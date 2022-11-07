Историческая победа «Адмирала» и царский подарок Знарку. Итоги дня КХЛ

ХК «Сочи» был близок к первой победе с 4 октября, но всё сломала травма вратаря, а североамериканцы «Авангарда» остановили «Витязь».

6 ноября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось четыре матча. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших встречах.

Московское «Динамо» самостоятельно вырыло себе яму во Владивостоке, допустив во встрече с «Адмиралом» три нарушения правил в первом периоде. Приморцы предоставленными возможностями использовать лишнего воспользовались с лихвой.

На 10-й минуте счёт в большинстве открыл хоккеист хозяев Данил Файзуллин. На 17-й минуте Николай Чебыкин удвоил преимущество «Адмирала». Шайба Чебыкина формально была заброшена уже при игре в равных составах, но с момента появления на льду оштрафованного игрока гостей до гола прошло всего восемь секунд. Одну шайбу на 58-й минуте отквитал нападающий москвичей Максим Джиошвили. Однако на большее «Динамо» не хватило. «Адмирал» впервые в своей истории победил московское «Динамо» во Владивостоке.

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Этот матч стал 522-м для защитника и капитана московской команды Андрея Миронова. Таким образом, Миронов вышел на седьмое место в истории клуба по сыгранным матчам, превзойдя достижение легендарного защитника Виталия Давыдова (521). Клубный рекорд принадлежит Сергею Вышедкевичу (642), следом располагаются Валерий Васильев и Зинэтула Билялетдинов. Далее располагаются Василий Первухин, Александр Мальцев и Алексей Трощинский.

Исход матча между «Авангардом» и «Витязем» предопределила сильная игра североамериканских форвардов «ястребов», каждый из которых по разу поразил ворота подмосковной команды. Уже на 17-й секунде матча счёт открыл нападающий хозяев Корбан Найт, после видеопросмотра судьи засчитали этот гол. Однако на третьей минуте Александр Яремчук сравнял счёт.

Омский клуб вновь вышел вперёд лишь на 39-й минуте матча, когда Рид Буше реализовал большинство. На 57-й минуте третью шайбу «Авангарда» забросил Алекс Бродхёрст.

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На первой минуте второго периода счёт в матче открыл форвард гостей Александр Радулов с передачи Дмитрия Воронкова. Через три минуты преимущество «Ак Барса» удвоил Артём Галимов с передачи Кирилла Семёнова. На 11-й минуте третьего периода счёт сократил нападающий «Северстали» Руслан Абросимов, реализовавший буллит. На 17-й минуте третьего периода при игре «6 на 4» счёт сравнял форвард хозяев Адам Лишка с передач Егора Морозова и Александра Суворова.

В овертайме главный тренер «Северстали» Андрей Разин пошёл ва-банк, заменив вратаря на четвёртого полевого игрока. Ворота хозяев опустели, чем и воспользовалась команда Олега Знарка – на последней минуте овертайма гол Ильи Сафонова в пустые ворота череповчан принёс «Ак Барсу» победу.

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Короткий игровой день завершился в Минске, где местное «Динамо» принимало ХК «Сочи». Счёт в первом периоде открыл нападающий хозяев Ник Меркли с передач Джозефа Душака и Вадима Мороза. На 16-й минуте второго периода счёт сравнял Данил Авершин с передачи Артура Тянулина. Через две минуты вывел гостей вперёд Егор Бабенко с передачи Тиграна Ярулина. На пятой минуте третьего периода счёт 3:1 в пользу ХК «Сочи» сделал Никита Попугаев с передачи Никиты Феоктистова.

Ключевой момент матча произошёл в середине периода, когда травмировался голкипер гостей Михаил Бердин. В воротах «Сочи» появился Максим Третьяк, который пропустил после первого же броска по воротам. На 11-й минуте третьего периода сократил отставание в счёте нападающий «Динамо» Игорь Мартынов с передачи Джозефа Душака. На 17-й минуте третьего периода сделал счёт равным Виталий Пинчук с передач Игоря Мартынова и Ильи Шинкевича. В овертайме шайба Джозефа Душака принесла победу минчанам. «Сочи» потерпел 12-е поражение подряд, не сумев прервать неудачную серию, которая длится уже больше месяца – с 4 октября.

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