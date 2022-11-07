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Результаты матчей 6 ноября, видеообзоры, турнирная таблица, расписание матчей 7 ноября

Историческая победа «Адмирала» и царский подарок Знарку. Итоги дня КХЛ
Егор Торишный
Итоги дня КХЛ за 6 ноября
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ХК «Сочи» был близок к первой победе с 4 октября, но всё сломала травма вратаря, а североамериканцы «Авангарда» остановили «Витязь».

6 ноября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось четыре матча. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших встречах.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2022, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Файзуллин (Шулак, Елисеев) – 09:22 (5x4)   2:0 Чебыкин (Саюстов, Горшков) – 16:49 (5x5)   2:1 Джиошвили (Уил, Лилья) – 57:12 (5x4)

Московское «Динамо» самостоятельно вырыло себе яму во Владивостоке, допустив во встрече с «Адмиралом» три нарушения правил в первом периоде. Приморцы предоставленными возможностями использовать лишнего воспользовались с лихвой.

На 10-й минуте счёт в большинстве открыл хоккеист хозяев Данил Файзуллин. На 17-й минуте Николай Чебыкин удвоил преимущество «Адмирала». Шайба Чебыкина формально была заброшена уже при игре в равных составах, но с момента появления на льду оштрафованного игрока гостей до гола прошло всего восемь секунд. Одну шайбу на 58-й минуте отквитал нападающий москвичей Максим Джиошвили. Однако на большее «Динамо» не хватило. «Адмирал» впервые в своей истории победил московское «Динамо» во Владивостоке.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Этот матч стал 522-м для защитника и капитана московской команды Андрея Миронова. Таким образом, Миронов вышел на седьмое место в истории клуба по сыгранным матчам, превзойдя достижение легендарного защитника Виталия Давыдова (521). Клубный рекорд принадлежит Сергею Вышедкевичу (642), следом располагаются Валерий Васильев и Зинэтула Билялетдинов. Далее располагаются Василий Первухин, Александр Мальцев и Алексей Трощинский.

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Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2022, воскресенье. 13:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 1
Витязь
Московская область
1:0 Найт (Ткачёв) – 00:17 (5x5)   1:1 Яремчук (Уилсон, Галузин) – 02:30 (5x5)   2:1 Буше (Береглазов, Ткачёв) – 38:12 (5x4)   3:1 Бродхёрст (Береглазов) – 56:21 (5x5)

Исход матча между «Авангардом» и «Витязем» предопределила сильная игра североамериканских форвардов «ястребов», каждый из которых по разу поразил ворота подмосковной команды. Уже на 17-й секунде матча счёт открыл нападающий хозяев Корбан Найт, после видеопросмотра судьи засчитали этот гол. Однако на третьей минуте Александр Яремчук сравнял счёт.

Омский клуб вновь вышел вперёд лишь на 39-й минуте матча, когда Рид Буше реализовал большинство. На 57-й минуте третью шайбу «Авангарда» забросил Алекс Бродхёрст.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 3
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 А. Радулов (Воронков) – 20:18 (5x5)   0:2 Галимов (Семёнов) – 23:26 (4x5)   1:2 Абросимов – 50:35 (бул)   2:2 Лишка (Морозов, Суворов) – 56:36 (6x4)   2:3 Сафонов (Токранов) – 64:41 (en)

На первой минуте второго периода счёт в матче открыл форвард гостей Александр Радулов с передачи Дмитрия Воронкова. Через три минуты преимущество «Ак Барса» удвоил Артём Галимов с передачи Кирилла Семёнова. На 11-й минуте третьего периода счёт сократил нападающий «Северстали» Руслан Абросимов, реализовавший буллит. На 17-й минуте третьего периода при игре «6 на 4» счёт сравнял форвард хозяев Адам Лишка с передач Егора Морозова и Александра Суворова.

В овертайме главный тренер «Северстали» Андрей Разин пошёл ва-банк, заменив вратаря на четвёртого полевого игрока. Ворота хозяев опустели, чем и воспользовалась команда Олега Знарка – на последней минуте овертайма гол Ильи Сафонова в пустые ворота череповчан принёс «Ак Барсу» победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

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Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2022, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 3
ОТ
ХК Сочи
Сочи
1:0 Меркли (Душак, Мороз) – 06:38 (5x4)   1:1 Авершин (Тянулин) – 35:12 (5x5)   1:2 Бабенко (Ярулин) – 37:02 (5x5)   1:3 Попугаев (Феоктистов) – 44:23 (5x5)   2:3 Мартынов (Душак) – 50:21 (5x5)   3:3 Пинчук (Мартынов, Шинкевич) – 56:39 (5x5)   4:3 Душак (Горбунов, Меркли) – 64:57 (3x3)

Короткий игровой день завершился в Минске, где местное «Динамо» принимало ХК «Сочи». Счёт в первом периоде открыл нападающий хозяев Ник Меркли с передач Джозефа Душака и Вадима Мороза. На 16-й минуте второго периода счёт сравнял Данил Авершин с передачи Артура Тянулина. Через две минуты вывел гостей вперёд Егор Бабенко с передачи Тиграна Ярулина. На пятой минуте третьего периода счёт 3:1 в пользу ХК «Сочи» сделал Никита Попугаев с передачи Никиты Феоктистова.

Ключевой момент матча произошёл в середине периода, когда травмировался голкипер гостей Михаил Бердин. В воротах «Сочи» появился Максим Третьяк, который пропустил после первого же броска по воротам. На 11-й минуте третьего периода сократил отставание в счёте нападающий «Динамо» Игорь Мартынов с передачи Джозефа Душака. На 17-й минуте третьего периода сделал счёт равным Виталий Пинчук с передач Игоря Мартынова и Ильи Шинкевича. В овертайме шайба Джозефа Душака принесла победу минчанам. «Сочи» потерпел 12-е поражение подряд, не сумев прервать неудачную серию, которая длится уже больше месяца – с 4 октября.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

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Расписание на 7 ноября:

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2022, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2022, понедельник. 19:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2022, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Не начался
Спартак
Москва
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2022, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
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