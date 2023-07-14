Смена власти в СКА и новые детали дела Федотова. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 14 июля 2023 года.

Александр Медведев стал председателем совета директоров СКА

СКА на официальном сайте сообщил об изменениях в составе совета директоров клуба. Новым председателем совета директоров стал Александр Медведев, занимающий пост председателя правления футбольного клуба «Зенит». Специалист сменил Геннадия Тимченко, работавшего 12 лет на этой должности. Кроме того, членом совета директоров стал заслуженный тренер России, советник главного тренера СКА Владимир Юрзинов.

Важно заметить, что фактически Тимченко и так давно отошёл от дел в СКА и больше занимался «Спартаком» и КХЛ. Произошедшие перестановки в руководстве армейского клуба вернули в активную хоккейную деятельность первого президента КХЛ Медведева, который при этом продолжает свою работу и в футбольном «Зените», где он занимает пост председателя правления. Учитывая, что в футболе по традиции возникает больше проблем, поэтому, скорее всего, основную часть своего внимания Медведев всё равно будет тратить на «Зенит».

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Новый поворот в деле Федотова

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли ответил на вопрос, считает ли действия ЦСКА нарушением меморандума о взаимопонимании между КХЛ и НХЛ. Ранее армейцы заключили соглашение с российским голкипером Иваном Федотовым. При этом у вратаря есть действующее соглашение с «Филадельфией Флайерз» в НХЛ.

«Нет», — приводит слова Дэйли «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея получила запрос от ФХР по делу Федотова. Напомним, в июне появились новости о том, что контракт вратаря с «Филадельфией Флайерз», заключённый перед сезоном-2022/2023, автоматически продлён на год. 3 июля заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли подтвердил эту информацию. Тем не менее уже через пять дней, 8 июля, ЦСКА объявил о подписании контракта с Федотовым.

Обмен между московским «Динамо» и «Авангардом»

Московское «Динамо» на официальном сайте объявило об обмене с «Авангардом». В омскую команду отправился нападающий Иван Игумнов. Столичный клуб получил денежную компенсацию и права на защитника Артёма Кулакова.

Кроме того, отмечается, что «Авангард» заключит с Игумновым новый двухлетний контракт.

Напомним, форвард является воспитанником динамовской школы. Игумнов всю карьеру провёл в «Динамо». Нападающий был капитаном молодёжной команды москвичей. В Континентальной хоккейной лиге игрок принял участие в 377 встречах, в которых забросил 36 шайб и отдал 53 передачи, суммарно набрав 89 очков.

Артём Кулаков родился и начал заниматься хоккеем в Уссурийске, затем перебрался в школу «Амура», а оттуда — в Санкт-Петербург. Регулярно вызывался в юниорские сборные России. На импорт-драфте CHL летом 2020-го был выбран «Эри» под 82-м номером. Последние два сезона провёл в юниорских лигах Северной Америки.

Джонатан Тэйвз завершает карьеру?

Журналист Марк Спектор сообщил о вероятном завершении карьеры нападающего Джонатана Тэйвза. По словам журналиста, агентство, представляющее интересы игрока, предоставило список свободных агентов, в котором не было Тэйвза. Это является косвенным подтверждением того, что ветеран, скорее всего, завершит карьеру.

«Вот что мы знаем: через бывшего товарища по команде «Чикаго» Данкана Кита, который является членом штаба генменеджера Кена Холланда, «Ойлерз» следили за Тэйвзом, поскольку он решает, готов ли он продолжить карьеру после «Блэкхоукс». Однако имени Тэйвза не было в списке доступных свободных агентов, недавно представленном в НХЛ агентством CAA, с которым он сотрудничает. Это плохой знак, когда речь идёт о его будущем в НХЛ», — цитирует журналиста Sportsnet.

Джонатан выступал за «Чикаго» на протяжении всей карьеры в НХЛ. Он дебютировал за клуб в сезоне-2007/2008. В общей сложности в НХЛ Тэйвз набрал 882 (371+511) очка в 1066 матчах.