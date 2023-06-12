Новый имидж Панарина и очередной рекорд Бобровского. Главные новости дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий в мире хоккея за 12 июня 2023 года.

Матвей Мичков может выпасть за пределы топ-10 на предстоящем драфте НХЛ

Нападающий СКА Матвей Мичков, называвшийся одним из самых желанных хоккеистов предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги, может выпасть за пределы топ-10. Об этом сообщает The Athletic.

По сведениям источника, люди, проходящие преддрафтовые тесты в Баффало, считают, что молодой россиянин может быть доступен за пределами первой десятки хоккеистов. Эксперты же предполагают, что Мичков рассматривается претендентом на выбор в топ-5.

Действующий контракт 18-летнего Мичкова с командой из Санкт-Петербурга рассчитан на три сезона. Минувшую кампанию Матвей отыграл в составе «Сочи», где в 27 матчах набрал 20 (9+11) очков при показателе полезности «+1». Всего в Континентальной хоккейной лиге Мичков в 43 матчах набрал 25 (11+14) очков при показателе полезности «+3».

«Тардифу пора вникнуть в специфику русского языка, культуры и русского спорта»

Известный тренер Андрей Назаров высказался о президенте Международной федерации хоккея Люке Тардифе, посоветовав функционеру вникнуть в специфику русского языка, культуры и российского спорта.

«Президенту ИИХФ Люку Тардифу пора вникнуть в специфику русского языка, русской культуры и русского спорта. Безусловно, нашу сборную нужно возвращать на мировую арену. Россия ни перед кем не прогибается и никогда не прогнётся, чем быстрее французский управленец это поймёт, тем будет лучше всем, в том числе всему мировому хоккею. Поздравляю всех с большим праздником, с Днём России. Нужно любить и гордиться своим языком и своей родиной», — сказал Назаров.

Люк Тардиф Фото: KIMMO BRANDT/EPA/ТАСС

Овечкин попал в топ самых раскрученных проспектов в истории НХЛ по версии Daily Faceoff

Журналист Daily Faceoff Мэтт Ларкин составил топ-10 самых раскрученных, расхайпленных проспектов в истории НХЛ.

В рейтинг попал в том числе российский нападающий Александр Овечкин, задрафтованный «Вашингтон Кэпиталз» в 2004 году под первым номером. В топе форвард расположился на девятом месте.

Отметим, что в список попали не только хоккеисты, которые были задрафтованы. Например, Бобби Орр и Уэйн Гретцки не участвовали в драфтах, так что рядом с их фамилиями написан год дебюта в лиге, а не год выбора на драфте.

Топ-10:

10. Александр Дэйгл, 1993, «Оттава Сенаторз» — 1-й номер;

9. Александр Овечкин, 2004, «Вашингтон Кэпиталз» — 1-й номер;

8. Ги Лефлёр, 1971, «Монреаль Канадиенс» — 1-й номер;

7. Бобби Орр, 1966 — не выбирался;

6. Марио Лемье, 1984, «Питтсбург Пингвинз» — 1-й номер;

5. Уэйн Гретцки, 1978 — не выбирался;

4. Коннор Бедард, 2023 — примет участие в драфте-2023;

3. Эрик Линдрос, 1991, «Квебек Нордикс» — 1-й номер;

2. Коннор Макдэвид, 2015, «Эдмонтон Ойлерз» — 1-й номер;

1. Сидни Кросби, 2005, «Питтсбург Пингвинз» — 1-й номер.

Бобровский — лидер нынешнего плей-офф НХЛ по количеству спасений от голов

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский — лидер нынешнего плей-офф Национальной хоккейной лиги по количеству спасений от голов — GSAx, сообщается на сайте Money Puck.

Показатель GSAx — разности ожидаемого количества пропущенных шайб и количества шайб, пропущенных на самом деле — у вратаря «пантер» составляет 19,7. Соответственно, Бобровский суммарно спас «Флориду» практически от 20 голов в 18 встречах.

Вторым по этому показателю является российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин, выбывший в первом раунде и в семи матчах плей-офф спасший команду от 8,8 гола. Третье место занимает вратарь «Вегаса» Эдин Хилл, GSAx которого за 15 встреч составляет 8,2.

Отметим, что пятый — голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, в шести матчах спасший команду от 3,7 гола.

Панарин кардинально изменил свой стиль, побрившись налысо

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин кардинально поменял свой стиль. Хоккеист побрился налысо.

31-летний форвард «рейнджеров» приехал в свой родной город Коркино, где сделал фото с фанатами. Оказалось, что Панарин распрощался со своей пышной шевелюрой.

Отметим, что причёска российского форварда не раз становилась поводом для шуток, в том числе от его одноклубников по «Нью-Йорку».

Напомним, в завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Панарин принял участие в 82 встречах. Нападающий «Рейнджерс» забросил 29 шайб и отдал 63 результативные передачи, став лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате. В плей-офф форвард отыграл семь матчей, в которых отдал два ассиста.