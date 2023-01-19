Американцы вырвали победу для «Авангарда». Лиге точно не нужны легионеры? Итоги дня КХЛ

Важный успех «Амура», «Сибирь» делит первое место на Востоке, а «Сочи» едва не провернул грандиозный камбэк.

18 января в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялось пять матчей. Коротко рассказываем о каждом из них.

В Хабаровске состоялся очередной раунд дальневосточного дерби. Уже к восьмой минуте «Амур» и «Адмирал» обменялись голами: на шайбу «тигра» Сергея Дубакина в двойном большинстве ответил «моряк» Николай Чебыкин.

После этого команды повели упорную, равную и долгую борьбу за преимущество, отлично играли голкиперы, но на 41-й минуте Кэмерон Ли всё-таки пробил Никиту Серебрякова, подняв на ноги «Платинум-Арену». После этого «Амур» сумел удержать победный счёт, а за 19 секунд до сирены Владислав Барулин отправил третью шайбу хабаровчан уже в пустые ворота.

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В Новосибирске «Сибирь» принимала «Нефтехимик». До 27-й минуты команды не могли открыть счёт, после чего «волки» вышли вперёд, благодаря шайбе Глеба Семёнова. Впрочем, эта шайба лишь разбудила хозяев: через две с небольшим минуты Никита Ефремов уравнял цифры на табло, на 33-й минуте Владимир Бутузов реализовал большинство, а затем отличился ещё и Алексей Соловьёв.

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Рывок «Сибири» обеспечил ей победу. В третьем периоде «Нефтехимик» перебросал хозяев, но больше не смог пробить Антона Красоткина. Итоговый счёт матча на последней минуте установил Александр Шаров, поразивший пустые ворота.

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В Омске «Авангард» и «Магнитка» выдали крутой раунд Восточной классики. Безголевой первый период сменился двумя шайбами уральцев за 58 секунд второго отрезка: удачными бросками в ближний угол отметились Григорий Дронов и Андрей Чибисов. После этого «Металлург», в принципе, мог решать исход матча тут же, пользуясь расстроенным состоянием «ястребов», но омичи не без помощи фортуны выстояли, а затем Владимир Ткачёв забил важнейший гол «в раздевалку».

В третьем периоде «Авангард» бездарно провёл большинство, зато отыгрался в равных составах. Но только для того, чтобы пропустить в следующей же смене от Анатолия Никонцева. В последние минуты основного времени «Металлург» довольно грамотно играл по счёту и вёл дело к победе, но за 61 секунду до сирены шикарный бросок Рида Буше в расстановке «6 на 5» всё-таки перевёл игру в овертайм. А в дополнительное время «ястребы» вырвали победу благодаря шайбе Алекса Бродхёрста, который отличился после целого калейдоскопа ошибок с обеих сторон.

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В Казани «Ак Барс» и «Салават Юлаев» сыграли ещё одно «зелёное дерби» сезона. Уфимцы повели в середине первого периода благодаря голу Алексея Пустозёрова, после чего хозяева стали планомерно усиливать давление на ворота Андрея Кареева и в конце концов сумели перевернуть игру.

В конце первого периода своей бывшей команде забил Александр Радулов, а в начале третьего отрезка он же ассистировал на голевой бросок Артёму Лукоянову. Поведя в счёте, «Ак Барс» эталонно закрылся, и до самой сирены «Салават» не смог разбить этот казанский панцирь.

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Единственная западная разборка игрового дня состоялась в Балашихе, где «Витязь» принимал ХК «Сочи». Исход этого матча предопределил отрезок с 29-й по 40-ю минуты, в ходе которого хозяева сумели трижды огорчить Михаила Бердина. В третьем периоде «леопарды» бросились отыгрываться, забросили две шайбы с коротким интервалом, но камбэка всё-таки не случилось.

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Расклад в турнирной таблице

«Сибирь» не отпускает «Автомобилист» и лидирует вместе с уральцами на Востоке, имея при этом две «лишние» игры по сравнению с клубом из Екатеринбурга. У «Магнитки» и «Авангарда» равенство очков, подопечные Ильи Воробьёва выше только за счёт большего количества побед в основное время. На пятки омичам и магнитогорцам наступает «Ак Барс», обогнавший в таблице «Салават Юлаев» и впервые с конца октября поднявшийся в топ-5.



«Амур» одержал важную победу над «Адмиралом» и до одного очка сократил отставание от идущего на восьмом месте «Трактора». При этом у «тигров» на один матч меньше, чем у челябинцев. «Нефтехимик» некстати для себя проиграл второй матч кряду в основное время, «Барыс» опустился на последнее место конференции. Впрочем, и у этих двух коллективов сохраняются великолепные шансы на плей-офф.

Матчи 19 января