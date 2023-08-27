Второй подряд титул «Трактора» и угрозы России и ЦСКА от ИИХФ. Итоги дня в хоккее

Представляем вашему вниманию дайджест главных событий в хоккее, которые произошли в субботу, 26 августа.
Новый титул «Трактора» на предсезонке
Состоялся матч Кубка губернатора Челябинской области, в котором встречались челябинский «Трактор» и тольяттинская «Лада». Команды играли на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске. «Трактор» одержал победу со счётом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0).
На 18-й минуте счёт открыл нападающий «Трактора» Александр Шаров. Ему ассистировали Альберт Яруллин и Артём Щучинов. На 53-й минуте преимущество челябинцев закрепил Виталий Кравцов. Результативные баллы на свой счёт записали Егор Попов и Илья Карпухин. В концовке встречи с передач Владимира Ткачёва и Роба Хэмилтона отличился Максим Шабанов — 3:0.
Таким образом, «Трактор» стал победителем домашнего турнира, одержав три победы. Второе место занял казанский «Ак Барс», далее расположились «Лада» и магнитогорский «Металлург». Стоит заметить, что ранее команда Анвара Гатиятулина заняла первое место на турнире в Казани.
ИИХФ может снять с ЦСКА очки и наложить штраф из-за нарушения условий отстранения Федотова
Международная федерация хоккея может снять очки с ЦСКА в КХЛ в случае нарушения условий отстранения вратаря Ивана Федотова, сообщает «РИА Новости Спорт».
Ранее ИИХФ отстранила Федотова от матчей на национальном и международном уровне на четыре месяца из-за ситуации с его контрактом с «Филадельфией». Дисквалификация вратаря вступает в силу 1 сентября. ЦСКА оспаривает это решение Международной федерации и собирается заявить Федотова в состав на матч открытия нового сезона КХЛ с «Ак Барсом».
По сообщениям источника, если Федотов будет участвовать в матчах КХЛ в течение срока дисквалификации, ИИХФ может лишить ЦСКА набранных в чемпионате очков и наложить на клуб штраф в размере от 150 тысяч швейцарских франков за каждый матч, на который хоккеист будет заявлен в указанный период.
Также Международная федерация хоккея может вынести индивидуальные санкции в отношении руководителей КХЛ и ФХР.
Кроме того, ИИХФ, возможно, запретит всем клубам КХЛ осуществлять международные трансферы, как это произошло в случае с ЦСКА. Ещё одним наказанием может стать дополнительная дисквалификация Федотова на более длительный срок.
«То, чем занимается ЦСКА, я называю простым запугиванием. Я не удивлён, но в хоккее все должны соблюдать правила. Дождёмся 1 сентября и посмотрим, что произойдёт», – цитирует РИА «Новости» президента ИИХФ Люка Тардифа.
В Москве определено расписание финального дня Кубка мэра
В субботних матчах «Витязь» в серии буллитов сломил сопротивление «Куньлуня» (4:3 Б), а московское «Динамо» разгромило «Амур» (6:0). Теперь в заключительный день турнира в матче за пятое место «Куньлунь» сыграет с «Амуром», бронзу разыграют «Динамо» и «Витязь», а финале сразятся «Спартак» и ЦСКА.
Игорь Бобков перенёс операцию
Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов рассказал, почему голкипер Игорь Бобков не провёл ни одного контрольного матча.
«Бобков не сыграл ни одного матча за всю предсезонку? К сожалению, Игорь получил травму – разрыв мениска. Он был прооперирован и сейчас выходит на лёд и готовится по индивидуальному плану. Что он мог делать – это верхний плечевой пояс – там он и не прекращал работу. Он профессионал и всё время занимался, держа себя в тонусе. Мы ждём с нетерпением его возвращения. Вратарь – это тонкая позиция, и форсировать его восстановление я бы не рекомендовал. Идёт постепенное восстановление, чтобы он полностью был готов», — сказал Мартемьянов.
Канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли станет россиянином
Генеральный менеджер хабаровского «Амура» Вадим Покотило рассказал о ходе натурализации канадского защитника Кэмерона Ли.
«Кэмерон Ли изъявил желание получить российский паспорт, мы его в этом поддержали. Процесс запущен. Ждём результатов», — сказал Покотило.
Напомним, ранее Кэмерон Ли заявил, что хочет в ближайшее время оформить российское гражданство. Прошлый сезон стал для 26-летнего форварда дебютным в Континентальной хоккейной лиге. В 53 встречах нападающий забросил семь шайб и отдал 13 результативных передач, набрав в общей сложности 20 очков.
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