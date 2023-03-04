ЦСКА сенсационно проиграл, тренер «Сибири» разнёс команду. Итоги дня плей-офф КХЛ

Во всех парах плей-офф счёт 1-1, и сегодня победили даже те, от кого этого многие не ожидали.

4 марта в рамках первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ состоялись четыре матча. Коротко рассказываем о том, как сложился каждый из них.

Если в первом матче серии «Авангард» был втянут в неудобный для себя хоккей, то сейчас у омичей всё-таки получилось компенсировать свою атакующую немощь. Пусть «Сибирь» всё равно не дала развернуться большинству и первому звену омичей, зато это компенсировала самоотдача вторых и третьих звеньев. Шикарный пас на, возможно, ключевой гол в матче отдал бывший игрок «Сибири» Никита Михайлов, ярко сверкнувший в Новосибирске буквально на сезон. Серия переезжает в Новосибирск, где от «Сибири», впрочем, можно ждать совсем другой игры, тем более главный тренер жёстко прошёлся по своим игрокам.

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Две нестабильные, но техничные команды выдали интереснейший матч. «Металлург», в отличие от первого матча в Екатеринбурге, начал менее страстно, но зато открыл счёт и успешно вёл почти до конца матча: при игре «шесть на пять» «Автомобилист» расписал свою классическую комбинацию этого сезона с переводом на Брукса Мэйсека в левый круг вбрасывания. Почти весь первый овертайм инициативой владели хозяева, имевшие три стопроцентных возможности отличиться, но после перерыва шайба после броска Егора Яковлева срикошетила от клюшки Георгия Белоусова в ворота Юхана Маттссона.

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После первого матча с ЦСКА «Северсталь» подтянула в первую очередь игру на вбрасываниях — и после этого команда Андрея Разина уже ничуть не уступала действующим чемпионам, большую часть времени тратя на удержание минимального преимущества. Даже на ступор в третьем периоде, который быстро превратил 1:0 в 1:2, «Северсталь» ответила голом. Весь первый овертайм гостей тащил Александр Самонов, оформивший за матч 52 сейва, а во втором овертайме победный гол забил Никита Гуслистов, автор самого юного русского хет-трика в КХЛ.

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То, что не залетело у «Торпедо» в первом матче серии, зашло уже на первых минутах второго, когда хозяева быстро повели 2:0. Нижегородцы заметно добавили в агрессии, пусть она и не выражалась в силовых: Николай Коваленко грубо пошёл в стык с вратарём Константином Волковым. Команда Ларионова не стала держаться за свои догмы, а перестроилась под соперника и смогла обыграть «Динамо» в его хоккее, выстояв под градом бросков во втором периоде. Даже концовка матча была отмечена стычкой, пусть и родившей лишь четыре штрафные минуты.

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Игры 5 марта