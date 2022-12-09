Новый плей-офф и ненавистный лимит. В КХЛ обсудили самые насущные вопросы

Сегодня в Челябинске в преддверии Матча звёзд КХЛ прошло совещание с участием президента КХЛ Алексея Морозова и руководителей клубов. После завершения мероприятия состоялось общение всех присутствующих с представителями СМИ. Рассказываем о самых интересных деталях и нюансах.

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Президент КХЛ рассказал о клубах, которые недотягивают до пола зарплат

Алексей Морозов рассказал о проблемах некоторых клубов с полом зарплат.

«Обсуждали многое, мы придерживаемся того, чтобы поднимать темы, которые волнуют всех, выслушиваем мнение клубов, говорим своё мнение, а затем уже выносим вопрос на голосование.

В этом году 44% улучшение по задержке зарплат игрокам, это хороший показатель, в нынешней экономической ситуации клубы хорошо справляются. На данный момент задолженностей ни у кого нет. Есть два клуба, которые недотягивают до пола зарплат, у них есть время до 27 декабря улучшить ситуацию», – заявил президент КХЛ.

Начисление очков в сезоне-2023/2024

Зашла речь и о системе начисления очков в следующем чемпионате. Сейчас в Континентальной хоккейной лиге действует система, при которой клубам в случае победы в основное (и за пределами основного) времени матча даётся два очка, за поражение — ноль, за поражение в овертайме или серии буллитов — одно.

«Много обсуждается вопрос перехода на трёхочковую систему. Мы высказали доводы за и против, услышали клубы и пришли к мнению, что нынешняя система работает, клубам нравится, поэтому решили ничего в этом направлении не менять», – отметил Морозов.

Совещание руководителей клубов КХЛ Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Изменится ли формат плей-офф?

Ещё один вопрос, вызывавший повышенный интерес, также много обсуждался.

«Сегодня вынесли на обсуждение изменение формата плей-офф. На следующей неделе запустим голосование по клубам. Идея вкратце такова: первый раунд играется внутри конференций, во втором раунде образуется две группы А и Б, в одну попадают команды Запад-1, Восток-4, Запад-3, Восток-2, в другую – Восток-1, Запад-2, Восток-3, Запад-4, и дальше уже из этих групп выходят победители в третий раунд. В третьем раунде могут оказаться и четыре команды Востока, и четыре команды Запада. Кто-то из клубов поддержал, кто-то не решился высказаться, поэтому мы хотим собрать мнение каждого, а затем уже выносить на совет директоров.

Клубы в большинстве своём поддерживают идею изменения формата плей-офф, они не видят экономических и логистических проблем. Даже представители СКА сегодня заявили, что они готовы играть в плей-офф условно с «Адмиралом», — пояснил Морозов.

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Могут ли возникнуть проблемы с легионерами из-за нового лимита?

Кроме того, Морозов высказался о лимите на легионеров и о возможных проблемах с иностранными хоккеистами в лиге.

«Ещё в апреле ФХР подала в Минспорта письмо на изменения лимита. Мы тогда высказали свою позицию, все её знают, что пять легионеров — это оптимально. Приводили доводы, но решение было принято чуть позже. Как вы знаете, Минспорта регулирует лимит во всех соревнованиях на территории России.

Будут ли проблемы из-за изменения лимита с расторжениями контрактов с иностранцами? У нас всего лишь шесть легионеров с контрактами на следующий сезон, и ни один клуб не имеет двух и более легионеров на следующий сезон», – считает руководитель КХЛ.

Перспективы «Лады» по возвращению в КХЛ

«Пока что перспективы «Лады» туманны, мы разговариваем, ведём дорожную карту, большой акцент делается на финансирование, оно должно соответствовать хорошему уровню команд КХЛ как минимум три года. В марте будет Совет директоров, где мы принимаем состав участников. Работаем, по бюджету пока документов нет от «Лады».

От «Югры» пока что никаких заявок не поступало, у нас была практика игры с нечётным количеством клубов», – сказал Морозов.

Алексей Морозов на совещании руководителей клубов КХЛ Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Аренда

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, как обстоят дела с арендой в лиге и о контрмерах после сокращения лимита.

«Вопрос о сокращении заявки клубов поднимался, прорабатывался. Заявку можно сократить, но в клубе ВХЛ, в системе игроки останутся. Аренда? Аренда у нас есть, и она хорошо работает в нынешнем сезоне. Мы давно говорили, чтобы клубы пользовались этим инструментом.

Контрмеры после сокращения лимита? Мы всегда думаем о конкуренции. Здесь должна аренда лучше работать, повторюсь. Мы думаем об этом, но это вопрос не одного дня. Как вы знаете, у нас последний год существует стратегия развития лиги, в 2023 году мы представим новую стратегию. Дайте нам над ней поработать», – добавил Морозов.