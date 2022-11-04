Фантастический гол года и неприличный жест тренера «Сибири». Итоги дня КХЛ

3 ноября в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялись шесть матчей. Коротко рассказываем, что происходило в каждом из них.

«Авангард» второй раз по ходу регулярного чемпионата принимал в Омске «Сибирь». Как и в предыдущий раз, встреча географических соседей и принципиальных соперников получилась чрезвычайно упорной. «Ястребы» уступали в счёте и после первого, и после второго периодов. Решающую роль в итоговом успехе омичей сыграли американские легионеры и большинство. Алекс Бродхёрст и Рид Буше по разу использовали лишнего. Буше также забросил при расстановке 5х5 и заработал сравнения с одним известным хоккеистом.

Параллели нельзя назвать безосновательными. Благодаря дублю в сибирском дерби Буше сравнялся с Хайруллиным и Мэйсеком в списке лучших снайперов сезона КХЛ. У всех троих игроков на данный момент по 14 голов.



В концовке матча отличился и главный тренер «Сибири». Андрей Мартемьянов настолько был не согласен с удалением Шенфельда в овертайме, что забыл все рамки приличия. К сожалению для Мартемьянова, его несдержанность попала на видео и разлетелась по всему интернету.

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Николай Елисеев оказался результативнее всего «Барыса». Нападающий «Адмирала» забросил три шайбы в ворота Юлиуса Гудачека. Латвийский легионер дальневосточников в одном случае реализовал большинство, а ещё дважды отличился в равных составах. Дважды форварду ассистировал Михал Криштоф. Любопытно, что «моряки», в отличие от «барсов», до последнего оставались включёнными в игру. Лучшее тому подтверждение — великолепный гол Александра Горшкова за пять секунд до финальной сирены. Форвард, который летом оказался не нужен «Авангарду», совершил обманный манёвр на скорости и нанёс филигранный бросок.

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«Автомобилисту» пришлось попотеть в матче с предпоследней командой Восточной конференции — «Амуром». Хабаровчане отлично начали встречу: арендованный у «Локомотива» Ярослав Лихачёв записал в свой актив девятую шайбу в регулярном сезоне. На выпад 21-летнего форварда уральцы ответили дуплетом: друг за другом отличились Анатолий Голышев и Брукс Мэйсек. Причём фантастическая шайба россиянина, вероятно, уже стала главным претендентом на гол года как минимум в нашей лиге.

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На экваторе игры Иван Николишин восстановил равенство на табло, однако третья двадцатиминутка осталась за «Автомобилистом». Голышев оформил дубль, и на этот раз минимального преимущества хватило его команде, чтобы довести дело до победы. Точку в матче поставил Патрис Кормье, поразивший пустые ворота.

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«Ак Барс» после поражения от ЦСКА одержал волевую победу в «зелёном дерби». Почти 35 минут основного времени соперники провели без заброшенных шайб, пока Даниил Алалыкин не открыл счёт. Казанцы спаслись ближе ко второй половине третьего периода благодаря голу 18-летнего Никиты Евсеева.

С особенной заряженностью подопечные Олега Знарка вышли и на серию послематчевых буллитов. Вратарь Тимур Билялов оказался непробиваем, а Александр Радулов и Станислав Галиев свои попытки реализовали.

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ЦСКА не справился с давлением «Нефтехимика». Москвичи имели все шансы, чтобы забрать два очка из Нижнекамска. Дважды по ходу первой половины матча команда Сергея Фёдорова выходила вперёд. Однако всякий раз «Нефтехимик» догонял оппонента, причём довольно оперативно. Например, между первыми голами соперников в матче прошло всего 16 секунд. После 22-й минуты зрители не увидели голов. А затем настал овертайм, и Сергей Фёдоров снял вратаря. К 30-й секунде дополнительного времени Кирилл Воробьёв уже поразил ворота и принёс «Нефтехимику» победу. Так закончилась 11-матчевая победная серия ЦСКА.

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«Локомотив» удивительно буднично расправился с «Магниткой». Ярославцы воспользовались недисциплинированностью соперника и дважды реализовали большинство. К экватору встречи железнодорожники уже вели со счётом 3:0, а затем довольно грамотно сыграли на удержание. В результате магнитогорская атака разжилась только одним голом — в исполнении недавно восстановившегося от травмы Андрея Чибисова. Окончательный результат оформил Александр Полунин — вслед за Буше и Голышевым он тоже оформил дубль.

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Матчи 4 ноября