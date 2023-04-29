«Ради России игроки бросили семьи!» Интервью Романа Ротенберга

Сегодня сборная «России 25», которая под руководством Романа Ротенберга готовится к майскому турне по Челябинску, Красноярску, Астане, Туле и Минску, провела в Новогорске открытую тренировку для представителей СМИ. После завершения занятия с журналистами пообщался сам главный тренер, а также капитан россиян Марат Хуснутдинов. Приводим основные тезисы, сказанные Ротенбергом, которому было задано много вопросов.

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Стали известны капитан и девять ассистентов сборной «России 25»

«Капитаном команды будет д'Артаньян. Это Хуснутдинов. Ассистентов девять человек. Бардаков, Хайруллин, Глотов, Никишин, Елесин, Педан, Пашнин, Джиошвили, Мисюль. Это ядро команды».

«Суперсерия с Беларусью — это другой уровень»

«Провели хороший сбор, хороший микроцикл. Всех подвели к общему знаменателю. Все в хорошем моральном и физическом состоянии. Всё приехали в хорошем настроении. Отработали очень здорово с полной самоотдачей. Были хорошие уроки теории, внедрили всю нашу систему, отточили тактику. Завтра команда восстанавливается, предыгровая тренировка и вылет в Челябинск. Здорово, что мы собрались в таком составе. Хорошие ребята, у всех горят глаза. Для каждого из них это честь играть за сборную страны, это совершенно другой уровень. У нас Суперсерия со сборной Беларуси».

Каким будет наш соперник?

«У сборной Беларуси сильнейший тренерский штаб. Белорусов возглавил Дмитрий Квартальнов, который является одним из лучших специалистов в КХЛ, в своё время был основателем системы ЦСКА. Нас ждут серьёзные игры. У них сильный состав. Белорусы выиграли Кубок Первого канала у нашей национальной команды. Поэтому здесь будут игры очень высокого международного уровня.

Мы очень серьёзно готовимся. Казахстан тоже готовится к чемпионату мира. Для нас это будет хорошей проверкой. Мы делаем всё, чтобы наша сборная во всеоружии вернулась на международную арену и обыгрывала любую команду. Это наша цель. Нас ждут хорошие игры, полные трибуны, огромный ажиотаж. Сейчас все говорят о сборной, и мы хотим, чтобы как можно больше мальчишек влюбились в хоккей по ходу нашего турне. Все будут максимально работать и радовать нашего болельщика».

Могут ли игроки из ЦСКА и «Ак Барса» быть вызваны в сборную «России 25»?

«Будут ли вызовы игроков из ЦСКА и «Ак Барса»? Давайте посмотрим сегодняшнюю игру. Только СКА сыграл 95 игр в сезоне с учётом предсезонки, регулярки и плей-офф, это рекорд за всю историю клуба. У ребят много травм, к сожалению. Серьёзный график, ребята жертвуют собой, не видят жизни и семей. Тренеры тоже почти не бывают дома, все живут командой. Будем общаться, кто в каком состоянии. Будем работать по ситуации.

Были ли игроки, кого звали, но они не смогли приехать? Да, они не смогли приехать по состоянию здоровья. Много травм во всех клубах. 95 игр и Матч звёзд, Кубок Первого канала, плюс девять игр сейчас — это очень серьёзный график. Каждому игроку нужно готовиться, а легче не будет. Надо готовиться дальше. Сейчас задача — показать яркий хоккей и порадовать болельщиков победами».

Сборная России на тренировке Фото: пресс-служба ФХР

«Кузьменко в Бразилии. Не долетит, даже если захочет»

«Думали ли над вызовом игроков из НХЛ? Кузьменко сейчас тяжело пригласить, он где-то в Бразилии. Он не долетит, даже если захочет. Конечно, у всех очень серьёзный сезон. Нужно, чтобы ребята приехали на сбор без травм».

«Игроки бросили семьи и приехали в сборную. Они готовы быть патриотами!»

«В сборной России никого мотивировать не надо. Все готовы на сто процентов и заряжены показывать лучший хоккей.

Насколько важно для сборной играть в других регионах, а не только в Москве и Питере? Очень важно. Была бы возможность, с учётом графика, думаю, надо было бы сделать турне вообще во всех городах. Это очень важно. Все соскучились по сборной. Все хотят её видеть. Здорово, что есть возможность посетить регионы, но в будущем мы должны охватить всю страну. Мы будем радовать наших болельщиков, стараться показывать яркий хоккей.

Наша система игры — это традиции нашего советского хоккея, когда мы обыгрывали все команды в мире, выиграли девять Олимпиад. И, конечно, мы ежедневно внедряем современные подходы. Вы увидите это в первой игре. Как говорится, лёд покажет, игра покажет. Но наша сборная будет играть в яркий атакующий хоккей. И, конечно, железобетонная оборона! У нас очень сильные вратари. Здесь очень сильные ребята. Мы как тренеры радуемся каждой тренировке. Здесь собраны лучшие игроки, которые были свободны на сегодняшний день. Они молодцы, они бросили свои семьи и приехали сюда. Они готовы быть патриотами!»

«Стиль сборной России будет намного лучше СКА. Совершенно другой уровень»

«Игровой стиль сборной России будет похож на игровой стиль СКА? Он будет лучше, намного лучше. Это сборная России. Здесь будет совершенно другой уровень. Собраны очень сильные ребята. Мастера! Вы увидите хоккей ещё более высокого уровня».

Состояние Мичкова

«Состояние Мичкова после трагедии? Это жизнь. Он крепкий парень, и мы ему помогаем, общаемся с ним. Он тренируется, находится в хорошем физическом состоянии. Думаю, он ответит на все вопросы своей игрой».

Какая проблема есть в российском хоккее?

«Привлечение в тренерский штаб Юрия Ключникова? Юрий — профессионал своего дела. Тренер вратарей — очень узкая специализация. Вас, журналистов, много, а тренеров вратарей очень мало. Тренеров вратарей высокого уровня — ещё меньше.

Если посмотрим на последние плей-офф и на вратарей, которые там играли, то все они были под руководством тренера вратарей ЦСКА Сергея Ивановича Наумова. Там ведётся серьёзная работа по голкиперам. Наша задача — добиться уровня выше. Юрий работал в своё время в системе ЦСКА. Он — специалист очень серьёзного уровня, который нам очень сильно поможет.

Можно в команде выстроить всё от и до, но, если вратарь не ловит шайбу, мы знаем, как это влияет. То, что у нас мало тренеров вратарей в целом — проблема, над которой надо работать. Мы вместе с Юрием всё обсудим и будем над этим работать. Не может быть так, чтобы на всю страну был один специалист высокого уровня».

Сборная России Фото: пресс-служба ФХР

Когда сборная России вернётся на чемпионат мира?

«Есть ли предпосылки для решения ИИХФ о возвращении России на чемпионат мира? Этот вопрос надо задать Баху, Макрону и Байдену. Не мне точно. Мы занимаемся своей работой. Все наши функционеры делают всё возможное, чтобы сборная России вернулась, но это никак не зависит от нас. Мы должны быть готовы, мы занимаемся своим делом. Не занимаемся тем, на что повлиять не можем».

О создании сборной «России 25» в футболе

«Создать сборную «России 25» в футболе? Младший брат должен быть лучше старшего. Всегда всё в конкуренции. Это надо обсуждать с Дюковым. Это хорошая идея. Молодые, дерзкие ребята, у которых горят глаза, для многих такой возраст — пик карьеры. Мы готовы поделиться опытом и помочь братьям-футболистам».