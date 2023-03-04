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Результаты матчей плей-офф КХЛ 4 марта, видеообзоры, расписание матчей плей-офф на 5 марта

ЦСКА сенсационно проиграл, тренер «Сибири» разнёс команду. Итоги дня плей-офф КХЛ
Егор Торишный
Итоги дня плей-офф КХЛ
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Во всех парах плей-офф счёт 1-1, и сегодня победили даже те, от кого этого многие не ожидали.

4 марта в рамках первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ состоялись четыре матча. Коротко рассказываем о том, как сложился каждый из них.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
04 марта 2023, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Пайгин (Михайлов) – 14:32 (5x5)   1:1 Шаров (Пьянов, Бутузов) – 26:45 (5x4)   2:1 Якупов (Толчинский, Чистяков) – 32:39 (5x5)   3:1 Толчинский (Якупов, Бродхёрст) – 36:20 (5x5)   4:1 Дедунов (Жарков) – 49:42 (5x5)

Если в первом матче серии «Авангард» был втянут в неудобный для себя хоккей, то сейчас у омичей всё-таки получилось компенсировать свою атакующую немощь. Пусть «Сибирь» всё равно не дала развернуться большинству и первому звену омичей, зато это компенсировала самоотдача вторых и третьих звеньев. Шикарный пас на, возможно, ключевой гол в матче отдал бывший игрок «Сибири» Никита Михайлов, ярко сверкнувший в Новосибирске буквально на сезон. Серия переезжает в Новосибирск, где от «Сибири», впрочем, можно ждать совсем другой игры, тем более главный тренер жёстко прошёлся по своим игрокам.

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Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
04 марта 2023, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 3
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Коростелёв (Яковлев, Карпов) – 13:54 (5x5)   0:2 Лайпсик (Фисенко, Минулин) – 28:58 (4x4)   1:2 Мэйсек (Широков, Валк) – 32:36 (5x5)   2:2 Мэйсек (Да Коста, Эберт) – 57:58 (6x5)   2:3 Яковлев – 84:25 (5x5)

Две нестабильные, но техничные команды выдали интереснейший матч. «Металлург», в отличие от первого матча в Екатеринбурге, начал менее страстно, но зато открыл счёт и успешно вёл почти до конца матча: при игре «шесть на пять» «Автомобилист» расписал свою классическую комбинацию этого сезона с переводом на Брукса Мэйсека в левый круг вбрасывания. Почти весь первый овертайм инициативой владели хозяева, имевшие три стопроцентных возможности отличиться, но после перерыва шайба после броска Егора Яковлева срикошетила от клюшки Георгия Белоусова в ворота Юхана Маттссона.

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Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
04 марта 2023, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
Северсталь
Череповец
0:1 Суворов – 04:38 (4x4)   1:1 Каменев (Плотников) – 48:31 (5x5)   2:1 Григоренко (Мамин, Соркин) – 49:15 (5x5)   2:2 Тимашов (Луговяк, Вовченко) – 51:17 (5x5)   2:3 Гуслистов (Пресс, Суворов) – 82:25 (5x5)

После первого матча с ЦСКА «Северсталь» подтянула в первую очередь игру на вбрасываниях — и после этого команда Андрея Разина уже ничуть не уступала действующим чемпионам, большую часть времени тратя на удержание минимального преимущества. Даже на ступор в третьем периоде, который быстро превратил 1:0 в 1:2, «Северсталь» ответила голом. Весь первый овертайм гостей тащил Александр Самонов, оформивший за матч 52 сейва, а во втором овертайме победный гол забил Никита Гуслистов, автор самого юного русского хет-трика в КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
04 марта 2023, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
5 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Фирстов (Бокун, Ян) – 02:23 (5x4)   2:0 Белевич (Ларионов, Буренов) – 06:00 (5x5)   2:1 Джиошвили (Каблуков) – 24:21 (5x5)   3:1 Федотов (Летунов, Воронин) – 43:35 (5x5)   4:1 Воронин (Конюшков) – 46:23 (5x5)   4:2 Рашевский (Кодола, Миронов) – 54:44 (6x4)   5:2 Коваленко – 56:34 (en)

То, что не залетело у «Торпедо» в первом матче серии, зашло уже на первых минутах второго, когда хозяева быстро повели 2:0. Нижегородцы заметно добавили в агрессии, пусть она и не выражалась в силовых: Николай Коваленко грубо пошёл в стык с вратарём Константином Волковым. Команда Ларионова не стала держаться за свои догмы, а перестроилась под соперника и смогла обыграть «Динамо» в его хоккее, выстояв под градом бросков во втором периоде. Даже концовка матча была отмечена стычкой, пусть и родившей лишь четыре штрафные минуты.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Игры 5 марта

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
05 марта 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
05 марта 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
Локомотив
Ярославль
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
05 марта 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Ак Барс
Казань
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
05 марта 2023, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
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