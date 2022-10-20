«Ак Барс» спасся и победил в овертайме, «Авангард» продолжает лететь вниз. Итоги дня КХЛ

19 октября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось четыре матча. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших матчах.
К середине третьей недели второго месяца регулярного чемпионата КХЛ в российской лиге произошла всего одна отставка. Должность главного тренера в «Авангарде» потерял Дмитрий Рябыкин, моментально вошедший в тренерский штаб Ильи Воробьёва в «Металлурге». В свою очередь, Рябыкина в «ястребах» сменил Михаил Кравец, получивший в омском клубе приставку исполняющего обязанности.
Вот только перемены на тренерском мостике на данный момент не принесли «Авангарду» никакого позитивного результата. После уверенной победы над главным аутсайдером Восточной конференции «Амуром» (4:1) «ястребы» сначала проиграли «Адмиралу» (3:4 Б), а затем не смогли набрать ни одного очка в игре с «Магниткой» (4:7). Двухматчевая серия поражений снова выкинула недавнего обладателя Кубка Гагарина за пределы виртуальной зоны плей-офф.
И очередной матч снова не принёс омским болельщикам положительных эмоций. Судьбу гостевой встречи с «Трактором» решил единственный точный бросок, автором которого стал нападающий хозяев Максим Шабанов. В оставшееся время гости ничего сверхопасного у ворот Ильи Проскурякова не создали, даже заменив вратаря на шестого полевого игрока. Победа позволила «Трактору» вернуться в зону плей-офф, тогда как «ястребы» потерпели третью неудачу подряд. С такими результатами вряд ли кто-то удивится, если вторая отставка нынешнего сезона произойдёт в том же клубе, что и первая.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
Ещё более неудачную серию перед игровым днём в своём активе имел «Ак Барс». К домашнему матчу с «Магниткой» команда Олега Знарка подошла с шестью поражениями подряд, чего ранее никогда не происходило с казанским клубом в КХЛ. В среду удача наконец повернулась лицом к «Ак Барсу».
В основное время команды не смогли выявить победителя, и исход встречи решился в овертайме. В дополнительной пятиминутке заканчивать игру мог защитник гостей Алексей Маклюков, но его бросок из убойной позиции парировал голкипер хозяев Амир Мифтахов. А следом голкипер «Магнитки» Эдди Паскуале допустил грубую ошибку, запустив совсем не опасный бросок от синей линии в исполнении Кристиана Хенкеля.
Таким образом, команда Знарка прервала серию из шести поражений подряд. На данный момент «Ак Барс» занимает пятое место в таблице Восточной конференции КХЛ. На счету команды 22 очка после 19 игр. Для гостей дополнительной неприятностью стала травма Андрея Чибисова, который вот в этом эпизоде угодил под жёсткий силовой приём от Александра Радулова.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
В Санкт-Петербурге состоялся матч с участием лидеров Западной и Восточной конференций КХЛ. В дуэли лидеров регулярного чемпионата сильнее преуспели хоккеисты СКА, одержавшие победу над «Автомобилистом» со счётом 3:1. Для команды Романа Ротенберга эта победа стала девятой в 10 последних играх.
На третьей минуте Александр Никишин забросил первую шайбу в матче и вывел СКА вперёд. На 13-й минуте Патрис Кормье сравнял счёт. На 24-й минуте Дмитрий Яшкин во второй раз поразил ворота екатеринбургской команды. На 51-й минуте Михаил Воробьёв, реализовав большинство, забил третий гол СКА.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
ЦСКА выиграл шестой матч подряд в нынешней регулярке, на домашнем льду наконец-то сумев нанести поражение «Куньлунь Ред Стар». Примечательно, что ЦСКА удалось обыграть китайский клуб впервые в этом сезоне. В двух первых матчах команд победу одержал «Куньлунь» (2:1 ОТ, 5:4 Б) – с третьей попытки победили армейцы.
На 17-й минуте Антон Слепышев, реализовав численное большинство, вывел ЦСКА вперёд. На 36-й минуте Даррен Диц поразил ворота соперника при игре «пять на четыре». На 45-й минуте защитник оформил дубль. Через 23 секунды Ярослав Дыбленко с передачи Антона Слепышева забил четвёртый гол. На 56-й минуте Девин Броссо отыграл одну шайбу. Точку в матче поставил Владислав Каменев, поразивший пустые ворота.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
Расписание на 20 октября:
- 19 октября 2022
-
23:55
-
23:42
-
23:29
-
23:22
-
23:06
-
22:57
-
22:51
-
22:48
-
22:45
-
22:39
-
22:35
-
22:29
-
22:20
-
21:56
-
21:52
-
21:48
-
21:33
-
21:28
-
20:43
-
20:08
-
19:58
-
19:29
-
19:04
-
18:58
-
18:36
-
18:17
-
17:55
-
17:34
-
17:20
-
16:50
-
16:42
-
16:10
-
15:28
-
15:07
-
14:56