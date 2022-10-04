Сюжет из Голливуда. «Динамо» украло победу за секунду до сирены. Итоги игрового дня КХЛ

3 октября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось три матча. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших матчах.
Московское «Динамо» приехало в Мытищи на гостевой матч с «Куньлунь Ред Стар» (3:2 Б) спустя сутки после валидольной домашней победы над «Северсталью» (4:3). Накануне главным героем в команде Алексея Кудашова стал самый техничный игрок бело-голубых Дмитрий Рашевский, оформивший дубль и ставший автором победной шайбы в ворота Владислава Подъяпольского. На следующий день 96-й номер снова сыграл главную партию в столичной команде.
Основные события на льду «Арены-Мытищи» развернулись в третьем периоде, в течение которого динамовцы дважды выходили вперёд, а хозяевам дважды восстанавливали равновесие в счёте. В результате судьбу встречи решил овертайм, в котором ближе к победе изначально были подопечные Грега Айрленда. Забросивший в основное время очень красивую шайбу Джордан Уил полез на пятак за дублем, но не рассчитал траекторию, влетел во вратаря и оставил «Динамо» в меньшинстве.
«Драконы» капитально навалились на ворота Константина Волкова, устроив отчаянный штурм его владений, и едва не вырвали волевую победу, но за шесть секунд до конца овертайма белорусский защитник гостей Кирилл Готовец сумел подхватить шайбу и совершить сольный забег к чужим воротам. Преследовавший его защитник «Куньлуня» в отчаянном падении снёс Готовца ценой буллита, который блестяще и исполнил Рашевский. В момент фола игрока хозяев до завершения овертайма оставалась всего одна секунда. Невероятный сюжет матча, оказавшийся счастливым для подопечных Кудашова, одержавших шестую победу подряд. Голкиперу хозяев Мэтту Джурасику оставалось только в разочаровании бить клюшкой о лёд.
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Минское «Динамо» перед гостевой встречей с «Торпедо» имело в своём активе четырёхматчевую серию поражений. И в Нижнем Новгороде команда Крэйга Вудрофта была очень близка к тому, чтобы потерпеть пятую неудачу подряд. Павел Варфоломеев вывел «Динамо» вперёд в первом периоде, но во втором отрезке белорусов подвела игровая дисциплина.
«Зубры» стали часто нарушать правила, чем с лихвой и воспользовались подопечные Игоря Ларионова. Точные броски Максима Федотова и Дениса Яна при игре в большинстве помогли хозяевам не только отыграться, но и самим выйти вперёд. Однако последнее слово осталось за североамериканцами из «Динамо» – Седрик Пакетт перевёл игру в овертайм, а там победу минчанам принёс Джозеф Душак, забросивший первую шайбу за карьеру в КХЛ.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
Примечательно, что и центральный матч игрового дня, который прошёл в Москве, завершился не только с тем же счётом, что и две вышеразобранные встречи, но и с тем же результатом – 3:2 в овертайме в пользу гостей. СКА в столице России сумел отыграться с 0:2 и добыть выездную победу в принципиальной встрече с ЦСКА.
Питерцы отыграли первую шайбу на 39-й минуте, отличился Даниил Пыленков. Марат Хайруллин сравнял счёт в третьем периоде на 56-й минуте. В овертайме главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров фирменным образом заменил вратаря на четвёртого полевого игрока, но в этот раз его команда пропустила шайбу в пустые ворота после броска Максима Грошева.
Это поражение стало пятым в шести последних матчах для московского клуба. На этом отрезке ЦСКА выиграл у «Спартака» в овертайме со счётом 3:2. На данный момент ЦСКА занимает восьмое место в таблице Западной конференции, набрав 15 очков в 13 играх.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
Расписание на 4 октября:
- 3 октября 2022
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23:50
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23:35
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23:32
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19:59
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