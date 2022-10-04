Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчи КХЛ 3 октября, видеообзоры, турнирная таблица, расписание матчей 4 октября

Сюжет из Голливуда. «Динамо» украло победу за секунду до сирены. Итоги игрового дня КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчи КХЛ 3 октября
Комментарии
Сергея Фёдорова подловили на его коронном приёме, а все три матча в российской лиге завершились с одинаковым результатом.

3 октября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось три матча. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших матчах.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2022, понедельник. 19:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 3
ОТ
Динамо М
Москва
0:1 Миронов (О'Делл, Уил) – 44:39 (5x5)   1:1 Ип (Фу, Лесли) – 54:00 (5x4)   1:2 Уил (Миронов, О'Делл) – 54:49 (5x5)   2:2 Вуд (Лесли, Фу) – 58:03 (6x5)   2:3 Рашевский – 64:59 (бул)

Московское «Динамо» приехало в Мытищи на гостевой матч с «Куньлунь Ред Стар» (3:2 Б) спустя сутки после валидольной домашней победы над «Северсталью» (4:3). Накануне главным героем в команде Алексея Кудашова стал самый техничный игрок бело-голубых Дмитрий Рашевский, оформивший дубль и ставший автором победной шайбы в ворота Владислава Подъяпольского. На следующий день 96-й номер снова сыграл главную партию в столичной команде.

Основные события на льду «Арены-Мытищи» развернулись в третьем периоде, в течение которого динамовцы дважды выходили вперёд, а хозяевам дважды восстанавливали равновесие в счёте. В результате судьбу встречи решил овертайм, в котором ближе к победе изначально были подопечные Грега Айрленда. Забросивший в основное время очень красивую шайбу Джордан Уил полез на пятак за дублем, но не рассчитал траекторию, влетел во вратаря и оставил «Динамо» в меньшинстве.

«Драконы» капитально навалились на ворота Константина Волкова, устроив отчаянный штурм его владений, и едва не вырвали волевую победу, но за шесть секунд до конца овертайма белорусский защитник гостей Кирилл Готовец сумел подхватить шайбу и совершить сольный забег к чужим воротам. Преследовавший его защитник «Куньлуня» в отчаянном падении снёс Готовца ценой буллита, который блестяще и исполнил Рашевский. В момент фола игрока хозяев до завершения овертайма оставалась всего одна секунда. Невероятный сюжет матча, оказавшийся счастливым для подопечных Кудашова, одержавших шестую победу подряд. Голкиперу хозяев Мэтту Джурасику оставалось только в разочаровании бить клюшкой о лёд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Новость по теме
Дмитрий Рашевский рассказал, как принёс победу «Динамо» за секунду до конца овертайма
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2022, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
2 : 3
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Варфоломеев (Мосалёв, Сапего) – 14:29 (5x5)   1:1 Федотов (Коваленко) – 22:20 (4x3)   2:1 Ян (Агостино, Федотов) – 35:00 (5x3)   2:2 Пакетт – 50:01 (5x5)   2:3 Душак (Алистров, Пакетт) – 61:15 (3x3)

Минское «Динамо» перед гостевой встречей с «Торпедо» имело в своём активе четырёхматчевую серию поражений. И в Нижнем Новгороде команда Крэйга Вудрофта была очень близка к тому, чтобы потерпеть пятую неудачу подряд. Павел Варфоломеев вывел «Динамо» вперёд в первом периоде, но во втором отрезке белорусов подвела игровая дисциплина.

«Зубры» стали часто нарушать правила, чем с лихвой и воспользовались подопечные Игоря Ларионова. Точные броски Максима Федотова и Дениса Яна при игре в большинстве помогли хозяевам не только отыграться, но и самим выйти вперёд. Однако последнее слово осталось за североамериканцами из «Динамо» – Седрик Пакетт перевёл игру в овертайм, а там победу минчанам принёс Джозеф Душак, забросивший первую шайбу за карьеру в КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2022, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Окулов (Плотников, Нестеров) – 07:53 (5x4)   2:0 Нестеров (Окулов) – 26:15 (5x4)   2:1 Пыленков (Педан) – 39:29 (5x5)   2:2 Хайруллин (Жафяров, Пыленков) – 55:32 (5x5)   2:3 Грошев – 62:33 (en)

Примечательно, что и центральный матч игрового дня, который прошёл в Москве, завершился не только с тем же счётом, что и две вышеразобранные встречи, но и с тем же результатом – 3:2 в овертайме в пользу гостей. СКА в столице России сумел отыграться с 0:2 и добыть выездную победу в принципиальной встрече с ЦСКА.

Питерцы отыграли первую шайбу на 39-й минуте, отличился Даниил Пыленков. Марат Хайруллин сравнял счёт в третьем периоде на 56-й минуте. В овертайме главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров фирменным образом заменил вратаря на четвёртого полевого игрока, но в этот раз его команда пропустила шайбу в пустые ворота после броска Максима Грошева.

Это поражение стало пятым в шести последних матчах для московского клуба. На этом отрезке ЦСКА выиграл у «Спартака» в овертайме со счётом 3:2. На данный момент ЦСКА занимает восьмое место в таблице Западной конференции, набрав 15 очков в 13 играх.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Питерская машина не прощает ошибок! СКА наказал ЦСКА за фирменную хитрость в овертайме Питерская машина не прощает ошибок! СКА наказал ЦСКА за фирменную хитрость в овертайме

Расписание на 4 октября:

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 октября 2022, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 октября 2022, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Локомотив
Ярославль
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 октября 2022, вторник. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 октября 2022, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Авангард
Омск
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 октября 2022, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 октября 2022, вторник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 октября 2022, вторник. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
Северсталь
Череповец
 Купить билет
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022