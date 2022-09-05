Судейский скандал и огромная потеря «Салавата». Итоги игрового дня КХЛ

4 сентября в разгоняющемся чемпионате КХЛ состоялось пять матчей. Коротко рассказываем об их итогах.

Первая игра дня в Екатеринбурге оказалась и самой результативной. В первом периоде «Автомобилист», принимавший «Северсталь», забросил череповчанам две шайбы, но умудрился пропустить в меньшинстве. В середине второго отрезка Ефим Гуркин сделал счёт 3:1, а вот затем подопечные Андрея Разина устроили камбэк. Вовченко забил «в раздевалку», а на 49-й минуте Адам Лишка после филигранного розыгрыша большинства уравнял цифры.

Дело шло к овертайму, но под занавес основного времени «Автомобилист» получил возможность сыграть в большинстве и воспользовался ей: Брукс Мэйсек осчастливил екатеринбургских болельщиков и принёс уральскому клубу вторую победу в сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

После матча разгорелся первый судейский скандал сезона. Андрей Разин остался крайне недоволен работой арбитров и, несмотря на солидные штрафы от КХЛ за критику судейства, высказался на пресс-конференции.

Особенно Разина возмутило то самое удаление, которое «Автомобилист» претворил в победный гол. Вот видео эпизода, в котором две минуты выписали защитнику «Северстали» Никите Хлыстову.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Пожалуй, фол Хлыстова очевиден — игрок «Северстали» откровенно задерживал соперника. Но и Разина можно понять, ведь наставник череповчан делал акцент на том, что в решающие минуты матчей принято давать удаление только за вопиющие нарушения правил, к которым поступок Хлыстова явно не относится.

В параллельной игре в Челябинске «Трактор» потерпел безропотное поражение от «Локомотива». Ярославцы уже к 15-й минуте повели 2:0 и отправили на скамейку запасных Эмиля Гарипова, который начал сезон просто отвратительно.

Выход Сергея Мыльникова «Трактор» не встряхнул. Челябинцы так ни разу и не забили голкиперу железнодорожников Ивану Бочарову, а во второй половине матча пропустили ещё дважды — особенно красивой получилась шайба в исполнении Александра Елесина. Как итог — уверенная победа «Локомотива» 4:0, а у «Трактора» налицо серьёзные проблемы на старте регулярки.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Куньлунь», удививший очень приличной игрой в матче с «Адмиралом», принимал в Мытищах ещё один дальневосточный клуб — хабаровский «Амур». «Тигры» открыли счёт уже на второй минуте (отличился Калетник), а затем грамотно засушили китайских «драконов», не позволив им ни разу поразить ворота Евгения Аликина.

Закрепил успех команды Вадима Епанчинцева гол в исполнении Александра Шарова в пустые ворота на последней минуте основного времени.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Ещё более засушливой оказалась встреча в Москве, где «Спартак» принимал «Сибирь». Новосибирцы, приехавшие из Сочи с двумя очками, не смогли подобрать ключи к воротам Патрика Рыбара, а победу красно-белым принёс единственный гол в начале второго периода, который провёл Дмитрий Кугрышев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Во втором матче сезона ХК «Сочи» сумел забить первый гол в этой регулярке, однако других поводов для радости у подопечных Андрея Назарова сегодня не нашлось. «Адмирал» весьма уверенно разобрался с «леопардами», забив три гола в первых двух периодах и быстро ответив на шайбу Петькова в заключительном отрезке голом в большинстве от Шулака. 4:1 — «моряки» набирают первые очки в сезоне, а «Сочи» нужно искать пути выхода из наметившегося кризиса.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Большая потеря «Салавата Юлаева»

Этот день запомнился не только результатами, но и новостью о травме лидера «Салавата Юлаева» Джоша Хо-Сэнга. Канадцу оказывали помощь сразу после матча со СКА, сегодня он сообщил клубной пресс-службе, что доигрывал встречу с травмой, ну а затем выяснилось, что дело очень серьёзное. По информации «Чемпионата», Хо-Сэнг пропустит два-три месяца.

Это, безусловно, огромная потеря для «Салавата». Конечно, канадец ещё не успел стать командообразующим хоккеистом уфимцев, однако его потенциал огромен, и на него в столице Башкирии очень рассчитывали. Сейчас же Хо-Сэнг отправляется на длительное лечение и восстановление, вернётся, судя по всему, только к декабрю, а уфимцы, и без того не располагающие глубиной нападения, остаются без важной атакующей опции.

Матчи 5 сентября