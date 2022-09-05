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Результаты матчей КХЛ 4 сентября, видеообзоры, турнирная таблица, расписание матчей 5 сентября, итоги

Судейский скандал и огромная потеря «Салавата». Итоги игрового дня КХЛ
Лев Лукин
Итоги игрового дня КХЛ
Комментарии
У «Трактора» большие проблемы, «Автомобилист» идёт без поражений.

4 сентября в разгоняющемся чемпионате КХЛ состоялось пять матчей. Коротко рассказываем об их итогах.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 сентября 2022, воскресенье. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 3
Северсталь
Череповец
1:0 Валк (Эберт, Мэйсек) – 05:59 (5x4)   2:0 Куликов (Хрипунов, Обидин) – 16:07 (5x5)   2:1 Думбадзе (Моисеев) – 17:29 (4x5)   3:1 Гуркин – 29:02 (5x5)   3:2 Вовченко (Пресс, Пилипенко) – 37:53 (5x4)   3:3 Лишка (Морозов, Гераськин) – 48:04 (5x4)   4:3 Мэйсек (Да Коста, Эберт) – 57:39 (5x4)

Первая игра дня в Екатеринбурге оказалась и самой результативной. В первом периоде «Автомобилист», принимавший «Северсталь», забросил череповчанам две шайбы, но умудрился пропустить в меньшинстве. В середине второго отрезка Ефим Гуркин сделал счёт 3:1, а вот затем подопечные Андрея Разина устроили камбэк. Вовченко забил «в раздевалку», а на 49-й минуте Адам Лишка после филигранного розыгрыша большинства уравнял цифры.

Дело шло к овертайму, но под занавес основного времени «Автомобилист» получил возможность сыграть в большинстве и воспользовался ей: Брукс Мэйсек осчастливил екатеринбургских болельщиков и принёс уральскому клубу вторую победу в сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

После матча разгорелся первый судейский скандал сезона. Андрей Разин остался крайне недоволен работой арбитров и, несмотря на солидные штрафы от КХЛ за критику судейства, высказался на пресс-конференции.

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Особенно Разина возмутило то самое удаление, которое «Автомобилист» претворил в победный гол. Вот видео эпизода, в котором две минуты выписали защитнику «Северстали» Никите Хлыстову.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Пожалуй, фол Хлыстова очевиден — игрок «Северстали» откровенно задерживал соперника. Но и Разина можно понять, ведь наставник череповчан делал акцент на том, что в решающие минуты матчей принято давать удаление только за вопиющие нарушения правил, к которым поступок Хлыстова явно не относится.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 сентября 2022, воскресенье. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
0 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Аверин (Сергеев, Шалунов) – 07:40 (5x4)   0:2 Иванов (Аверин, Алексеев) – 14:27 (5x5)   0:3 Елесин (Алексеев, Коршков) – 37:28 (5x5)   0:4 Шалунов (Сергеев, Каюмов) – 53:27 (5x4)

В параллельной игре в Челябинске «Трактор» потерпел безропотное поражение от «Локомотива». Ярославцы уже к 15-й минуте повели 2:0 и отправили на скамейку запасных Эмиля Гарипова, который начал сезон просто отвратительно.

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Выход Сергея Мыльникова «Трактор» не встряхнул. Челябинцы так ни разу и не забили голкиперу железнодорожников Ивану Бочарову, а во второй половине матча пропустили ещё дважды — особенно красивой получилась шайба в исполнении Александра Елесина. Как итог — уверенная победа «Локомотива» 4:0, а у «Трактора» налицо серьёзные проблемы на старте регулярки.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 сентября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
0 : 2
Амур
Хабаровск
0:1 Калетник (Балдаев, Педан) – 01:46 (5x5)   0:2 Шаров – 59:19 (en)

«Куньлунь», удививший очень приличной игрой в матче с «Адмиралом», принимал в Мытищах ещё один дальневосточный клуб — хабаровский «Амур». «Тигры» открыли счёт уже на второй минуте (отличился Калетник), а затем грамотно засушили китайских «драконов», не позволив им ни разу поразить ворота Евгения Аликина.

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Закрепил успех команды Вадима Епанчинцева гол в исполнении Александра Шарова в пустые ворота на последней минуте основного времени.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 сентября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Кугрышев (Цыплаков, Хохлачёв) – 23:56 (5x5)

Ещё более засушливой оказалась встреча в Москве, где «Спартак» принимал «Сибирь». Новосибирцы, приехавшие из Сочи с двумя очками, не смогли подобрать ключи к воротам Патрика Рыбара, а победу красно-белым принёс единственный гол в начале второго периода, который провёл Дмитрий Кугрышев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 сентября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 4
Адмирал
Владивосток
0:1 Гареев (Файзуллин, Шулак) – 12:35 (5x5)   0:2 Чебыкин (Гареев, Лисовец) – 28:16 (5x5)   0:3 Горшков (Файзуллин, Криштоф) – 37:01 (5x4)   1:3 Петьков (Морроу, Галенюк) – 43:52 (4x4)   1:4 Шулак (Криштоф) – 49:21 (5x3)

Во втором матче сезона ХК «Сочи» сумел забить первый гол в этой регулярке, однако других поводов для радости у подопечных Андрея Назарова сегодня не нашлось. «Адмирал» весьма уверенно разобрался с «леопардами», забив три гола в первых двух периодах и быстро ответив на шайбу Петькова в заключительном отрезке голом в большинстве от Шулака. 4:1 — «моряки» набирают первые очки в сезоне, а «Сочи» нужно искать пути выхода из наметившегося кризиса.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Большая потеря «Салавата Юлаева»

Этот день запомнился не только результатами, но и новостью о травме лидера «Салавата Юлаева» Джоша Хо-Сэнга. Канадцу оказывали помощь сразу после матча со СКА, сегодня он сообщил клубной пресс-службе, что доигрывал встречу с травмой, ну а затем выяснилось, что дело очень серьёзное. По информации «Чемпионата», Хо-Сэнг пропустит два-три месяца.

Это, безусловно, огромная потеря для «Салавата». Конечно, канадец ещё не успел стать командообразующим хоккеистом уфимцев, однако его потенциал огромен, и на него в столице Башкирии очень рассчитывали. Сейчас же Хо-Сэнг отправляется на длительное лечение и восстановление, вернётся, судя по всему, только к декабрю, а уфимцы, и без того не располагающие глубиной нападения, остаются без важной атакующей опции.

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Матчи 5 сентября

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2022, понедельник. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2022, понедельник. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Ак Барс
Казань
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2022, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Авангард
Омск
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2022, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
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Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2022, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
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