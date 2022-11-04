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Состав молодёжной сборной на турнир «Кубок Будущего», разбор игроков, кто станет будущей звездой хоккея

Будущие звёзды нашего хоккея. Кто есть кто в молодёжной сборной России новой сборки
Егор Торишный
Состав сборной на «Кубок Будущего». Анализ
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Разбираем состав России U20, собранный на турнир «Кубок Будущего».

В конце октября Федерация хоккея России на официальном сайте объявила состав молодёжной сборной на турнире «Кубок Будущего», который состоится в Санкт-Петербурге. Соревнование стартует 13 ноября и подойдёт к завершению через три дня — 16 ноября. В национальную команду вызваны 25 хоккеистов: трое голкиперов, 10 защитников и 12 нападающих. Разбираем, кто попал в состав сборной России, которую на турнире в Петербурге будет возглавлять Владимир Филатов.

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Стал известен состав молодёжной сборной России на турнир «Кубок Будущего»

Вратари

Сергей Иванов
18 лет
Клуб: «СКА-Нева»

Уроженец города Чернушка (Пермский край). В хоккей попал через школу тюменского «Газовика», а в 14 лет перебрался в магнитогорский «Металлург». После победы на юношеских Олимпийских играх в 2020 году перешёл в систему СКА, где выступает по сей день.

В сезоне-2020/2021 вместе со сборной России U18 завоевал серебряные медали юниорского чемпионата мира и вошёл в символическую сборную турнира. В этот же год вместе со сверстниками стал обладателем Кубка Глинки/Гретцки.

В минувшем сезоне вместе с ХК «СКА-1946» завоевал Кубок Харламова, став лучшим вратарём плей-офф по проценту отражённых бросков и коэффициенту надёжности. На данный момент сыграл в общей сложности в восьми матчах в трёх командах системы СКА.

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Илья Набоков
19 лет
Клуб: «Стальные Лисы»

Молодой вратарь из системы «Металлурга» пусть и не является родственником Евгения Набокова, но признавался, что равняется на своего титулованного однофамильца. Ещё в конце предыдущего сезона Илья получил вызов в молодёжную сборную — сначала на Liga Stavok St. Petersburg Cup, а затем на Кубок Чёрного моря в Сочи. И если в Санкт-Петербурге магнитогорцу выйти на лёд не довелось, то в столице Олимпиады-2014 он сыграл три матча и стал лучшим вратарём турнира. Следующий раз свитер сборной Набоков примерил также в Сочи — в составе сборной «молодых звёзд» выступив на турнире Sochi Hockey Open, где провёл два матча — с хозяевами турнира (6:1) и петербургским СКА (1:5).

Сергей Мурашов
18 лет
Клуб: «Локо»

Вырос в системе «Локомотива», в воротах играет с восьми лет. Праворукий, очень уверенный в себе голкипер. Получив шанс закрепиться в основе, с ходу, в том же сезоне, становился первым номером обеих молодёжных команд ярославской вертикали — сначала «Локо-76», потом «Локо».

Летние сборы прошёл в составе взрослого «Локомотива». Из трёх вратарей, вызванных в состав молодёжной сборной, именно у Мурашова самая богатая игровая практика.

Международный опыт – выступления в составе юниорской команды, которая блестяще выиграла Олимпиаду-2020. На том турнире Мурашов подменял своего нынешнего партнёра Иванова и провёл полторы игры, не пропустив ни разу.

Защитники

Всеволод Альметкин
19 лет
Клуб: «Барс»

Родился в Нижнекамске, где и начал заниматься хоккеем, в 12 лет перебрался в Казань. В 16 дебютировал в МХЛ в составе «Ирбиса», за который отыграл три года. В августе минувшего сезона попал в страшную аварию, но, несмотря на пять переломов и сотрясение, справился со всеми трудностями, вернулся в хоккей и провёл один из лучших сезонов, особенно в плей-офф Кубка Харламова.

