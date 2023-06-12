Новый имидж Панарина и очередной рекорд Бобровского. Главные новости дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий в мире хоккея за 12 июня 2023 года.
Матвей Мичков может выпасть за пределы топ-10 на предстоящем драфте НХЛ
Нападающий СКА Матвей Мичков, называвшийся одним из самых желанных хоккеистов предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги, может выпасть за пределы топ-10. Об этом сообщает The Athletic.
По сведениям источника, люди, проходящие преддрафтовые тесты в Баффало, считают, что молодой россиянин может быть доступен за пределами первой десятки хоккеистов. Эксперты же предполагают, что Мичков рассматривается претендентом на выбор в топ-5.
Действующий контракт 18-летнего Мичкова с командой из Санкт-Петербурга рассчитан на три сезона. Минувшую кампанию Матвей отыграл в составе «Сочи», где в 27 матчах набрал 20 (9+11) очков при показателе полезности «+1». Всего в Континентальной хоккейной лиге Мичков в 43 матчах набрал 25 (11+14) очков при показателе полезности «+3».
«Тардифу пора вникнуть в специфику русского языка, культуры и русского спорта»
Известный тренер Андрей Назаров высказался о президенте Международной федерации хоккея Люке Тардифе, посоветовав функционеру вникнуть в специфику русского языка, культуры и российского спорта.
«Президенту ИИХФ Люку Тардифу пора вникнуть в специфику русского языка, русской культуры и русского спорта. Безусловно, нашу сборную нужно возвращать на мировую арену. Россия ни перед кем не прогибается и никогда не прогнётся, чем быстрее французский управленец это поймёт, тем будет лучше всем, в том числе всему мировому хоккею. Поздравляю всех с большим праздником, с Днём России. Нужно любить и гордиться своим языком и своей родиной», — сказал Назаров.
Люк Тардиф
Фото: KIMMO BRANDT/EPA/ТАСС
Овечкин попал в топ самых раскрученных проспектов в истории НХЛ по версии Daily Faceoff
Журналист Daily Faceoff Мэтт Ларкин составил топ-10 самых раскрученных, расхайпленных проспектов в истории НХЛ.
В рейтинг попал в том числе российский нападающий Александр Овечкин, задрафтованный «Вашингтон Кэпиталз» в 2004 году под первым номером. В топе форвард расположился на девятом месте.
Отметим, что в список попали не только хоккеисты, которые были задрафтованы. Например, Бобби Орр и Уэйн Гретцки не участвовали в драфтах, так что рядом с их фамилиями написан год дебюта в лиге, а не год выбора на драфте.
Топ-10:
10. Александр Дэйгл, 1993, «Оттава Сенаторз» — 1-й номер;
9. Александр Овечкин, 2004, «Вашингтон Кэпиталз» — 1-й номер;
8. Ги Лефлёр, 1971, «Монреаль Канадиенс» — 1-й номер;
7. Бобби Орр, 1966 — не выбирался;
6. Марио Лемье, 1984, «Питтсбург Пингвинз» — 1-й номер;
5. Уэйн Гретцки, 1978 — не выбирался;
4. Коннор Бедард, 2023 — примет участие в драфте-2023;
3. Эрик Линдрос, 1991, «Квебек Нордикс» — 1-й номер;
2. Коннор Макдэвид, 2015, «Эдмонтон Ойлерз» — 1-й номер;
1. Сидни Кросби, 2005, «Питтсбург Пингвинз» — 1-й номер.
Бобровский — лидер нынешнего плей-офф НХЛ по количеству спасений от голов
Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский — лидер нынешнего плей-офф Национальной хоккейной лиги по количеству спасений от голов — GSAx, сообщается на сайте Money Puck.
Показатель GSAx — разности ожидаемого количества пропущенных шайб и количества шайб, пропущенных на самом деле — у вратаря «пантер» составляет 19,7. Соответственно, Бобровский суммарно спас «Флориду» практически от 20 голов в 18 встречах.
Вторым по этому показателю является российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин, выбывший в первом раунде и в семи матчах плей-офф спасший команду от 8,8 гола. Третье место занимает вратарь «Вегаса» Эдин Хилл, GSAx которого за 15 встреч составляет 8,2.
Отметим, что пятый — голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, в шести матчах спасший команду от 3,7 гола.
Панарин кардинально изменил свой стиль, побрившись налысо
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин кардинально поменял свой стиль. Хоккеист побрился налысо.
31-летний форвард «рейнджеров» приехал в свой родной город Коркино, где сделал фото с фанатами. Оказалось, что Панарин распрощался со своей пышной шевелюрой.
Отметим, что причёска российского форварда не раз становилась поводом для шуток, в том числе от его одноклубников по «Нью-Йорку».
Напомним, в завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Панарин принял участие в 82 встречах. Нападающий «Рейнджерс» забросил 29 шайб и отдал 63 результативные передачи, став лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате. В плей-офф форвард отыграл семь матчей, в которых отдал два ассиста.
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