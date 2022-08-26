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Лучшие защитники КХЛ, рейтинг лучших защитников Восточной конференции КХЛ

Потери «Авангарда» критичны, у «Магнитки» нет проблем. Рейтинг защитных линий Востока КХЛ
Егор Бульчук
Лучшие защитники КХЛ
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«Салават» попал в застой, а «Адмирал» попытается реинкарнировать двух талантливых защитников.

Меньше недели остаётся до старта нового сезона в КХЛ. «Чемпионат» продолжает рассказывать о том, в каком состоянии клубы лиги подходят к турниру. На очереди – рейтинг защитных линий Восточной конференции.

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11. «Нефтехимик»

Очевидный столп обороны «Нефтехимика» – Максим Березин. Он пробовал себя в «Авангарде» и «Автомобилисте», не снискал славы и титулов, а перед прошлым сезоном вернулся в родной клуб. К 31 году Березин стал слишком медленным, чтобы оказывать на игру нижнекамцев прежнее влияние. В этот отпуск он уходил с антирекордным показателем полезности.

Помочь Максиму призван Йоанн Овитю. Ещё четыре года назад француз гонял за «Эдмонтон» – в России на него возлагают большие надежды. Вступить в борьбу за статус ключевого защитника способен Михаил Сидоров. Остальные позиции займут игроки, которые в прошлом сезоне попадали в состав в порядке ротации.

10. «Барыс»

Имена большинства защитников «Барыса» не скажут широкой публике ничего. До последнего момента Михаил Григорьев оставался самым известным оборонцем нур-султанского клуба. Позавчера к нему присоединился Иван Мищенко. Полгода он прозябал в СКА, но до этого цементировал защиту «Сочи».

Иван Мищенко

Иван Мищенко

Фото: Дмитрий Бондаренко, photo.khl.ru

9. «Амур»

«Амур» вытащил из Словакии канадца Кэмерона Ли. Раньше он играл за фарм «Питтсбурга» в АХЛ. Не самый высокий и тяжёлый, достаточно техничный Ли – защитник с атакующим потенциалом, и «Амуру» уж точно не помешает. Сомнения вызывает подписание 35-летнего Рафаэля Батыршина – в команде и без него были опытные Йордан и Турбин.

8. «Сибирь»

В «Сибири» больше не будет Йокипакки – и это, безусловно, отдельная боль. В то же время летом новосибирцы не только сокрушались из-за этой потери. Клуб пополнился Артёмом Чмыховым и – главное – сохранил Михала Чайковски. Он единственный защитник «Сибири», которому уже перевалило за 30. Ещё шести игрокам обороны нет и 25. Трудно представить, чтобы опыт помешал в обороне – зато с такой возрастной группой Мартемьянов может надеяться, что кто-то продемонстрирует резкий прогресс.

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7. «Адмирал»

Главное для себя соглашение «Адмирал» подписал в конце прошлого календарного года. Владивостокцы забрали с драфта отказов Егора Рыкова. Защитник потерял себя после сезона в ЦСКА, хотя прежде ездил с молодёжной сборной на чемпионат мира, вызывался на Евротур и завоевал место в основе СКА. Рыкову 25 лет, и «Адмирал» – его шанс доказать, что неприятности были случайностью.

То же касается и Рината Валиева. Он долго пытался забраться в НХЛ, не дождался подходящей возможности, а когда вернулся в Россию, не впечатлил Квартальнова из «Ак Барса» и быстро опустился до ВХЛ.

Седьмое место в рейтинге – аванс для «Адмирала», и выдать его без Либора Шулака было бы невозможно. Чешский защитник хорош в созидании и вряд ли испортил бы картину в более богатых клубах.

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6. «Трактор»

Без Бэйлена и Пилута «Трактор», конечно, будет совсем другим, и этой трансформации в Челябинске едва ли рады. Менеджеры не нашли равноценной замены для системообразующих иностранцев, и теперь Анвару Гатиятулину придётся довольствоваться теми, кто остался. Над коллегами по амплуа возвышаются Яруллин, Блажиевский и Телегин – есть подозрение, что для конкуренции с грандами этого мало.