Альметкин стал лучшим бомбардиром среди защитников своей команды и заблокировал наибольшее число бросков. Более того, он обновил рекорд лиги, забив самый быстрый гол в истории овертаймов плей-офф МХЛ – на 15-й секунде дополнительного времени. Но самое главное – эта шайба принесла победу «Ирбису» в решающем матче противостояния с «Чайкой» в 1/4 финала. В сезоне-2022/2023 Всеволод дебютировал в ВХЛ за «Барс».

Артём Барабоша
18 лет
Клуб: «Красная Армия»

Уроженец Омска, в 11 лет Барабоша перешёл в школу ЦСКА, где быстро стал одним из лидеров команды. В августе 2021 года Артём вместе с юниорской сборной России стал победителем Кубка Глинки/Гретцки, в ноябре — бронзовым призёром юношеского Олимпийского фестиваля, а минувшей весной вместе с «Красной Армией» дошёл до финала Кубка Харламова, где армейцы уступили петербургским одноклубникам. После этого получил вызов в молодёжную сборную на Liga Stavok St. Petersburg Open, где сыграл против национальной сборной. В этом сезоне Артём — один из лидеров «Красной Армии» и даже выводил команду на лёд в качестве капитана.

Арсений Коромыслов
19 лет
Клуб: СКА

Воспитанник московской хоккейной школы «Белые медведи», в 2018 году принял решение продолжать хоккейное образование в системе петербургского СКА. Именно ему принадлежит один из армейских рекордов: умный и мобильный игрок обороны дебютировал за основной состав СКА в 16 лет. Это сделало его самым молодым хоккеистом клуба, сыгравшим в КХЛ.

Арсений Коромыслов

Арсений Коромыслов

Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

Достижения в системе клуба на этом не закончились. В Молодёжной хоккейной лиге Арсений выступал за команды «СКА-Варяги» и «СКА-1946». В составе «сорок шестых» он стал обладателем Кубка Харламова образца 2022 года. Коромыслов далеко не новичок в составе сборной России. Он — серебряный призёр ЮЧМ-2021.

Михаил Березовский
19 лет
Клуб: «СКА-1946»

Михаил получал хоккейное образование в школе московского ЦСКА, но судьба привела его в состав других армейцев — с берегов Невы. Мобильный защитник не отличается бомбардирскими навыками, однако уделяет пристальное внимание своим непосредственным обязанностям.

Помимо самоотверженной игры, следует отметить ассистентские умения Михаила: на всех уровнях в системе юниорских сборных России, а также в МХЛ он отличался способностью находить партнёров лазерными пасами.

Владислав Сапунов
18 лет
Клуб: «СКА-1946»

Сапунов — один из наиболее титулованных игроков линии обороны в нынешнем созыве молодёжки. К 18 годам уроженец Воронежа – завсегдатай сборных России и успел выиграть с ними золото юношеской Олимпиады, Кубка Глинки/Гретцки и Кубка Вызова, серебро ЮЧМ, а с молодёжкой «Динамо» — Кубок Харламова. Перед самым началом сезона Владислав сменил клубную прописку, перейдя в систему СКА.

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Ярослав Бусыгин
19 лет
Клуб: «Витязь»

Защитник системы «Витязя» идёт по «пути Панарина». Уроженец Коркино Челябинской области успешно выступал по детям за «Трактор», а затем перешёл в подмосковную команду. В прошлом сезоне дебютировал в КХЛ и даже успел набрать очко за результативную передачу. В текущем сезоне провёл в КХЛ уже девять матчей со средним игровым временем более 12 минут. В системе сборных команд выступал на Кубке Черного моря – 2022 и Россию-25 на Sochi Hockey Open.

Арсений Варлаков
19 лет
Клуб: «Югра»

Варлаков начинал в школе «Спутника» из родного города Миасса, но, чтобы расти и развиваться дальше, в 12 лет перебрался в академию «Югры». В 17 лет дебютировал в МХЛ, а уже во второй свой сезон за «Мамонтов Югры» стал лучшим бомбардиром команды среди защитников с наилучшим показателем полезности. Такие успехи не остались незамеченными тренерским штабом основной команды, и с текущего хоккейного года Арсений играет за «Югру» в ВХЛ.

