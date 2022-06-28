Предательство родителей и подарок судьбы в конце карьеры. Грустная история чемпиона НХЛ

Победа «Колорадо Эвеланш» в финале плей-офф НХЛ над «Тампа-Бэй Лайтнинг» сделала очень многих заслуженных игроков лиги обладателями Кубка Стэнли. Впервые в своей карьере заветный чемпионский перстень получили такие игроки, как Натан Маккиннон, Габриэль Ландеског, Микко Рантанен, Эндрю Кольяно, Эрик Джонсон, Валерий Ничушкин, Назем Кадри и многие другие хоккеисты, пережившие много взлётов и падений по дороге к этому успеху.

Однако один из игроков «Эвеланш» на пути к первому в карьере Кубку Стэнли переживал исключительно свободное падение. Этим хоккеистом стал 35-летний защитник Джек Джонсон, в своё время считавшийся одним из самых талантливых игроков НХЛ, но чью игровую карьеру и всю жизнь едва не разрушили самые близкие люди на земле – его родители.

До поры до времени хоккейная карьера Джека складывалась как нельзя лучше. В 17-летнем возрасте он впервые сыграл за сборную США на юниорском чемпионате мира, где с ходу обратил на себя внимание скаутов НХЛ. «Звёздно-полосатые» остановились в шаге от титула, уступив в финальном матче сборной России – 2:3. Но уже спустя год со второй попытки Джонсон всё-таки стал чемпионом мира среди юниоров.

На драфте НХЛ 2005 года уроженец Индианаполиса был выбран «Каролиной Харрикейнз» под высочайшим третьим номером. Под первым пиком в «Питтсбург Пингвинз» 17 лет назад отправился не кто иной, как будущая легенда НХЛ центрфорвард Сидни Кросби. Для сравнения, ниже Джонсона оказались выбраны такие игроки, как Кэри Прайс. Анже Копитар, Туукка Раск, Ти Джей Оши, Марк-Эдуар Власик, Пол Штястны и другие молодые юниоры, впоследствии построившие звёздные карьеры в североамериканской лиге.

«Я всё время думаю об этом. Если всё сработает, то это только потому, что мои родители вставали в четыре утра, чтобы отвезти меня на каток перед школой. Я не был бы здесь, если б не они. Я так многим им обязан, что никогда не смогу с ними расплатиться», – так говорил Джонсон в 2005 году ESPN.

Кто бы знал, что слова 18-летнего юниора про расплату перед родителями окажутся для него пророческими в прямом смысле этого слова. Но пока что молодой защитник был сосредоточен исключительно на хоккее и даже не спешил дебютировать в НХЛ, вместо заключения контракта новичка с «Кейнс» выбрав игровое развитие через студенческий хоккей. Сезон-2005/2006 он отыграл за Университет Мичигана, откуда и получил вызов уже в молодёжную сборную США на чемпионат мира. Американская команда заняла на МЧМ-2006 четвёртое место, а Джонсон в конце сезона наверняка с очень смешанными чувствами наблюдал за тем, как «Каролина» без него в команде стала обладателем Кубка Стэнли.

В NCAA Джонсон решил начать и следующий сезон, в результате чего терпение руководства «ураганов» лопнуло и они обменяли юниора в «Лос-Анджелес Кингз», в составе которого Джек и дебютировал в НХЛ, уже будучи бронзовым призёром МЧМ-2007. Его стандартный контракт новичка предусматривал бонусы, за счёт которых он мог уже в первые три года заработать до $ 6,5 млн.

На все бонусы он не наиграл – «короли» в те годы были откровенно слабы, да и у самого Джонсона адаптация в НХЛ шла не очень гладко (22 очка и показатель полезности «-37» за первые два сезона, плюс полгода пропустил из-за травмы), но в составе худо-бедно закрепился и получил мостик на $ 2,85 млн за два года.

Там уже дела пошли получше, и задолго до истечения второго контракта «Кингз» выписали своему защитнику весомый контракт – $ 30,5 млн на семь лет. Правда, большую часть этого соглашения Джек провёл в «Коламбус Блю Джекетс», куда его обменяли. После этого обмена «Лос-Анджелес» отправился за двумя кубками, а Джонсон на долгие годы застрял в Огайо.

