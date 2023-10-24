Воронков уже вызван в НХЛ и заменит звезду клуба. А что с остальными россиянами в АХЛ?

Минувшей ночью клуб Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» поместил в список травмированных финского форварда Патрика Лайне. Одна из главных звёзд «мундиров» получила повреждение за пять секунд до конца выигранного матча с «Калгари Флэймз» в результате грубого силового приёма Расмуса Андерссона. Шведский защитник «огоньков» за свои действия получил четырёхматчевую дисквалификацию, но Лайне от этого не сильно легче. Помещение хоккеиста в список травмированных означает, что 25-летний форвард выбыл из строя как минимум на 10 дней.

И эта ситуация открыла возможность российскому форварду Дмитрия Воронкова для его дебюта в НХЛ. Экс-форвард «Ак Барса» подписал контракт с «Блю Джекетс» в начале мая, но пока не дебютировал в НХЛ. После прохождения тренировочного лагеря с основным составом «Коламбуса» российский нападающий был отправлен в АХЛ, где не хватал звёзд с неба. В четырёх матчах текущего сезона АХЛ на счету россиянина одна голевая передача за «Кливленд», четыре броска в створ ворот и две минуты штрафа. Но ближайшей ночью Дмитрий должен получить шанс провести первый матч за карьеру в НХЛ. В ночь на 25 октября его «Коламбус» сыграет с «Анахаймом».

23-летний Воронков стал вторым россиянином, вызванным в основу клуба НХЛ со старта сезона. Ранее «Каролина» отозвала из расположения фарм-клуба «Тампы» своего голкипера Петра Кочеткова. Да, всё именно так, и тут нет никакой ошибки. В межсезонье «Харрикейнз» лишились своего клуба в АХЛ, и теперь «ураганы» раскидывают игроков, не проходящих в основной состав, по арендам в разные команды АХЛ. При этом, разумеется, они могут быть вызваны наверх только в «Каролину».

Так и произошло с Кочетковым, когда датский голкипер Фредерик Андерсен получил повреждение. 24-летнего россиянина моментально отозвали из «Сиракьюза», и Пётр уже успел принять участие в двух матчах сезона НХЛ. Правда, получилось не очень удачно. В матче с «Колорадо» Кочетков угодил под одну из лучших атак мира и справиться с ней не сумел, пропустив шесть голов с 28 бросков. После восстановления Андерсена Пётр наверняка снова отправится лигой ниже.

Пётр Кочетков Фото: Hurricanes.com

Другие россияне, выступающие в АХЛ, пока находятся только в ожидании вызова в главные команды. Лучше всех новый сезон во второй по статусу лиге Северной Америки начал проспект «Айлендерс» Руслан Исхаков. 23-летний россиянин не первый год рвётся в основу «островитян», но пока не получает шанса дебютировать в НХЛ. В межсезонье игроком предметно интересовался ЦСКА. И руководство столичного клуба в лице его президента Игоря Есмантовича открыто говорило о желании вернуть нападающего в Россию, но Исхаков продолжил поход за мечтой об НХЛ. На старте регулярного чемпионата он набрал 6 (2+4) очков в пяти матчах, являясь лучшим российским бомбардиром в АХЛ на данный момент.

В фарм-клубе «Ванкувера» выделяется Василий Подколзин. 10-го номера драфта-2019 отправили в АХЛ в начале октября. Тогда Рик Токкет в подробностях объяснил, почему и за что: «Он отличный парень, но дело в чтении игры и хоккейном интеллекте. Он усердно работает, однако не видит игру. Это как шахматы, надо думать на два шага вперёд. Давать ему по 10-12 минут в НХЛ не поможет ребятам, которые выше по хоккейному интеллекту. АХЛ – лучший вариант, чтобы подтянуть чтение игры к стандарту НХЛ. Рабочая этика у него выше всяких похвал, но лучше всего ему будет помариноваться в «Эбботсфорде».

«Маринуется» Василий выше всяких похвал. На старте регулярки он идёт по графику очко за матч, выбив 5 (4+1) результативных действий в пяти встречах. Если Подколзин сохранит подобный темп набора очков, то наверняка наиграет на возвращение в основу. Вполне возможно, что оно вообще уже состоялось бы, если бы не одно «но» – «Ванкувер» удачно начал сезон НХЛ. Команда Токкета хорошо стартовала в регулярке и по состоянию на сейчас особо не заинтересована в изменениях в своём составе. Но всё может измениться в любой момент, и Подколзин точно находится к возвращению в НХЛ ближе, чем Исхаков к дебюту в лиге.

