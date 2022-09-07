«Солдат» Федотов сыграет в КХЛ уже в этом сезоне? Что стоит за главным слухом дня

Что произошло?

Последнее упоминание в прессе о ситуации, в которой оказался призванный в армию известный российский голкипер Иван Федотов, было датировано 11 августа 2022 года. Около месяца назад стало известно, что предварительное судебное заседание по делу Федотова назначено на 20 сентября. Соответствующая информация появилась на сайте Всеволжского суда Ленинградской области.

Истцом является призывная комиссия Санкт-Петербурга, а ответчиком — сам Иван. 25-летний российский голкипер в мае 2022 года подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз». В начале июля Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от прохождения службы в армии. Затем он был отправлен в Архангельскую область для прохождения военной службы.

С тех пор различные эксперты наперебой высказывали различные точки зрения об истинных причинах призыва голкипера, но официальной информации о дальнейшей судьбе Федотова было совсем мало. Казалось, что до 20-х чисел сентября история уже не получит нового развития. Но неожиданно для многих сегодня, 7 сентября, ведущие журналисты издания «Спорт-экспресс» взорвали молнию, сообщив о заключении Федотовым трёхлетнего контракта с ЦСКА. Также коллеги сообщили, что вслед за подписанием контракта может произойти обмен голкипера в другой клуб лиги.

Реакция президента ЦСКА

Президент ЦСКА Игорь Есмантович моментально опроверг слухи, появившиеся в СМИ, о том, что армейский клуб может заключить или уже заключил контракт с Иваном Федотовым.

«Никаких юридических норм и правовых актов для того, чтобы ЦСКА подписал контракт с военнослужащим Иваном Федотовым, на сегодняшний день не существует. А репортёрам, которые распространяют слухи и пиарятся для того, чтобы Иван Федотов находился в информационном поле, должно быть стыдно при вбрасывании этой информации», — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Чуть позже с официальным заявлением выступила и пресс-служба армейского клуба, попросив прекратить спекуляции на данной теме.

«Руководитель клуба не встречался с Иваном Федотовым, так как он служит в рядах Вооружённых сил Российской Федерации. Соответственно, никакого обсуждения не было, никакого контракта не существует. Хотелось бы обратиться к журналистам, которые бессовестно и безграмотно пытаются пиариться на этом, и попросить прекратить подобные спекуляции», — говорится в заявлении в официальном телеграм-канале армейского клуба.

Позиция КХЛ

Ещё спустя некоторое время стала известная и позиция Континентальной хоккейной лиги по этому вопросу. КХЛ не получала документов на регистрацию контракта вратаря Ивана Федотова или запросы по возможности заключения соглашения с ним. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе лиги.

«Права в КХЛ на вратаря Ивана Федотова принадлежат ЦСКА. На данный момент в лигу не поступали документы на регистрацию контракта с хоккеистом или запросы по возможности заключения контракта с Федотовым», — сказано в заявлении КХЛ.

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Юридические нюансы истории

Таким образом, на данный момент совершенно точно можно констатировать, что официально подписанного контракта между Федотовым и армейским клубом быть никак не может. Более того, не надо забывать о том, что вообще-то на руках у российского голкипера уже есть подписанный контракт – с клубом НХЛ «Филадельфией». И в стане «лётчиков» ещё не приняли никакого решения о дальнейшем статусе соглашения.

Федотов подписал контракт с «Филадельфией» до 1 июня, поэтому его договор в НХЛ зарегистрирован. «Филадельфия» наверняка сделает всё, чтобы не потерять перспективного вратаря. Права «Флайерз» на Федотова будут действовать и в 2023 году. Так что сейчас, судя по всему, в клубе НХЛ заморозят контракт Ивана на год, поставив его в список «defected».

И если в следующем сезоне Федотов сыграет за ЦСКА, которому сейчас принадлежат права на вратаря в лиге, или любой другой российский клуб в случае обмена, то может возникнуть большой международный конфликт. Пойдут ли КХЛ и ФХР ради одного хоккеиста на грандиозный контракт с НХЛ в тот самый момент, когда за океаном решают вопрос об участии сборной России в Кубке мира 2024 года – большой вопрос.

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Что будет дальше?

В ближайшие полторы недели вряд ли стоит ждать какого-либо прояснения ситуации. Только 20 сентября состоится предварительное судебное заседание по делу Федотова, после которого в этой истории многое станет ясно. А до этого времени спекуляции о контрактной судьбе российского голкипера являются не более чем гаданием на кофейной гуще.