При этом на международном уровне Джек продолжал успешно представлять сборную США, являясь одним из её постоянных игроков. Год за годом он получал вызовы в национальную команду на чемпионаты мира, так как его клубы быстро заканчивали сезон в НХЛ. Но высокий статус самого Джонсона подтвердило приглашение в сборную на Олимпийские игры 2010 года в Ванкувере, где американцы добрались до финала. Спустя шесть лет Джек снова примерил свитер национальной команды на престижном соревновании, оказавшись в составе сборной на Кубок мира. Но тот турнир для американской команды не сложился – она заняла лишь седьмое место в итоговой таблице.

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К тому моменту внехоккейная жизнь защитника уже давно трещала по всем швам. Всему виной были те самые родители, которым Джек выражал благодарность перед драфтом 2005 года. Спустя девять лет после драфта игрок был вынужден объявить себя банкротом – долги защитника составляли от $ 10 до 15 млн. Джонсон, постоянно получавший звонки от кредиторов, вместе со своей семьёй обратился в суд, чтобы понять, откуда такие большие долги. Вскоре выяснилось, что их насобирали его родители – Джек-старший и Тина Джонсон.

С самого начала карьеры сына в НХЛ отец и мать полностью контролировали финансовую деятельность своего ребёнка. Под влиянием отца молодой защитник в 2008 году прекратил сотрудничество с одним из самых влиятельных агентов НХЛ Пэтом Бриссоном. Отцу удалось убедить сына, который на тот момент во всех вопросах полностью доверял папе, в том, что Бриссон получает слишком высокий процент от контракта Джека.

Тогда же у игрока появился новый агент – Алан Миллер. Алану удалось быстро найти общий язык с подопечным, и спустя какое-то время он начал подозревать что-то неладное в поведении родителей Джека и забеспокоился. «Он был полностью под контролем родителей», – говорил Миллер журналистам. Агент разговаривал с Джеком, пытаясь донести до своего клиента свои сомнения по поводу этой ситуации. Но когда родители Джонсона поняли, что агент раскрыл их действия, они незамедлительно настояли на его увольнении. Миллер проработал с Джонсоном меньше года.

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В 2011-м, когда Джек заключил крупный семилетний контракт с «Кингз», он подписал доверенность на свою мать, в которой было написано, что Тина Джонсон вправе распоряжаться финансами сына. Вскоре после вступления доверенности в силу отец Джека приобрёл новую «Феррари», а мать обновила обручальное кольцо с бриллиантом в шесть карат. Помимо этого, Тина взяла кредит под высокие проценты на сумму $ 15 млн под залог следующего заработка сына. Большая часть этих денег была потрачена на виллу в «Манхэттен-Бич» в штате Калифорния.

Джек будто не замечал крупные покупки, совершённые родителями. Североамериканскому изданию, которое и раскрутило историю банкротства Джека, удалось выяснить, что родители говорили ему, будто всё было куплено на деньги с наследства от недавно умершего родственника. В тот момент у Джонсона, как ему тогда казалось, не было причин не верить родителям.

Тина и Джек-старший врали сыну, что звонки, которые ему поступают из-за долгов, – от мошенников и что не стоит им верить. Они уверяли Джека, что волноваться не о чем и нужно сосредоточиться на хоккее. Он им верил, продолжал играть в хоккей и зарабатывать огромные деньги, которые быстро вылетали в трубу. Только весной 2014-го Джек стал подозревать, что дело плохо. Из-за высоких долгов его зарплата буквально исчезала на глазах.

Джек Джонсон Фото: nhl.com

Джонсону пришлось продать два дома, а также автомобиль «Феррари», и в следующие два года он отдавал большую часть зарплаты в счёт долгов, оставляя себе оговорённую сумму на проживание — $ 246 тыс. По истечении двух лет хоккеист должен был оставлять себе $ 277 тыс. в год до тех пор, пока не расплатится полностью.

Окончательно всё прояснилось, когда Джек обручился с Келли Куинн – сестрой квотербека Брэди Куинна. Именно тогда он решил стать финансово независимым. Родители совсем не обрадовались скорой помолвке сына и всячески пытались отговорить его и оттянуть свадьбу. Джек перестал с ними общаться. Потом нанял нужных специалистов и адвокатов, которые помогли ему выбраться из долговой ямы.

«Я выбрал людей, которые повели меня по неправильному пути. Сейчас у меня появились люди, которые помогают мне всё исправить. Это то, что я должен был сделать ещё много лет тому назад», – рассказывал Джонсон.

Джонсон не стал настаивать на уголовном преследовании для своих родителей. Однако было очевидно, что их отношения никогда не будут прежними. Как не стала прежней и карьера бывшего защитника сборной США. Откровенно говоря, уже вызов Джека в сборную на Кубок мира был продиктован в основном тем обстоятельством, что главным тренером американской команды был Джон Торторелла, в то время также работавший с игроком в «Коламбусе».