Василий Подколзин Фото: ХК «Ванкувер Кэнакс»

В интересной ситуации находится Григорий Денисенко. Воспитанник «Локомотива» летом подписал новый двухлетний контракт с «Флоридой», но провёл только пару матчей предсезонки ещё в сентябре, потом его беспокоили проблемы со спиной. Денисенко отправили на драфт отказов, откуда его забрал «Вегас». Чемпион, напомним, забирает с драфта отказов последним, то есть остальные 30 клубов россиянином не заинтересовались. «Рыцари» тоже выставили Григория на драфт отказов, который он прошёл и отправился в «Хендерсон».

23-летний россиянин отлично смотрится в АХЛ, также демонстрируя отличную статистику на старте чемпионата – 5 (2+3) в четырёх встречах. Вот только куда пробиваться? У действующего чемпиона НХЛ сейчас всё просто прекрасно. «Вегас» продолжает переписывать рекорды НХЛ по победной серии для клубов, защищающих чемпионский титул, и обладает потрясающей глубиной состава. Когда «Голден Найтс» из-за дисквалификации не могли рассчитывать на Бретта Хаудена, а ещё один нападающий был травмирован, то в состав зашли Йонас Рённбьерг и Павел Дорофеев. Оба отметились результативными действиями, но, как только вернулись основные игроки, тут же отправились в запас. При этом Йонас и Павел являются первыми в очереди на место в основе, и только где-то потом в этом списке может оказаться Денисенко.

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Хорошо смотрятся также и Георгий Меркулов (система «Бостона») с Даниилом Гущиным (система «Сан-Хосе»). Оба набрали по пять очков, но рассчитывать на вызов в основу скорее может представитель «акул». Гущин в прошлом сезоне уже успел дебютировать в НХЛ и в двух матчах набрал 2 (1+1) очка, но в основном составе пока не закрепился. «Шаркс» тонут на старте нынешнего сезона, и в такой ситуации оснований для перемен в составе и к предоставлению шансов игрокам АХЛ намного больше, чем в случае с «Бостоном». У «Брюинз» снова всё прекрасно в регулярном чемпионате. К тому же «мишки» являются довольно консервативной организацией, мало склонной к проведению экспериментов. Меркулову придётся набраться терпения, чтобы доиграть до НХЛ.

Примечательно, что все перечисленные выше нападающие на данный момент входят в топ-55 бомбардиров АХЛ. Немногим хуже статистика у нападающего системы «Баффало» Александра Кисакова (2+2 в четырёх матчах) и форварда системы «Виннипег Джетс» Никиты Чибрикова (1+3 в четырёх матчах). Что касается Ивана Мирошниченко («Вашингтон») и Максима Грошева («Тампа»), то их статистика пока скромнее, но оба уже успели забросить первые шайбы за карьеру в лиге. Причём сделали это с интервалом в несколько десятков минут.

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Среди защитников выделяется Шакир Мухамадуллин. Воспитанник уфимского хоккея дебютировал в АХЛ ещё в прошлом сезоне, когда отправился за океан после завершения сезона в КХЛ. Сейчас же Шакир продолжает рваться в основу «Сан-Хосе», обращая на себя внимание в фарме. В четырёх матчах он набрал 3 (1+2) очка при нейтральном показателе полезности. Сейчас 21-летний защитник наверняка играл бы в первой бригаде большинства «Салавата Юлаева», если бы остался в России. Но Мухамадуллин выбрал другой путь развития, и в этом ему можно только пожелать удачи.

Невозможно не сказать и о Ярославе Аскарове. Голкипер системы «Нэшвилла» сыграл два матча и входит в топ-10 вратарей АХЛ по коэффициенту надёжности (1,99) с одной победой и одним поражением. Аскаров продолжает получать североамериканский опыт, всё лучше и лучше адаптируясь к игре за океаном. Если смотреть на вещи объективно, вряд ли в ближайшие годы он может претендовать на роль первого номера в «Предаторз». Уж слишком убедительно смотрится финский вратарь Юусе Сарос, но заходить в новом сезоне на роль второго номера в американском клубе Аскаров точно должен.

В свою очередь, уроженец Екатеринбурга Георгий Романов пока вообще делает первые шаги в североамериканском хоккее. Экс-голкипер «Автомобилиста», выступающий ныне за фарм-клуб «Сан-Хосе Шаркс», провёл дебютный матч в АХЛ и одержал в нём победу, отразив 26 бросков из 28. Также в этой лиге играет Вадим Жеренко – одна победа в двух матчах при пяти пропущенных шайбах.