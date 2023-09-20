«Человек заслужил всё то, что получил». Легенда НХЛ приветствует отставку Бэбкока

Крис Челиос работал вместе с Майком в «Детройте», и от того времени у него осталось много негативных воспоминаний.

Первая отставка случилась в НХЛ не то что до старта регулярного чемпионата, а перед выходом команд в тренинг-кэмпы. «Коламбус» расстался с Майком Бэбкоком. Двукратный олимпийский чемпион просил личные фотографии хоккеистов, чтобы лучше узнать, какие они вне льда. Это послужило причиной для публичного скандала, а позже и для отставки.

Один из самых авторитетных защитников лиги Крис Челиос давно критиковал Бэбкока. Легенда «Детройта» выступил в подкасте Spittin’ Chiclets и подробно высказался о произошедшем. Челиос провёл под руководством Бэбкока три с половиной года.

«Всё-таки те вещи, которые он делал, выходят за все возможные рамки. То, как он подверг мучениям Марнера в «Торонто» (он просил форварда составить рейтинг одноклубников, а затем, вопреки договорённостям, огласил его перед командой. – Прим. «Чемпионата»), то, что случилось сейчас в «Коламбусе», и то, что было до этого в «Детройте» – всё это настолько необязательно. Он ставил игроков в неловкие, в некомфортные условия. Бывает так, что если ты выигрываешь, то какие-то неудобства можно стерпеть. Но в нашем случае (в «Ред Уингз». – Прим. «Чемпионата»), многие игроки не получали удовольствия от того, что приходили на каток даже в те периоды, когда побеждали.

Некоторые люди говорят мне, что он просто пытался получить назначение на пост, забрать свои деньги и убежать. Я не знаю, так ли это; не знаю, как с ним рассчитались после отставки в этот раз. Но он проворный, как лиса.

Когда я играл в команде Moose Jaw, он играл в лиге Саскачевана против меня. Потом я подписался с «Монреалем», а он посещал местный университет Макгила. Мы пересекались, и на третий день он спросил, помню ли я его. И тогда же я понял, что всё пойдёт плохо – я ответил: «Нет, не помню».

Честно говоря, до сих пор не могу до конца поверить, что он просил фотографии. Он никогда не слышал о «Фейсбуке» (продукт компании Meta, которая признана экстремистской организацией в РФ. – Прим. «Чемпионата») или «Инстаграме» (продукт компании Meta, которая признана экстремистской организацией в РФ. – Прим. «Чемпионата»)? Если ты хочешь больше узнать о семьях игроков, просто открой соцсети.

Ситуация с Марнером – идеальный пример. Он настраивал игроков друг против друга или пытался использовать одного из парней как крысу, чтобы узнать, что другие хоккеисты говорят о нём за спиной.

Хоккеисты в большинстве случаев боялись выносить всё это на публику. Я всегда говорил, что очень многим хорошим людям в хоккее приходилось иметь с ним дело. Я думаю, сейчас нет никаких вариантов, чтобы он продолжил тренировать в лиге.

Мне вспоминается Юхан Франзен, который получил проблемы с психикой. Он вызывал Юхана буквально раз в неделю в свой кабинет, чтобы сказать ему, что он толстый поросёнок и что одноклубники ненавидят его, предлагал закончить с карьерой. Он сделал достаточно злобных вещей в течение своей карьеры.

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Я не хотел уезжать от моей семьи. Не хотел, чтобы меня обменивали. Я люблю Детройт. Слава богу, Кенни Холланд и Джим Нилл не дали свершиться этому обмену. Но они не могли заставить Бэбкока выпускать меня на лёд. Что они могли сказать, так это то, что не стоит меня откровенно «сплавлять».

Секретарь, которая работала у Холланда, слышала всё и рассказывала, что всякий раз, когда Бэбс приходил на встречу с Кеном, он пытался меня обменять. Он постоянно пытался убедить Кена, что я не хочу чего-то делать, не выкладываюсь, хотя это было не так. Если бы я был на 10 лет младше, то запросил бы обмен.

Он особенно по-издевательски относился к молодым игрокам? Да, сказывалось его эго. А что молодые – они боялись, потому что просто хотели играть. Я не виню их, что они молчали.

Сейчас «Коламбус» будет думать только о том, как начать сезон. Они не должны беспокоиться о том, что нужно делать дальше. Им стоит беспокоиться только о хоккее. Тот факт, что он ушёл, сделает команду сильнее, я думаю. Сейчас говорят про капитана Буна Дженнера (Дженнер говорил: «Я был рад показать ему фото семьи, он сделал то же самое. То, что это так раздули, очень сильно разочаровало. – Прим. «Чемпионата»). Послушайте, он просто боялся. Я думаю, ветераны встречались друг с другом, обсуждали эту ситуацию. Все ребята оставят эту историю позади – хотя бы потому, что они победили человека, который заслужил всё то, что получил. Хоккеисты остаются хоккеистами, они всегда поддержат друг друга. На следующий день после выхода из отпуска они уже не вспомнят этого. Тайминг идеальный – здорово, что все вопросы удалось решить до старта тренировочного лагеря».