В 2016 году Джек последний раз сыграл за свою сборную на международной арене, а спустя некоторое время у него испортились отношения и с Тортореллой. После завершения сезона-2017/2018 альтернативный капитан «Коламбуса» заявил о желании покинуть «Блю Джекетс», сославшись на желание добиться каких-либо успехов в лиге. Такие слова буквально выбесили американского тренера, и он сорвался на игрока в публичной плоскости.

«Всё, что я знаю, — это то, что вся организация «Коламбуса»: юристы, руководство, тренеры, игроки – делали всё, чтобы помогать Джеку в его жизненной ситуации. С его стороны сказанное им – это полная глупость. Никто не хочет, чтобы с ним или его семьёй случилось что-то плохое. Мы желаем ему всего наилучшего. Но такие заявления – это очень плохо. Нельзя опускать команду, которая только и делала, что помогала тебе. Я пытался связаться с ним, но почему-то у него не нашлось возможности мне перезвонить. Мы все знаем, что за проблемы были у Джека, об этом много писали. Мы всегда пытались помогать ему», – цитирует Тортореллу The Score.

Джонсону пришлось идти на попятную и тушить пожар в прессе, произнеся стандартные слова для такой ситуации про то, что «меня не так поняли». Но переход в «Питтсбург» всё-таки произошёл. Джек поставил подпись под пятилетним контрактом на сумму в $ 16 млн. И эта сделка до сих пор считается одной из худших в истории американского клуба. Джонсон отыграл в «Пингвинз» всего два сезона, успев стать за это время одним из самых критикуемых игроков команды. На Джонсона и далеко небезосновательно валились все шишки за неудачную игру команды в обороне, и в октябре 2020-го клуб выставил игрока на драфт отказов, чтобы выкупить его контракт.

Тогда Джека подобрал «Рейнджерс», но в стане «синерубашечников» защитник провёл всего 13 матчей, успев за это время и здесь прославиться с не лучшей стороны. Едва ли не в каждом из сыгранных матчей Джек допускал голевые ошибки у своих ворот, которые либо приводили к взятию ворот «Рейнджерс», либо заканчивались тем, что Джонсону приходилось нарушать правила и оставлять команду в меньшинстве. За 13 матчей он заработал полезность «-5» и восемь минут штрафного времени. Откровенно говоря, ровным счётом ничего не напоминало о том, что когда-то Джек считался одним из самых перспективных игроков лиги.

Когда американский защитник получил травму и выбыл до конца сезона, в стане болельщиков «Рейнджерс» даже облегчённо выдохнули. Казалось, что провальная игра и серия травм поставили окончательный крест на карьере Джека в НХЛ, но тут он получил настоящий подарок судьбы в лице контрактного предложения от «Колорадо». «Лавинам» требовался игрок на минимальный контракт для глубины состава, и Джонсон идеально подходил на эту роль.

«Завершение карьеры – это не всегда твой выбор. Иногда просто никто не хочет дать тебе шанс», — говорил Джонсон. И предоставленным шансом на финише карьеры Джонсон воспользовался идеально. Находясь в тени Кейла Макара, Девона Тэйвза, Самуэля Жирара и Боуэна Байрэма, 35-летний защитник плотно обустроился в третьей паре защитников, справляясь со своими функциями на площадке.

В регулярном чемпионате он провёл 74 матча, но за плей-офф должен был наблюдать уже с трибун. В дедлайн Сакик решил укрепить защитную линию экс-игроком «Анахайма» Джошем Мэнсоном, который и вытеснил Джека из состава. Всё изменилось в серии второго раунда с «Сент-Луис Блюз», когда Иван Барбашёв отправил в больницу Жирара. Ключевой защитник «Эвеланш» получил перелом грудины и выбыл из строя до конца сезона. Открыв место в составе для Джонсона.

Джек Джонсон Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Опытный хоккеист вернулся в состав «Эвеланш» и больше из него уже не выпадал. В 13 матчах плей-офф он не набрал ни одного очка, но остался в положительной полезности и внёс свою лепту в чемпионский поход «Колорадо». Защитник Джонсон и нападающий Кольяно стали 18-м и 19-м игроками в истории лиги, которые смогли завоевать Кубок Стэнли только после того, как провели более 1000 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. На самом финише карьеры Джек словно получил искупление от судьбы за то, как с ним обошлись его родители.