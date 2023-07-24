«Вызов для всей России». Реакция на латвийского тренера в КХЛ и другие итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 23 июля 2023 года.

Лучший защитник НХЛ подтвердил намерения покинуть «Сан-Хосе»

Инсайдер TSN Крис Джонсон сообщил, что звёздный защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон подтвердил личные переговоры с четырьмя клубами НХЛ: «Торонто», «Питтсбургом», «Каролиной» и «Сиэтлом». Контракт Карлссона с «Шаркс» с зарплатой $ 11,5 млн действует ещё четыре сезона.

«Я просто хочу получить отличный вариант попасть в лучшую команду», — заявил Карлссон.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Карлссон не хочет переходить в «Каролину» из-за неприязни к бывшему партнёру по «Сан-Хосе» Бренту Бёрнсу. Предпочтительным вариантом продолжения карьеры шведского игрока обороны назывался «Питтсбург».

В минувшем сезоне 33-летний швед набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата за «Сан-Хосе» при полезности «-25». Карлссон был признан лучшим защитником сезона в НХЛ.

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Эксперт раскритиковал назначение латвийского тренера в «Куньлунь»

Экс-глава региона «Сибирь — Дальний Восток», легендарный советский арбитр Юрий Карандин возмутился назначением латвийского специалиста Виктора Игнатьева на пост главного тренера «Куньлуня» и назвал это вызовом для всей России.

«Главным тренером назначен тренер-ассистент из сборной Латвии Виктор Игнатьев, ранее работавший ассистентом и в «Куньлуне». Может, китайцы не знают, но Латвия, являясь страной-хозяйкой последнего чемпионата мира, запретила на нём российский флаг. В этой стране сносятся памятники героям Великой Отечественной войны, а людям, которые выходят на улицы 9 мая отметить Победу, выписываются штрафы.

В таких условиях назначение латвийского тренера в нашем регионе воспринимается как вызов и для КХЛ, и для всей России. Исполнительный вице-президент «Куньлуня» Феоктистов, который комментирует это назначение и, видимо, его лоббирует, в нашем хоккее неизвестен. Крайне сомнительное решение.

У нас много качественных тренеров, которые способны запустить этот проект. А назначение такого легионера — это как щелчок по носу. Я ещё понимаю, если бы у «Куньлуня» и сборной Китая при Игнатьеве был результат. Так его же нет, о чём говорят недавний разгром от голландцев, аутсайдерство в КХЛ и пустые трибуны в Мытищах», — цитирует Карандина Russia-Hockey.ru.

Игнатьев был ассистентом Грега Айрленда и в сборной Китая. Кроме того, он трижды работал со сборной Латвии — в том числе на зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Напомним, бывший главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Грег Айрленд покинул клуб 2 июля 2023 года.

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СКА продлил контракт с воспитанником петербургского хоккея

Хоккейный клуб СКА подписал новый двусторонний контракт с нападающим Святославом Гребенщиковым. Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, соглашение с форвардом рассчитано на один сезон и будет действовать до 30 апреля 2024 года.

Гребенщиков является воспитанником хоккейной школы СКА. В составе «СКА-1946» весной 2015 года дошёл до финала Кубка Харламова. Выступал за «СКА-Карелию» и «СКА-Нева» в ВХЛ. Помимо СКА, в КХЛ выступал за «Витязь», «Амур» и «Адмирал». В сезоне-2021/2022 провёл 12 матчей и набрал 3 (1+2) очка за шведский «Вестерос».

Прошлый сезон Гребенщиков начал в составе «Адмирала», но в конце декабря 2022 года вернулся в СКА, где стал обладателем Кубка Континента и бронзовым призёром чемпионата России в составе армейцев.

Легионер «Амура» рассказал об отношении в Словении к игре хоккеистов сборной в КХЛ

Словенский нападающий хабаровского «Амура» Ян Дрозг заявил, что Федерация хоккея Словении рада тому, что её спортсмены выступают в КХЛ и не препятствует этому. Словенец представлял свою сборную на прошедшем чемпионате мира.

«В Словении стараются не политизировать спортивные вопросы, федерация допускает всех игроков до участия в составе сборной на чемпионате мира. Если я хочу играть в КХЛ или, например, в Канаде, то проблем с этим не возникает. Выбирая хоккеистов для сборной, у нас не обращают внимания, играю ли я в России или где-то ещё. Если я хочу играть на чемпионате мира, я буду стараться играть за свою сборную.

После продления контракта с «Амуром» поводов общаться со своей федерацией у меня не было. Словенская федерация приветствует, чтобы хоккеисты выступали в России, так как тут хорошая игровая практика для хоккеистов сборной», — цитирует Дрозга ТАСС.

«Бостон» расторг контракт с игроком, который в 14 лет издевался над инвалидом

«Бостон Брюинз» и Митчелл Миллер официально расторгли контракт, сообщает Daily Faceoff.

Напомним, «мишки» объявляли о разрыве контракта с хоккеистом ещё в ноябре 2022 года, однако официально он не был расторгнут до субботы, 22 июля 2023 года, и всё ещё значился в списках контрактов «Брюинз». Сообщается, что ассоциация игроков НХЛ (НХЛПА) подала жалобу на расторжение контракта. В итоге вместо слушания стороны пришли к соглашению, согласно которому «Бостон» был освобождён от своих обязательств по исполнению контракта, а Миллер получил сумму, разглашать которую не стали.

В 2020 году «Аризона» отказалась от Миллера из-за того, что хоккеиста уличили в издевательствах над темнокожим инвалидом. Митчелл ещё в 2016 году в 14-летнем возрасте признал в суде, что запугивал своего одноклассника-инвалида. Пострадавший утверждал, что Миллер неоднократно бил его. В итоге 20-летнего хоккеиста приговорили к 25 часам общественных работ.

Арбитраж НХЛ определил контракт Ильи Самсонова с «Торонто»

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман сообщил в «Твиттере», что по результатам арбитражных слушаний по делу российского голкипера Ильи Самсонова с «Торонто Мэйпл Лифс» вратарь получил зарплату в $ 3,55 млн и однолетний контракт.

Напомним, ранее Фридман сообщал, что команда предлагала $ 2,4 млн, а Самсонов запрашивал $ 4,9 млн.

В прошлом сезоне Самсонов в составе «Торонто» добрался до полуфинала Восточной конференции, где уступил в серии «Флориде Пантерз». В Кубке Стэнли вратарь сыграл девять матчей, в которых одержал четыре победы с 89,8% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,13. В прошлом сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 42 матчах, в которых пропустил 96 шайб. Зарплата по прошлому соглашению россиянина с клубом составляла $ 1,8 млн.

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман сообщил в «Твиттере», что по результатам арбитражных слушаний по делу российского голкипера Ильи Самсонова с «Торонто Мэйпл Лифс» вратарь получил зарплату в $ 3,55 млн и однолетний контракт.

Напомним, ранее Фридман сообщал, что команда предлагала $ 2,4 млн, а Самсонов запрашивал $ 4,9 млн.

В прошлом сезоне Самсонов в составе «Торонто» добрался до полуфинала Восточной конференции, где уступил в серии «Флориде Пантерз». В Кубке Стэнли вратарь сыграл девять матчей, в которых одержал четыре победы с 89,8% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,13. В прошлом сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 42 матчах, в которых пропустил 96 шайб. Зарплата по прошлому соглашению россиянина с клубом составляла $ 1,8 млн.