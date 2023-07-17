СКА отдал опытного защитника, «Чикаго» дал контракт будущей звезде НХЛ. Итоги дня в хоккее

Вратарь и главный тренер ЦСКА провели пресс-конференцию. Но вопросов меньше не стало.

Представляем дайджест главных новостей из мира хоккея за 17 июля 2023 года.

Nike окончательно прекратил сотрудничество с Федерацией хоккея Канады после скандала

Nike окончательно перестал быть спонсором Федерации хоккея Канады после скандала с сексуальными домогательствами, сообщает The Globe and Mail.

Компания была одним из главных маркетинговых партнёров федерации, среди которых Esso, Telus и Tim Hortons. Все из них, наряду с Nike, приостановили поддержку организации с лета прошлого года.

«Мы продолжим предоставлять товары для хоккея спортсменам Федерации хоккея Канады в рамках нашего партнёрства с Международной федерацией хоккея, но наше индивидуальное партнёрство с организацией закончилось», — говорится в заявлении Nike.

Пресс-секретарь федерации Эстер Мадзия указала, что организация уважает решение Nike и ведёт переговоры с другими спонсорами.

Напомним, в октябре прошлого года генеральный директор и совет директоров Федерации хоккея Канады подали в отставку, поскольку организация столкнулась с вопросами о средствах, которые она использовала для выплаты компенсации женщине, заявившей, что в 2018 году подверглась сексуальному насилию со стороны игроков молодёжной сборной Канады.

Вратарь Федотов впервые после армии появился на публике

Сегодня состоялась пресс-конференция хоккейного клуба ЦСКА, приуроченная к подписанию вратарём Иваном Федотовым, отслужившим в армии, нового двухлетнего контракта с московской командой. На вопросы журналистов ответил сам голкипер, а также главный тренер армейцев Сергей Фёдоров. Публикуем наиболее интересные цитаты из выступлений Федотова и Фёдорова, посвящённые громкой спортивной теме лета.

СКА обменял Игоря Ожиганова в московское «Динамо»

Московское «Динамо» на официальном сайте объявило о переходе 30-летнего защитника Игоря Ожиганова. Хоккеист стал игроком бело-голубых в результате обмена со СКА.

Отмечается, что санкт-петербургский клуб получит денежную компенсацию. Соглашение Ожиганова будет действовать три года — до 30 апреля 2026 года.

Напомним, Ожиганов является воспитанником «Белых Медведей». В МХЛ он выступал за «Красную Армию». Защитник является обладателем Кубка Харламова в сезоне-2010/2011. Игорь дебютировал в КХЛ в составе ЦСКА в сезоне-2010/2011. Он также выступал за «Амур» и «Сибирь». В мае 2018 года Ожиганов подписал контракт с клубом НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс». Защитник провёл в североамериканской лиге 53 матча, набрал 7 (3+4) очков.

Сезон-2019/2020 он начал в составе «Ак Барса», в ноябре в результате обмена перешёл в СКА. Вместе со сборной России Игорь стал серебряным призёром чемпионата мира – 2012, а также принимал участие в международном турнире в 2021 году. Всего в Континентальной хоккейной лиге защитник провёл 615 матчей и набрал 222 (68+157) очка при показателе полезности «+91».

«Чикаго» подписал трёхлетний контракт с Бедардом, Коннор может заработать свыше $ 13 млн

«Чикаго Блэкхоукс» подписал контракт с нападающим Коннором Бедардом, сообщает CapFriendly.

«Чёрные ястребы» заключили с молодым форвардом трёхлетнее соглашение. Кэпхит составит $ 950 тыс. Однако общая сумма сделки может вырасти до $ 13,35 млн, поскольку ежегодно Бедард может получать до $ 4,45 млн с учётом бонусов (сами бонусы — до $ 3,5 млн).

Примечательно, что «Чикаго» подписал контракт с Коннором 17 июля — на 18-летие хоккеиста.

Напомним, Бедард был задрафтован «Блэкхоукс» в 2023 году под общим первым номером. В последнее время форвард выступал в Западной хоккейной лиге в составе «Реджайны Пэтс». В минувшем сезоне Бедард провёл за команду 57 матчей в регулярном чемпионате, набрав 143 (71+72) очка. Также он сыграл семь встреч в плей-офф, где заработал 20 (10+10) очков. В составе сборных Канады Бедард выиграл юниорский чемпионат мира 2021 года, молодёжные ЧМ 2022 и 2023 годов.

«Авангард» назначил Кирилла Лямина ассистентом генерального менеджера клуба

Кирилл Лямин назначен ассистентом генерального менеджера ХК «Авангард», сообщает пресс-служба омского клуба.

Известный в прошлом защитник, выступавший за «ястребов» с 2011 по 2015 год, будет курировать направление МХЛ и ВХЛ.

Кирилл Лямин — чемпион мира среди юниоров 2004 года, серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 2006 года и финалист Кубка Гагарина 2012 года.

Напомним, в конце апреля 2023 года генеральным менеджером «Авангарда» был назначен Антон Курьянов. Контракт был заключён сроком на два года.

Ранее агент Шуми Бабаев рассказал о влиянии фигуры главного тренера «Авангарда» на возможное решение нападающего Владимира Ткачёва остаться в омском клубе.