Семён Ибрагимов
19 лет
Клуб: «Капитан» (Ступино)

Габаритный защитник (193 см, 90 кг) начал хоккейный путь в ЦСКА, затем играл за «Янтарь» и «Динамо» и вот уже третий год выступает в МХЛ за «Капитан». В молодёжной сборной, за которую Семён дебютировал в майском Кубке Чёрного моря.

Богдан Крохалев
19 лет
Клуб: «Южный Урал»

Родившись и встав на коньки в Челябинске, Богдан в 14 лет переехал в другой хоккейный центр области — Магнитогорск — и продолжает выступать за команды системы «Магнитки» и по сей день. В сезоне-2021/2022 он даже успел дебютировать в КХЛ за основную команду, но тот матч пока так и остался единственным в его статистике.

Зато 33 очка в 55 матчах регулярного чемпионата МХЛ и ещё пять баллов в девяти встречах Кубка Харламова за «Стальных Лисов» Крохалеву оказалось достаточно, чтобы в мае оказаться вызванным в молодёжку для участия в Liga Stavok St. Petersburg Cup и Кубке Чёрного моря. Как и многие из нынешнего созыва молодёжной сборной, в августе Крохалев выступил за сборную «молодых звёзд» на Sochi Hockey Open в Сочи. А сейчас является одним из ведущих игроков «Южного Урала» в ВХЛ.

Александр Фигурин
19 лет
Клуб: «Омские крылья»

Фигурин — не самый крупный защитник, однако он с лихвой компенсирует недостаток габаритов развитым игровым интеллектом. Помимо атакующих навыков, Александр обладает ценным умением оказываться на льду в нужном месте в нужное время — он блокирует броски, сужает атакующее пространство для соперников и в целом является незаменимым игроком спецбригад своей команды.

В нынешнем сезоне Фигурин делит игровое время между командами ВХЛ и МХЛ в системе омского «Авангарда». Успешная игра хоккеиста на петербургском турнире, без сомнения, приблизит момент дебюта в главной команде Омска на уровне КХЛ.

Ярослав Цулыгин
18 лет
Клуб «Салават Юлаев»

Сын тренера главной уфимской команды Николая Цулыгина. Но про блат в его случае разговоры неуместны. Ярослав с детства рос и развивался в родном городе, прошлый сезон провел в молодёжной команде, где в регулярке набрал солидные для защитника 27 (10+17) очков в 53 матчах.

В этом сезоне пошёл на повышение, дебютировав в главной лиге страны. В 13 матчах выходил в качестве седьмого защитника. Пока играет немного – по 10 минут в среднем за матч, но парню всего 18. Молодёжную сборную он перерастёт только через год. Его старший брат Кирилл, если кто не знает, сейчас играет за «Дизель» в ВХЛ.

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Нападающие

Дмитрий Бучельников
19 лет
Клуб: «СКА-Нева»

Тюменский «Газовик» – «Югра» – челябинский «Трактор» – «Бульдоги» (Санкт-Петербург) – «Варяги» – такой путь проделал уроженец Нижнего Тагила Дмитрий Бучельников в детско-юношеском хоккее, чтобы получить место в системе хоккейного клуба СКА. В питерской молодёжке Дмитрий сразу стал одним из лидеров и по итогам дебютного года получил вызов в юниорскую сборную, с которой завоевал серебряные медали ЮЧМ-2021.

Дмитрий Бучельников

Дмитрий Бучельников

Фото: Смирнов Илья, photo.khl.ru

Следующий год Бучельников провёл ещё плодотворнее, выиграв Кубок Харламова, став одним из лучших бомбардиров и снайперов МХЛ по итогам регулярки. Иными словами, сделал всё, чтобы обратить внимание тренерского штаба СКА. В сезоне-2022/2023 Бучельников получил свой шанс в КХЛ и даже успел забросить дебютную шайбу 28 сентября в матче с «Адмиралом».

