формата проведения плей-офф.

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Тротц выжимал максимум возможного из состава команды и каждый раз навязывал «Тампе» сумасшедшее сопротивление. В прошлом сезоне «Айлендерс» были ближе всего к тому, чтобы остановить гегемона НХЛ. Они добрались до решающего матча в серии, судьбу которого решил всего один гол. Причём нападающий «молний» Янни Гурд отличился при игре в меньшинстве. Секундная потеря концентрации игроками «Айлендерс» при розыгрыше лишнего стоила им сезона.

Тогда казалось, что позициям Тротца в Нью-Йорке ещё долгое время ничего не будет угрожать. Только безумец мог уволить такого тренера, но именно такое решение принял Ламорелло после неудачи в этом году. В сезоне-2021/2022 команда не смогла пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли, заняв пятое место в Столичном дивизионе и девятое – в таблице Восточной конференции. О причинах произошедшего написаны уже несколько текстов и сказано достаточно.

Барри Тротц

Барри Тротц

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Если повторяться кратко, то Барри и всю команду очень сильно подвело строительство новой арены. В самом получении нового современного дома не было ничего плохого, но из-за того, что «Ю-Би-Эс-Арену» не успевали сдать к началу регулярки, «островитяне» были вынуждены начинать сезон с беспрецедентной 13-матчевой гостевой серии. С таким невероятно тяжёлым выездом на самом старте сезона «островитяне» не справились, а затем они первыми в лиге пострадали от новой вспышки ковида. Игра дублирующим составом окончательно добила команду, и островитяне» оказались на дне турнирной таблицы, и выбраться с него уже не было никакой возможности.

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Прежние заслуги и объективные причины произошедшей неудачи не смутили Ламорелло, и он указал Тротцу на выход. Как и четыре года назад, Барри моментально оказался в центре внимания всех команд, которым был нужен новый тренер. То и дело в прессе появлялась информация о новом собеседовании с Барри. Ему предлагали работу в «Филадельфии», «Флориде», «Детройте», «Виннипеге», но канадский тренер тянул с ответом.

Пивоваренная компания из Виннипега Little Brown Jug также пыталась помочь Барри определиться с будущим, пообещав специалисту пожизненное бесплатное пиво, если он станет главным тренером «Виннипега» – клуба из родной для тренера провинции Манитоба.

«Мы просто подумали, что это небольшая забавная инициатива. Решили, что людям это понравится. Кто знает, может, это приведёт сюда тренера», – цитирует представителя компании Джеймса Хофера The Score.

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Но ответ Тротца оказался отрицательным. Специалист подтвердил, что вёл переговоры с «Виннипегом», но в итоге принял решение пропустить весь следующий сезон. Канадский тренер опубликовал очень подробное объяснение своей позиции.

«У меня есть кое-какие личные и семейные дела, о которых я должен позаботиться. Если бы я взялся за работу, то оказал бы любой команде и себе медвежью услугу. Работа тренером в НХЛ требует полной отдачи – эмоциональной, ментальной и вообще любой. Так что я не мог пойти по этому пути. Это не значит, что я больше не буду тренировать. Просто я не собираюсь тренировать прямо сейчас.

Я занимаюсь этим делом уже 25 лет подряд, за это время я отложил многие вещи на второй план. Думаю, что пришло время ими заняться. Я знаю одно, и это ошибка, которую совершают все: ты думаешь, что у тебя есть время, а на самом деле его нет. Я должен позаботиться об этих делах, чтобы иметь душевное спокойствие. Если я вернусь к работе, то буду готов на 100%.

«Виннипег» хотел, чтобы я стал частью команды. Я был по-настоящему впечатлён их стремлением к победе, их уважением к работе Кевина Чевелдэйоффа в качестве генерального менеджера. Я знаю многих людей в этой организации. У меня есть родственники и друзья, которые работают в «Джетс», среди них есть люди, с которыми я ходил в школу.

Я много знаю о «Джетс». В этой команде царит настоящая семейная атмосфера. Но я не мог сейчас пойти ни в какую команду – не только в «Виннипег». Потому что я должен был знать, что я готов к работе на 100%. Вы не сможете выполнять эту работу, если не будете на 100% готовы отдавать себя в режиме 24/7. Я знал, что сейчас не могу взять на себя такие обязательства. Было трудно, потому что это хорошие люди. Я разговаривал со многими командами, в которых много хороших людей, но эта ситуация была для меня самой трудной, потому что это моя родная провинция.

Мне пришлось отказаться от бесплатного пива, бесплатных билетов и всего такого. Я знаю, что я хороший тренер, но вы не можете быть хорошим тренером, если нет полной преданности делу. Так что я использую этот год, чтобы заняться своими семейными делами. Если и вернусь к тренерской работе, буду полностью в нее вовлечён», – заявил Тротц.

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В своём заявлении Тротц напрямую не говорит об окончательном уходе на покой, но в последнем предложении Барри всё-таки допустил мысль о завершении тренерской карьеры, которая в любом случае уже получилась потрясающей. Тренер непрерывно работал в НХЛ с 1998 года, когда возглавил «Нэшвилл Предаторз». Специалист занимает второе место среди тренеров в истории НХЛ по числу матчей в регулярных чемпионатах (1812), уступая только легендарному Скотти Боумэну (2141). По победам (914) он идёт на третьем месте, впереди только Боумэн (1244) и Джоэль Кенневилль (969).

Скромный по тренерским меркам возраст оставляет Барри прекрасную возможность вернуться к работе после пропуска сезона. И можно не сомневаться в том, что, если летом 2023 года он примет решение возобновить карьеру, на рынке тренерских вакансий у него не будет отбоя от предложений. И, кто знает, может быть, одно из них последует от «Вашингтона»?

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