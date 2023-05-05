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Последние новости хоккея, рекорд Бобровского, Лучич сыграет за Канаду на ЧМ, финалисты «Норрис Трофи»

Канада везёт на ЧМ возрастного тафгая, Бобровский бьёт рекорды в НХЛ. Итоги дня в хоккее
Егор Торишный
Итоги дня в хоккее
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«Северсталь» повторила оффершит Гераськину, но игрок всё равно покинет клуб.

Представляем вашему вниманию дайджест главных событий в хоккее, которые произошли в пятницу, 5 мая.

Джо Павелски обогнал Горди Хоу

Нападающий «Далласа» Джо Павелски забросил очередную шайбу во втором матче второго раунда с «Сиэтлом» (4:2) и обогнал великого Горди Хоу по голам в плей-офф за карьеру (69), выйдя на чистое 20-е место.

Среди действующих игроков по этому показателю он занимает третью строчку и уже в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли может выйти в лидеры, оставив позади Сидни Кросби (71 гол) и Александра Овечкина (72). Всего в противостоянии с «Сиэтлом» у Павелски пять шайб за два матча, а голевой рекорд за одну серию среди игроков старше 38 лет принадлежит Теэму Селянне, который в 40 лет забил шесть в серии с «Нэшвиллом».

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Павелски стал первым игроком в истории «Далласа» с пятью голами в двух матчах плей-офф

Сергей Бобровский установил рекорд «Флориды»

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 35 из 37 бросков по воротам и был признан первой звездой второго матча серии с «Торонто» (3:2). Россиянин одержал уже пятую победу подряд в текущем плей-офф, три из которых пришлись на серию первого раунда с «Бостоном» (4-3).

Бобровский установил новый клубный рекорд «Флориды» по победной серии вратарей в плей-офф НХЛ. Ранее лучшим результатом клуба были четыре подряд победы, которые впервые показал вратарь Джон Ванбисбрук в 1996 году.

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Макар, Фокс и Карлссон — номинанты на «Норрис Трофи»

НХЛ объявила трёх претендентов на награду «Норрис Трофи» — приз, вручаемый лучшему защитнику по итогам регулярного чемпионата. Ими стали Адам Фокс («Рейнджерс»), Эрик Карлссон («Сан-Хосе») и Кейл Макар («Колорадо»). Победитель будет объявлен на церемонии вручения наград в Нэшвилле 26 июня.

Примечательно, что все хоккеисты уже завершили свой сезон, не попав или закончив выступление в плей-офф. По итогам регулярного чемпионата НХЛ Фокс набрал 72 (12+60) очка в 82 матчах сезона. Карлссон стал лучшим бомбардиром среди игроков обороны, заработав 101 (25+76) очко в 82 матчах. Швед стал шестым защитником в истории НХЛ, набравшим 100 очков за сезон. Макар за 60 матчей сезона набрал 66 (17+49) очков. В прошлом году приз лучшему защитнику сезона достался Макару, который в составе «Колорадо» стал обладателем Кубка Стэнли.

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Сборная Канады назвала состав на чемпионат мира

Сборная Канады опубликовала состав команды на чемпионат мира, стартующий 12 мая в Риге и Тампере. Среди всех имён выделяется возрастной тафгай Милан Лучич, он дебютирует в сборной.

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Вратари: Девон Леви («Баффало»), Сэм Монтембо («Монреаль»).

Защитники: Джастин Бэррон («Монреаль»), Итан Бир, Тайлер Майерс (оба — «Ванкувер»), Пьер-Оливье Жозеф («Питтсбург»), Джейк Уолман («Детройт»), Маккензи Уигар («Калгари»).

Нападающие: Сэмми Бле, Джейк Нейборс (оба — «Сент-Луис»), Лоусон Круз, Джек Макбэйн (оба — «Аризона»), Адам Фантилли (Университет Мичигана), Коди Гласс («Нэшвилл»), Пейтон Кребс, Джек Куинн (оба — «Баффало»), Скотт Лотон («Филадельфия»), Милан Лучич, Тайлер Тоффоли (оба — «Калгари»), Джо Велено («Детройт»).

«Северсталь» повторила оффершит Гераськину, но обменяет его в «Авангард»

«Северсталь» повторила контрактное предложение своему ограниченно свободному агенту Игорю Гераськину, которое ранее сделал «Металлург», и сохранила за собой права на игрока. Позднее агент нападающего Александр Черных рассказал, что в Череповце Гераськин не останется.

«Игорь Гераськин подтвердил квалификационное предложение Череповца. Но, по нашей информации, его обменяют в «Авангард» на денежную компенсацию», — приводит слова Черных информационный телеграм-канал хоккейного агентства Winners.

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