Даниил Лазутин
19 лет
Клуб: «СКА-1946»

Сын пятикратный олимпийской чемпионки по лыжам Ларисы Лазутиной начал путь в хоккее в московском «Динамо», Даниил в ноябре 2019 года отправился со сборной России U17 на World Hockey Challenge, откуда вернулся с золотой медалью. С сезона-2020/2021 выступает в системе СКА (был обменян из «Динамо» вместе Минтюковым и Чибриковым на Дмитрия Кагарлицкого), и за это время успел поиграть в МХЛ за «СКА-Варягов» и «СКА-1946», а также в ВХЛ за «СКА-Нева». В прошлом сезоне помог «СКА-1946» впервые в истории выиграть чемпионат МХЛ, а годом ранее завоевал серебро ЮЧМ. Минувшим летом сыграл за Россию-25 на предсезонном турнире Sochi Hockey Open.

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Давид Мамаладзе
19 лет
Клуб: «СКА-Нева»

Уроженец Петербурга начал заниматься хоккеем в родном городе, а в более старшем возрасте играл за «Витязь» в Открытом первенстве Москвы. Выпускной год в детском хоккее провел в системе СКА и дебютировал в МХЛ за «Варягов». В прошлом сезоне выиграл Кубок Харламова за «СКА-1946», а в нынешнем пошёл на повышение – в ВХЛ, где в трёх матчах успел забросить дебютную шайбу за «СКА-Нева».

Матвей Мичков
17 лет
Клуб: «СКА-Нева»

Если вы вдруг не знаете про Мичкова или забыли какой-то из фактов его карьеры, то напомним. Один из самых перспективных российских игроков первые шаги в хоккее сделал в школе пермского «Молота», в девять лет переехал в Ярославль, где играл за «Локо-2004», а два года назад перешёл в СКА. В сентябре 2020-го, забив в первом же матче за «СКА-1946» в МХЛ, стал одним из самых молодых голеадоров в истории лиги. Отметил голом и дебют в главной команде клуба, отличившись в матче предсезонного турнира имени Пучкова в августе 2021-го.

К тому времени в коллекции Матвея уже были международные награды: золото юношеских Олимпийских игр – 2020, серебро ЮЧМ-2021 и титул обладателя Кубка Глинки/Гретцки – 2021. В августе 2022 года был назначен капитаном сборной России-25 на турнире Sochi Hockey Open. А ещё забил самый молодой гол в истории национальной сборной СССР/России – естественно, своим излюбленным приёмом – лакроссом.

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Григорий Осипов
18 лет
Клуб: «СКА-Нева»

Негабаритный, но юркий и техничный форвард родился в Кургане, где играл за детскую команду «Зауралья», а в 11 лет перебрался в Ханты-Мансийск, где дорос до профессиональной команды ВХЛ, но в результате обмена на защитника Арсения Бринкмана и денежную компенсацию теперь выступает в Санкт-Петербурге за «СКА-1946», периодически появляясь в основе команды Всероссийской лиги «СКА-Нева».

Дмитрий Кателевский
19 лет
Клуб: «Барс»

Будущее казанского хоккея – именно так называют Кателевского специалисты и болельщики. Родился в Оренбурге, в три года встал на коньки, а в семь лет начал заниматься хоккеем в школе «Ак Барса», когда вся его семья переехала в Казань. Дебютировал в профессиональном хоккее в 16 лет за «Ирбис», где задержался на год. С сезона-2020/2021 большую часть времени играет в ВХЛ за «Барс», точечно подключаясь к матчам молодёжки.

В этом же году поехал на ЮЧМ в составе самой звёздной юниорской сборной России за последние годы и взял серебро. За «Ак Барс» Кателевский дебютировал два года назад, но пока не смог закрепиться в основном составе, хотя успел отметиться первой шайбой в КХЛ, причём в плей-офф Кубка Гагарина. Кстати, появлялся в заявке на матч КХЛ Дмитрий не только как нападающий, но и как вратарь! Когда из-за антикоронавирусных мер в Финляндии большая часть «Ак Барса» не смогла выйти на лед, Дмитрий пришёл на помощь, благо всё ограничилось раскаткой и в игру вступать не пришлось.

