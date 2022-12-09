Новый плей-офф и ненавистный лимит. В КХЛ обсудили самые насущные вопросы

Сегодня в Челябинске в преддверии Матча звёзд КХЛ прошло совещание с участием президента КХЛ Алексея Морозова и руководителей клубов. После завершения мероприятия состоялось общение всех присутствующих с представителями СМИ. Рассказываем о самых интересных деталях и нюансах.
Президент КХЛ рассказал о клубах, которые недотягивают до пола зарплат
Алексей Морозов рассказал о проблемах некоторых клубов с полом зарплат.
«Обсуждали многое, мы придерживаемся того, чтобы поднимать темы, которые волнуют всех, выслушиваем мнение клубов, говорим своё мнение, а затем уже выносим вопрос на голосование.
В этом году 44% улучшение по задержке зарплат игрокам, это хороший показатель, в нынешней экономической ситуации клубы хорошо справляются. На данный момент задолженностей ни у кого нет. Есть два клуба, которые недотягивают до пола зарплат, у них есть время до 27 декабря улучшить ситуацию», – заявил президент КХЛ.
Начисление очков в сезоне-2023/2024
Зашла речь и о системе начисления очков в следующем чемпионате. Сейчас в Континентальной хоккейной лиге действует система, при которой клубам в случае победы в основное (и за пределами основного) времени матча даётся два очка, за поражение — ноль, за поражение в овертайме или серии буллитов — одно.
«Много обсуждается вопрос перехода на трёхочковую систему. Мы высказали доводы за и против, услышали клубы и пришли к мнению, что нынешняя система работает, клубам нравится, поэтому решили ничего в этом направлении не менять», – отметил Морозов.
Совещание руководителей клубов КХЛ
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Изменится ли формат плей-офф?
Ещё один вопрос, вызывавший повышенный интерес, также много обсуждался.
«Сегодня вынесли на обсуждение изменение формата плей-офф. На следующей неделе запустим голосование по клубам. Идея вкратце такова: первый раунд играется внутри конференций, во втором раунде образуется две группы А и Б, в одну попадают команды Запад-1, Восток-4, Запад-3, Восток-2, в другую – Восток-1, Запад-2, Восток-3, Запад-4, и дальше уже из этих групп выходят победители в третий раунд. В третьем раунде могут оказаться и четыре команды Востока, и четыре команды Запада. Кто-то из клубов поддержал, кто-то не решился высказаться, поэтому мы хотим собрать мнение каждого, а затем уже выносить на совет директоров.
Клубы в большинстве своём поддерживают идею изменения формата плей-офф, они не видят экономических и логистических проблем. Даже представители СКА сегодня заявили, что они готовы играть в плей-офф условно с «Адмиралом», — пояснил Морозов.
Могут ли возникнуть проблемы с легионерами из-за нового лимита?
Кроме того, Морозов высказался о лимите на легионеров и о возможных проблемах с иностранными хоккеистами в лиге.
«Ещё в апреле ФХР подала в Минспорта письмо на изменения лимита. Мы тогда высказали свою позицию, все её знают, что пять легионеров — это оптимально. Приводили доводы, но решение было принято чуть позже. Как вы знаете, Минспорта регулирует лимит во всех соревнованиях на территории России.
Будут ли проблемы из-за изменения лимита с расторжениями контрактов с иностранцами? У нас всего лишь шесть легионеров с контрактами на следующий сезон, и ни один клуб не имеет двух и более легионеров на следующий сезон», – считает руководитель КХЛ.
Перспективы «Лады» по возвращению в КХЛ
«Пока что перспективы «Лады» туманны, мы разговариваем, ведём дорожную карту, большой акцент делается на финансирование, оно должно соответствовать хорошему уровню команд КХЛ как минимум три года. В марте будет Совет директоров, где мы принимаем состав участников. Работаем, по бюджету пока документов нет от «Лады».
От «Югры» пока что никаких заявок не поступало, у нас была практика игры с нечётным количеством клубов», – сказал Морозов.
Алексей Морозов на совещании руководителей клубов КХЛ
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Аренда
Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, как обстоят дела с арендой в лиге и о контрмерах после сокращения лимита.
«Вопрос о сокращении заявки клубов поднимался, прорабатывался. Заявку можно сократить, но в клубе ВХЛ, в системе игроки останутся. Аренда? Аренда у нас есть, и она хорошо работает в нынешнем сезоне. Мы давно говорили, чтобы клубы пользовались этим инструментом.
Контрмеры после сокращения лимита? Мы всегда думаем о конкуренции. Здесь должна аренда лучше работать, повторюсь. Мы думаем об этом, но это вопрос не одного дня. Как вы знаете, у нас последний год существует стратегия развития лиги, в 2023 году мы представим новую стратегию. Дайте нам над ней поработать», – добавил Морозов.
- 9 декабря 2022
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