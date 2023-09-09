СКА, хватит «мариновать» Мичкова! Дайте ему играть или отпустите в другую команду

Ситуация с Матвеем Мичковым – один из самых любопытных и интересных сюжетов на старте сезона КХЛ. Конечно, по популярности этот кейс значительно уступает делу Федотова, но в нём, кстати, тоже косвенно фигурирует «Филадельфия». Мичков – топ-проспект «Флайерз» на последнем драфте НХЛ, Матвей сам искренне желает играть в лучшей лиге мира, но пока связан долгосрочным контрактом со СКА. И всё бы ничего, но за началом регулярки Матвей в основном следит от бортика или с трибуны, не переодеваясь на игры. И в городе братской любви уже подумывают о сговоре в верхах российского хоккея против них и пытаются найти какую-то связь с Иваном Федотовым.

Не уверен, что конспирологические теории имеют право на жизнь, и уж тем более сложно заподозрить, что ЦСКА и СКА – два ярых оппонента как на льду, так и во всевозможных кабинетах – действуют сообща. Хотя и понятно, что поиск общего врага – это один из способов забыть про разногласия.

Но факт остаётся фактом – Мичков стабильно не проходит в состав СКА. Из четырёх встреч армейцев Матвей принял участие только в одной, получив в ней скромнейшие 6 минут 12 секунд игрового времени. При этом 18-летний форвард – уже вовсе не зелёный юнец, которому нужно вводить взрослый хоккей аккуратными дозами. За прошлые два сезона Мичков успел сыграть больше сорока матчей в КХЛ (и набрать в них, между прочим, 25 (11+14) очков), получить опыт как в силовой борьбе, так и в общении с арбитрами. Словом, в выходе Матвея на лёд за СКА уже нет никакого риска ни для одной из сторон, однако он раз за разом не попадает в состав.

И это при том, что Мичков наигрывался в основе СКА почти всю предсезонку. Форвард сыграл четыре встречи на турнире в Сочи, ещё три – на домашнем соревновании имени Пучкова. За семь игр – 6 (3+3) очков. Мягко скажем, не провальная статистика, а когда мы говорим о таланте уровня Мичкова, то нужно смотреть именно на цифры – игра в обороне и прочее могут быть не лучшими, но такие игроки созданы, чтобы творить впереди.

Матвей Мичков Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

И это при том, что после двух поражений подряд Роман Ротенберг начал генерировать разные причины столь досадно складывающихся обстоятельств, и среди них – усталость команды от перелётов, а также десять человек в лазарете. Почему же тогда, если уж команда так выхолощена, стабильно остаётся за бортом здоровый, молодой парень, способный дать ту самую свежесть, необходимую СКА, чтобы забивать в пустые ворота? Непонятно.

Сам Ротенберг высказывался о Мичкове после дебютной игры сезона СКА с московским «Динамо». И тогда главный тренер армейцев почему-то определил для Матвея потолок: «Он – лимитчик». И, мол, в этой роли он пока проигрывает конкуренцию Ивану Демидову. Хорошо, Демидов действительно выглядит здорово, но почему Мичков-то претендует только на лимитированную позицию в составе? Почему он не может конкурировать со всеми форвардами СКА на общих основаниях? Ведь Матвей, повторюсь, уже не новичок в КХЛ и во взрослом хоккее в целом, а за его плечами и хороший международный опыт. И если смотреть с такого ракурса, то почему в СКА, где постоянно трубят о развитии молодых российских хоккеистов, играют, например, 30-летние Дедунов и Гребенщиков, но не юный талант с большими перспективами?

Вопросы, вопросы. Но очевидно, что для опалы Мичкова у Ротенберга есть свои веские причины. И вряд ли это желание как-то насолить именно «Филадельфии», замариновав будущую звезду «Флайерз» в запасе. Скорее, против Мичкова работает в целом его желание уехать в НХЛ, причём как можно скорее, что всегда воспринимается в СКА в штыки. От вполне естественного стремления в своё время уже страдали Кирилл Марченко, Иван Морозов, Фёдор Свечков, Никита Чибриков… Сейчас в похожем положении, видимо, оказался Мичков, к тому же, уже в свете обостряющейся ситуации с уважением контрактов с НХЛ, и непонятно, является ли гарантом соглашение Матвея со СКА до апреля 2026-го или нет.

Понятно, что к Мичкову можно относиться по-разному, и во мнении тех, кто считает форварда распиаренным юнцом с раздутым ЧСВ, ещё ничего и нигде не показавшего, тоже есть доля правды. Однако нельзя не признавать тот факт, что Мичков – один из самых талантливых и перспективных российских хоккеистов новой волны. И ни ему, ни российскому хоккею, ни СКА никак не идёт на пользу то, что Матвей обделён игровой практикой, а главным тренером армейцев рассматривается исключительно как лимитчик. То есть тот игрок, которого никогда не было бы в составе, если бы не регламент КХЛ.

Матвей Мичков Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Но СКА, уведя в своё время Мичкова из системы «Локомотива», взвалил на себя ответственность за развитие хоккеиста, за, так сказать, огранку бриллианта. И очевидно, что сейчас в Санкт-Петербурге с этой задачей не справляются, а вернее, не хотят справляться, преследуя какие-то свои цели то ли воспитать Матвея, то ли наказать за отсутствие стремления всю карьеру провести в городе на Неве.

И это очень плохая политика, которая не доведёт до добра, а лишь украдёт у молодого хоккеиста пару-тройку лет поступательного развития. Это в лучшем случае. Мичков готов и должен играть в КХЛ, и в СКА должны либо предоставить ему нормальное игровое время, либо отдать его в другой клуб. Арендовать, обменять, продать – неважно, но Матвею совершенно точно необходимо возвращаться на лёд, а СКА – переставать играть роль собаки на сене.