5. «Авангард»

Отъезд ведущих защитников Вилле Покки и Оливера Каски по ходу прошлого сезона больно ударил по «Авангарду». И, к сожалению для омских болельщиков, одного лета не хватило, чтобы компенсировать потери. «Ястребам» пришлось договариваться с 36-летним Антоном Беловым, чьи лучшие годы давно позади, и Фёдором Беляковым, всегда воспринимавшимся игроком малобюджетных клубов.

По сути, «Авангард» вступает в сезон лишь с двумя защитниками, в которых можно не сомневаться. Шарипзянов и Береглазов, очевидно, будут проводить на льду очень много времени. Скрытый резерв «ястребов» – молодёжь. Чистяков, отведённый Хартли на второй план, и Давыдов, лихо дебютировавший в прошлом плей-офф, могут добавить защите огонька.

Семён Чистяков и Боб Хартли

Семён Чистяков и Боб Хартли

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

4. «Салават Юлаев»

В уфимской защите за последние полгода не изменилось почти ничего – и кто в сложившихся условиях скажет, что это плохо. Юлаевцы избавились от Хафизуллина и переманили Райана Мёрфи. Канадец уже успел адаптироваться к КХЛ – за его плечами сезон в «Нефтехимике», а ещё в резюме – под две сотни матчей в НХЛ и прокаченные бомбардирские навыки.

Смуту в оборону «Салавата» по-прежнему могут вносить Панин и Коледов. Но также по-прежнему в башкирской столице остаются Науменков, Бирюков и Антипин, на которых можно положиться. Кроме того, Виктор Козлов наверняка надеется увидеть существенный прогресс в карьере Шакира Мухамадуллина. Потенциально головная боль тренера – слишком короткая скамейка.

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3. «Автомобилист»

Уральцы располагают довольно сбалансированной линией обороны. Клуб удержал Джесси Блэкера, на месте Трямкин и Василевский, а рядом с ними теперь и Ник Эберт, который доминировал в чемпионате Швеции. На три хорошие пары «Автомобилист» вправе рассчитывать. Ведь те же Баранцев, Гуркин, Зборовский явно не слабее условного Белякова.

2. «Ак Барс»

«Ак Барс» наводит ужас на соперников ещё с конца весны. Появление Знарка, возвращение Билялетдинова, подписание Шипачёва, Радулова, Галиева, Семёнова сделали казанцев главными фаворитами сезона. И если у команды есть слабое место, то это оборона.

Публично о потенциальных проблемах с защитой в Казани не говорят, но последнее трансферное действие подтверждает, что «барсы» ощущают беспокойство. Два дня назад клуб, пытаясь усилиться, заключил соглашение с Максимом Чудиновым. Из-за кошмарной травмы ноги защитник полностью пропустил прошлый сезон, а за два предыдущих провёл в общей сложности 44 матча.

Генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин называет собранную им защитную линию одной из сильнейших в лиге. Однако, кроме Чудинова, в ней есть ещё два возрастных хоккеиста, подверженных травмам, – Василий Токранов и Динар Хафизуллин. Вячеслав Войнов неизбежно превратится в источник опасностей как для чужих ворот, так и для своих. А смогут ли встать на путь исправления провалившие последний год Юдин и Лямкин – неизвестно. Тем не менее запаса прочности и просто количества добротных защитников «Ак Барсу» хватает, чтобы и в этом рейтинге быть высоко.

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1. «Металлург»

Магнитогорцы попрощались со своим самым молодым и талантливым защитником – Григорием Дроновым. Зато сумели сохранить в составе самого опытного – Егора Яковлева. В среднем уральцы за межсезонье даже окрепли. «Сталевары» соблазнили ведущих защитников «Барыса» и «Северстали» – Валерия Орехова и Илью Хохлова.

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