Иван Меховов
19 лет
Клуб: «Барс»

Иван не всегда заметен в завершающей стадии атаки, однако умеет много и усердно трудиться на фабрике производства голов: если нужно сохранить шайбу в чужой зоне, создать пространство для партнёров или сыграть агрессивно при отборе шайбы — смело зовите Ивана.

Воспитанник башкирского хоккея отдаётся игре без остатка, и это хорошо заметно с трибун. В нынешнем сезоне крайний нападающий стал незаменимым игроком казанского «Ирбиса». Меховов регулярно вызывался в состав юниорских сборных России, его навыки и умения хорошо известны тренерскому штабу.

Илья Квочко
18 лет
Клуб: «Стальные Лисы»
Умный центральный нападающий, Квочко обладает редким навыком замедлять игру в нужный момент — ровно до той скорости, которая ему необходима, чтобы предугадывать перемещения соперников.

Помимо способности снабжать партнёров из «Стальных Лис» передачами в решающей стадии атаки, Илья любит и умеет поражать ворота самостоятельно. В нынешнем сезоне игра у Квочко идёт, а турнир в Петербурге — хорошая возможность протестировать свои навыки игрового диспетчера на международном уровне. Ранее, на уровне юниорских сборных, это удавалось ему превосходно.

Иван Климович
19 лет
Клуб: «Сибирь»

Иван – уроженец Новосибирска, но в пять лет оказался в Белгороде, где заканчивал карьеру его отец, чемпион Межнациональной хоккейной лиги 1993 года в составе московского «Динамо» Сергей Климович. Именно в Белгороде Ваня начал заниматься хоккеем, а по возвращении в родной город присоединился к «Сибирским Снайперам», за которых выступает в МХЛ уже третий сезон и в 110 матчах набрал 63 (30+33) очка. В сентябре его уже призывали в главную команду клуба, но, попадая в заявку на матчи КХЛ в качестве «лимитчика», он пока ещё не выходил на лёд. Впрочем, тут вопрос времени, и вызов в молодёжную сборную наверняка это время сократит.

Александр Перевалов
18 лет
Клуб: «Куньлунь Ред Стар»

Талантливый уроженец Междуреченска Кемеровской области не мог остаться незамеченным новокузнецким «Металлургом», где все почти всё детство рвал соперников в клочья, забивая голы пачками. После перехода в ярославский «Локомотив-2004» дело своё продолжил и в более сильном Открытом первенстве Москвы. Затем провёл результативный сезон-2021/2022 в МХЛ за «Локо» –50 (25+25) очков в 42 играх.

В том же сезоне дебютировал в КХЛ, а осенью был отдан в аренду «Куньлуню», где 1 октября соорудил дубль и победный буллит в ворота действующего чемпиона ЦСКА! В систему сборных команд Перевалова тоже вызывают довольно часто. Он – обладатель Кубка Глинки/Гретцки – 2021.

Фёдор Свечков
19 лет
Клуб: «Спартак»

Центральный нападающий вырос в системе «Лады» и с 17 лет даже играл за тольяттинцев в ВХЛ. Однако новый толчок карьере дал переход в СКА. В прошлом сезоне у Свечкова было четыре матча в КХЛ, постоянное место в основе «СКА-Нева» (43 матча, 37 очков), победа в Кубке Харламова со «СКА-1946». Летом вместе с Чибриковым переехал в «Спартак» (в результате большого обмена на защитника Александра Никишина), в нынешнем сезоне провёл в КХЛ девять матчей, сейчас выступает в фарм-клубе красно-белых «Химике».

Фёдор Свечков

Фёдор Свечков

Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

В сборных играет с сезона-2018/2019 – когда юниорская команда победила на Кубке Вызова, в её составе выступали нынешние участники «Кубка Будущего» Сапунов, Лазутин, Меховов, Свечков и Чибриков. На серебряном ЮЧМ-2021 у Свечкова было четыре шайбы и 10 очков. В прошлом сезоне играл за взрослую сборную на Кубке Карьяла и майском Кубке Лиги Ставок, за молодёжную – на прерванном МЧМ-2022.

Герман Точилкин
19 лет
Клуб: «Спартак»

Начал заниматься хоккеем в Орске, в 2013-м перебрался в систему «Ак Барса». Но в профессиональный хоккей заходил всё равно через систему родного клуба: 39 игр в МХЛ-2020/2021 за «Сарматов», 42 матча в ВХЛ-2021/2022 за «Южный Урал». В прошлом сезоне у Точилкина было пять шайб и 11 очков. Он попал в поле зрения штаба сборной России и выступал в турнире молодёжных команд «Кубок Чёрного моря». Летом переехал в систему «Спартака». К КХЛ его пока почти не подпускают (четыре матча со средним ледовым временем три минуты), в основном выступает за «Химик».

Никита Чибриков
19 лет
Клуб: «Спартак»

Чибрикова в упор не замечали в системе «Динамо», он был готов к отъезду в низшие североамериканские лиги. Однако СКА в 2020-м спас карьеру одного из самых талантливых игроков 2003 года рождения. После переезда в Питер у него появились перспективы и возможности развития. Нападающий ими воспользовался, установил несколько рекордов (например, стал автором самого молодого гола команды в КХЛ), а также был одним из лидеров «СКА-1946». Летом стал участником масштабного обмена между СКА и «Спартаком», в нынешнем сезоне провёл 15 матчей в КХЛ, также выступает в ВХЛ за «Химик».

Никита Чибриков

Никита Чибриков

Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

В составе молодёжной сборной именно Чибриков обладает самым большим международным опытом. На серебряном ЮЧМ-2021 был одной из главных звёзд российской команды – четыре шайбы, 13 очков, второй бомбардир после Мичкова. Во взрослой сборной Чибриков дебютировал в 17 лет. В составе главной команды у него девять игр, 9 (2+7) очков, выступления на двух этапах Евротура и майском Кубке Лиги Ставок в Питере. На МЧМ-2021, который не был доигран из-за ковида, Чибриков отдал две результативные передачи.

Семён Синяткин
18 лет
Клуб: «Динамо» Спб

Уроженец Хабаровска в 11 лет сменил «Амур» на систему московского «Динамо», где выступает до сих пор. В сезоне-2020/2021 ярко дебютировал в НМХЛ – 17 шайб, 39 очков. В прошлом сезоне стал одним из лидеров МХК «Динамо» в НМХЛ – 21 гол и 15 передач. А в составе юниорской сборной в августе 2021-го выиграл Кубок Глинки/Гретцки – три шайбы и пять очков в пяти матчах. В мае вызывался на Кубок Чёрного моря. Этой осенью Синяткина потихоньку подпускают к ВХЛ (в основном на предсезонке), а в МХЛ нападающий продолжает играть результативно.

Станислав Яровой
19 лет
Клуб: «Витязь»

Нападающий «Витязя» оказался на виду широкой публики ещё в прошлом сезоне, выступая за молодёжку подмосковной команды. В декабре 2021 года в матче с «Тайфуном» Станислав исполнил буллит, который стал вирусным. Видео момента на YouTube набрало свыше 1,5 миллионов просмотров.

Видео доступно на странице МХЛ в YouTube.

А сам Яровой получил в новом сезоне шанс закрепиться в основе подмосковного клуба. И воспользовался им сполна — в первых 13 матчах сезона Станислав набрал 5 (3+2) очков. Причём все три шайбы получились очень красивыми. И в эту статистику ещё не вошёл победный (и очень красивый) буллит в матче с «Адмиралом» — матче, который стал для Ярового всего лишь вторым в КХЛ. Логично, что один из самых «горячих» молодых игроков страны получил вызов на турнир в Санкт-Петербурге.

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